Confira o horóscopo para o seu signo nesta terça, dia 20

Virginia Gaia 20/08/2024 - 0:02 Para compartilhar:

Se é para sonhar, então o universo onírico vem de enxurrada! Por isso, é preciso evitar os devaneios e os excessos, mas até para isso o céu desta terça-feira, dia 20, parece dar uma mãozinha para que os mais visionários mantenham os pés no chão.

No céu, a Lua Cheia avança pelo zodíaco, poderosa e bastante iluminada, amanhecendo no signo de Peixes. Com a rainha da noite nos domínios zodiacais dedicados ao oceano do inconsciente, os devaneios ficam quase irresistíveis. Nessa hora, Mercúrio em movimento retrógrado aparente , fica reforçado, fazendo com que as ideias mais racionais e concretas possam até fugir da mente.

Teve algum insight poderoso? Então tome nota para não esquecer, pois a correria do dia a dia é a maior inimiga da inspiração. Depois, você pode voltar a essa lista de ideias aleatórias que surgiram em momentos pouco usuais para retomá-las e colocá-las em ação no momento oportuno. Só não vale usar isso como pretexto para deixar de se realizar por falta de tentativa!

É de bom tom notar que, na imensa maioria das histórias de sucesso, as trajetórias exitosas são construídas aos poucos, com acertos e erros, com subidas, descidas e alguns percalços. Afinal, quem nunca tomou nenhuma decisão errada que atire a primeira pedra! Errar é humano e faz parte da vida de todos os mortais.

É com esse espírito que a Lua Cheia abraça o senhor dos anéis, o planeta Saturno. Ao se agarrar com o patrono da responsabilidade, na astrologia, a rainha da noite também ativa a sua tensão com Júpiter e Marte, que ainda estão agarrados, no signo de Gêmeos. Com isso, o medo, a indecisão e até a autocrítica exacerbadas podem dar o ar da graça.

Por isso, é prudente tomar a via do equilíbrio. Ao evocar os mais difusos devaneios, lembre-se daquele beliscão de realidade e da necessidade de colocar em prática o que se planeja. Ao fazer, entregue-se de corpo e alma, seja minucioso na execução, mas não trave por excesso de zelo. É tudo uma questão de tempero!

Observe: ainda praticamente com o corpo todo iluminado, a Lua Cheia cruzará o céu todo, de Leste a Oeste, depois do pôr do Sol. Deslocando-se em direção ao Oeste, o nosso satélite natural estará em meio à Constelação de Aquário, ao lado do planeta Saturno, ficando também alinhada a Achernar, a estrela Alfa da Constelação de Eridanus.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: concentre-se na sua saúde mental e psíquica, evitando os desgastes desnecessários, ariano. O céu pede mais equilíbrio interno.

Touro: pense no futuro, taurino. Só cuidado para não querer agradar a tudo e a todos, pois é preciso ter foco no que você quer.

Gêmeos: preste atenção nos seus passos e procure agir com responsabilidade, geminiano. O momento pede mais pé no chão.

Câncer: invista em conhecimento para poder tomar decisões com mais base, canceriano. O céu pede mais abertura a novas ideias.

Leão: transforme-se internamente e não tenha medo, leonino. É preciso buscar se reinventar para crescer.

Virgem: ouça mais para ser mais ouvido, virginiano. O astral pede mais atenção às pessoas e ao aprendizado mútuo.

Libra: é hora de ter foco e agir em conjunto, libriano. Cuidado para não exigir demais das pessoas à sua volta.

Escorpião: seja criativo para encontrar novas soluções para antigos problemas, escorpiano. O céu pede mais atenção aos seus instintos.

Sagitário: preze pela família e pelos bons momentos na sua intimidade, sagitariano. É preciso aprender com quem está mais próximo.

Capricórnio: expresse-se com sabedoria e com sensibilidade, capricorniano. O astral pede mais atenção às conversas realmente produtivas.

Aquário: veja o que é prioridade e foque no essencial, aquariano. O astral pede mais atenção ao que é básico e funcional na sua vida.

Peixes: a sua sensibilidade está em alta, pisciano. Então procure estimular os sentidos, seguindo em frente usando a intuição.