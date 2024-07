Confira o horóscopo para o seu signo nesta terça, dia 2

Virginia Gaia 01/07/2024 - 21:52 Para compartilhar:

Há muita gente que diz que é preciso ver para crer. Você concorda com essa afirmação? Bem, há muitas pessoas que acreditam mais no que sentem do que no que veem. Controvérsias à parte, o fato é que o ser humano é permeado por sensações e intuições. E é sobre esses aspectos sutis que o astral desta terça-feira, dia 2, joga luz.

Em “O Pequeno Príncipe”, um clássico da literatura para todas as idades, Antoine Saint-Exupéry escreve que “o essencial é invisível aos olhos”. Dita em meio ao diálogo do principezinho com a raposa, essa afirmação entrou para a história a ponto de se tornar uma frase recitada nos mais diversos contextos. E talvez seja ela mesma a que melhor define o que representa Netuno, planeta que muda sua direção aparente , neste segundo dia útil, do sétimo mês do ano.

E isso ainda acontece sob a Lua Minguante já bem pouco iluminada e bastante ausente no céu noturno. Com isso, o clima geral é dos mais sensíveis, místicos e intuitivos, fazendo o que há de mais sublime na alma humana ficar aflorado com toda a força! Entre os signos de Touro e Gêmeos, a rainha da noite forma aspectos harmônicos com o próprio Netuno e também com Mercúrio, que aliás muda de signo também nesta terça, deixando os tímidos territórios cancerianos para adentrar nos iluminados domínios leoninos.

Com esse conjunto de conversas celestes tão ricas, o céu parece querer que o lado mais intuitivo, dentro de cada indivíduo, venha à tona. E isso vale até para os mais céticos e racionais. Mesmo sendo somente uma pontinha, também têm alguma maneira de exercer esse instinto natural de sentir e pressentir, que é tão peculiar aos mais diversos sistemas de crenças ou religiões.

Porque, por mais que não se possa afirmar nada de concreto sobre a natureza desses sentimentos, o fato é que eles são parte fundamental do comportamento humano. Pois é como se a alma clamasse por esse instinto, que é tão natural quanto respirar para muitas pessoas. Então, inspire-se em Netuno e esteja aberto aos recados do céu, no universo e do inconsciente. De alguma maneira, eles estão presentes na constituição do ser humano e sua relação com o universo.

Observe: com cerca de 10% de iluminação, a Lua Minguante chega bem tarde ao céu. Ascende ao Leste somente depois das 4h30 da manhã da quarta-feira, dia 3, a rainha da noite ficará visível por pouco tempo. Nesse curto período, ela estará em meio à Constelação de Touro, ao lado de Júpiter, o nosso satélite natural também se aproxima de Aldebaran, a estrela Alfa que sinaliza o olho do mítico bovino celeste.

Áries: fale o que pensa, mas cuidado com o excesso de rodeios, ariano. É preciso entender o contexto antes de se posicionar.

Touro: é hora de ter foco e ser prático, taurino. Procure semear as coisas certas para poder colher o que você deseja.

Gêmeos: use a sua intuição para agir na hora certa, geminiano. O céu pede mais ousadia, mas sem irresponsabilidade.

Câncer: procure poupar as energias neste início de semana, canceriano. O astral pede mais serenidade e mente descansada.

Leão: você está mais sociável e comunicativo, leonino. Só tome cuidado para não acabar, com isso, se expondo demais.

Virgem: o dia promete trazer clareza de ideias, virginiano. Então aproveite o momento para cuidar da sua carreira e fazer planos futuros.

Libra: é hora de ser mais ousado e, ao mesmo tempo, ter flexibilidade para se adaptar a novos planos, libriano. Esteja aberto a aprender.

Escorpião: esteja atento ao seu entorno, escorpiano. É hora de você perceber quem está ao seu lado.

Sagitário: estabeleça boas parcerias, sagitariano. E isso vale para todas as áreas, desde que você saiba se comunicar bem.

Capricórnio: o dia promete ser agitado, capricorniano. Não deixe de fazer o que precisa ser feito, mas evite a ansiedade.

Aquário: mantenha a leveza ao longo do dia, aquariano. Mesmo que a rotina seja corrida, não deixe de se cuidar.

Peixes: dê atenção ao seu universo interno, pisciano. É hora de ter força para se revisar e entender suas necessidades.