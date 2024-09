Confira o horóscopo para o seu signo nesta sexta, dia 6

Virginia Gaia 05/09/2024 - 23:31 Para compartilhar:

A semana de trabalho chega ao fim, pedindo mais conforto e mais prazer! Mas, antes de se jogar no sofá, é preciso cuidar da mente. Nesta sexta-feira, dia 6, a Lua Nova libriana incentiva a reflexão, os pensamentos mais elevados e a troca de ideias com quem há identificação.

Entre conversas proveitosas e contatos harmônicos, a diplomacia se fez necessária, abrindo espaço para novas ideias e trocas intelectuais. E isso vale tanto para temas filosóficos como para os assuntos mais prosaicos. Nada mal para fechar o escritório e abrir espaço para o fim de semana que está prestes a começar.

No céu, o contexto todo está dos mais complexos por esses dias. Nada parece simples e fácil, dados alguns aspectos bem desafiadores entre os corpos celestes. Júpiter e Saturno ainda estão em quadratura – um tenso ângulo de 90°, de acordo com a metafísica astrológica – junto com o Sol virginiano que também está os enquadrando. Com essa geometria toda, as dificuldades, os medos e os obstáculos aparecerão, doa a quem doer.

Contudo, a Lua Nova libriana amanhece sorrindo para o sábio Júpiter e ainda acena positivamente para o comunicativo Mercúrio. Na prática, isso significa que, por mais complicado que seja o desenrolar dos compromissos, o astral espalha um bálsamo que chega para aliviar a pressão. E isso se materializa na melhor forma libriana de ser, ou seja, vem junto com relações e pessoas com quem é possível se associar.

Por isso, não tenha dúvidas na hora de marcar aquela conversa amiga com quem é bom ouvinte. Falar do que aflige a alma ainda é a melhor maneira de lidar com desafios, com a cara e a coragem. E, se a companhia eleita for mais que amigo, melhor ainda! Porque, por mais complicada que esteja qualquer agenda, é sempre válido investir tempo com quem valoriza o que você tem de melhor!

Observe: com pouco mais de 10% do corpo iluminado, a Lua Nova estará a Oeste, depois do ocaso solar. Em meio à Constelação de Virgem, a rainha da noite estará praticamente ao lado de Spica, a estrela Alfa desse conjunto estelar. Visível até quase às 21h, o nosso satélite natural também se aproxima da longitude de Arcturus, a estrela Alfa da Constelação de Bootes (“O Boieiro”).

Áries: procure boas companhias para enriquecer o seu dia, ariano. É hora de conversar com quem sabe ouvir.

Touro: procure fazer as coisas com calma e harmonia, taurino. É importante que você mantenha uma rotina leve.

Gêmeos: seduza da maneira certa, geminiano. Você pode convencer as pessoas do que quer, mas precisa saber se comunicar com sutileza.

Câncer: invista em algo que possa restabelecer as suas energias, canceriano. Faça algo prazeroso e confortável na intimidade.

Leão: estabeleça boas trocas com as pessoas à sua volta, leonino. É hora de manter o diálogo aberto com a diversidade.

Virgem: divirta-se com coisas simples, virginiano. É preciso estar atento ao que dá retorno sem que você precise gastar muito.

Libra: capriche no visual e seja mais ousado, libriano. O céu ajuda você a tomar a iniciativa em direção aos seus objetivos.

Escorpião: cuide da sua saúde mental, escorpiano. Aproveite esse momento para organizar os pensamentos, evitando sonhar demais.

Sagitário: seja mais seletivo em relação às companhias, mas não deixe de ver gente, sagitariano. É sempre importante interagir socialmente.

Capricórnio: deixe tudo em ordem para poder aproveitar o fim de semana com a mente livre, capricorniano. É hora de você se planejar para descansar.

Aquário: você está reflexivo e cheio de insights poderosos, aquariano. Só cuidado para não acabar querendo impor suas ideias aos outros.

Peixes: invista nas relações que vem com profundidade, pisciano. É preciso fazer boas alianças para avançar.