Confira o horóscopo para o seu signo nesta sexta, dia 16

Se é para fechar a semana de trabalho com excelência, então que seja mesmo tudo feito no capricho e com muito rigor na execução. Nesta sexta-feira, dia 16, o céu está exigente, mas também afaga quem gosta de fazer tudo como manda o figurino. Então, vá em frente preservando o bom humor, e coloque tudo no seu devido lugar!

A Lua Crescente avança poderosa, para não dizer austera, pelo workaholic signo de Capricórnio. Em harmonia com o planeta Vênus, ela ajuda na beleza e no prazer dos compromissos honrados com louvor. Aliás, está aí um aspecto que promete evidenciar o valor das boas parcerias profissionais. Afinal, é sempre melhor construir em conjunto, não é mesmo?

Contudo, uma dupla que leva a fama de rebelde e que não costuma deixar barato para quem vacila, Marte e Saturno, engata uma tensão no céu. Formando uma quadratura – um ângulo de 90° que, no jargão astrológico, costuma trazer dificuldades na relação entre os planetas envolvidos – esses dois podem dar o que falar! Por isso, o astral também pede calma, inclusive com aquelas pessoas hábeis em tirar do sério até as almas mais serenas.

Conhecidos, na Idade Média, como “os grandes maléficos”, esses dois planetas têm seus ciclos observados desde a Antiguidade. Como patrono da ação, da guerra e também do desejo sexual, Marte é o famoso ativador da astrologia: sempre que toca outros astros no céu, tende a exacerbar suas tendências simbólicas. Já o senhor dos anéis, o gigante Saturno, é o famoso regente da estrutura e dos ciclos de tempo, sendo também o representante dos limites para o ser humano.

Dessa forma, com esses dois poderosos se enfrentando, é preciso estar atento ao humor e ao excesso de rigidez. O bom é que com a Lua e Vênus em harmonia, em contrapartida, dá para encontrar prazer até nas pequenas coisas. Então, eleve os seus pensamentos e esteja aberto à cooperação. É sempre bom encerrar a semana de trabalho com mais acolhimento, especialmente em tempos de clima frio!

Observe: chegando quase aos 90% de iluminação, a Lua Crescente estará a Leste, depois do ocaso solar, podendo ser vista até quase às 5h da manhã do sábado, dia 17. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Sagitário, alinhada também a Sheliak, a estrela Beta da boreal Constelação da Lira.

Áries: faça o que precisa ser feito, mas cuidado para não se estressar, ariano. É fundamental que você mantenha a leveza.

Touro: aprenda mais com quem conhece aquilo que você ainda precisa desbravar, taurino. O céu pede que você saiba ouvir os bons conselhos.

Gêmeos: é importante saber se transformar, geminiano. O céu pede mais desapego e foco somente no que realmente vale a pena.

Câncer: cultive a paciência, canceriano. É importante saber dialogar e fazer bons acordos encontrando um meio termo para tudo.

Leão: mantenha o foco nas pequenas coisas para tornar o seu dia mais agradável, leonino. É preciso pegar leve nas demandas do dia a dia.

Virgem: seja criativo, virginiano. O céu favorece a sua expressão pessoal, desde que você procure agir no momento certo.

Libra: mantenha o clima amistoso na sua vida íntima, libriano. É preciso cuidar da sua casa e vida familiar.

Escorpião: cuidado com a dispersão, escorpiano. O momento pede mais direcionamento para os seus pensamentos.

Sagitário: cuide das suas finanças e da sua vida prática, sagitariano. O céu pede mais concentração e também mais economia.

Capricórnio: você está cheio de energia, mas precisa tomar cuidado com possíveis explosões emocionais, capricorniano. Procure não se sobrecarregar.

Aquário: invista na sua espiritualidade, aquariano. É fundamental que você dê atenção ao seu bem-estar em um nível amplo.

Peixes: é hora de se planejar e pensar no futuro, pisciano. Só cuidado para não acabar esquecendo de viver o presente.