Confira o horóscopo para o seu signo nesta sexta, 12

Será que existem mesmo palavras que ecoam somente da boca para fora? Nesta sexta-feira, 12, dia dedicado historicamente ao relacional planeta Vênus, o céu pede cuidado com o que se diz. Afinal, quem fala o que quer ouve o que não quer. E isso vale para tudo, até para aquelas pequenas brincadeiras que podem revelar as maiores verdades.

Isso acontece porque a comunicativa Lua Nova geminiana avança pela senda zodiacal, formando aspectos tensos com Marte e Saturno. No signo de Peixes, esses dois planetas tão hábeis por definir as coisas de maneira bem objetiva, quase na base do doa a quem doer, começam a se afastar aos poucos, depois de terem chegado a uma conjunção exata, na última quarta-feira, dia 10. Ainda bem próximos no céu, a dupla de planetas “maléficos”, para usar a terminologia típica da Idade Média, segue exigindo mais responsabilidade nas ações.

Dentro desse contexto, é sempre importante lembrar que nem tudo precisa ser dito e que muitas opiniões são bem melhores quando seus autores sabem manter o silêncio. Muitas vezes, a melhor contribuição que se pode dar a um tema é abster-se de comentar. Perceber isso é fundamental. Porque, no fim das contas, quem quer opinar sobre tudo é porque não conhece nada de verdade.

Como o céu sempre traz contrastes para enriquecer o contexto simbólico, essa mesma Lua Nova, no signo de Gêmeos, forma aspectos harmônicos com Vênus e também com Mercúrio retrógrado, sendo que o patrono da comunicação ainda está de mãos dadas com o Sol. Isso ajuda a revisar palavras mal colocadas e repensar pontos de vista com mais clareza.

Por isso, aproveite este último dia útil da semana para conversar, trocar ideias e rever opiniões. Aliás, um bom começo para tudo isso seria lembrar que a comunicação empática é base para que todos possam se entender melhor.

Observe: com cerca de 20% de iluminação, a Lua Nova estará a Oeste, depois do pôr do Sol, podendo ser vista até por volta das 21h, quando passará da linha do horizonte visível. A rainha da noite estará em meio à Constelação de Touro, quase na divisa com a Constelação de Auriga (“O Cocheiro”). Nesse meio tempo, o nosso satélite natural também ficará alinhado a Bellatrix, a estrela Gama da Constelação de Órion.

Áries: seja direto, mas não deixe de ser empático, ariano. É importante que você organize os seus pensamentos para poder agir.

Touro: veja com o que você realmente pode contar, taurino. É hora de evitar fazer planos com o que não tem uma base sólida.

Gêmeos: faça as coisas com calma, usando a intuição para perceber os melhores caminhos, geminiano. O céu pede mais serenidade.

Câncer: coloque o sono e a cabeça em ordem, canceriano. O céu pede mais foco e cuidado com o seu bem-estar.

Leão: fale somente o necessário e evite as fofocas, leonino. É sempre bom evitar as conversas enviesadas.

Virgem: deixe tudo organizado no trabalho, virginiano. É preciso ter clareza sobre onde você quer chegar.

Libra: equilibre a sua comunicação, falando o que quer de maneira leve e cuidadosa, libriano. É preciso apaziguar os ânimos.

Escorpião: procure direcionar o seu olhar clínico para as coisas certas, escorpiano. É fundamental saber discernir o que é essencial do que não é.

Sagitário: seja original e se posicione, mas sem ser impositivo, sagitariano. Converse de maneira franca.

Capricórnio: tenha foco no trabalho, capricorniano. É preciso saber atuar em equipe, dividindo tarefas de forma justa.

Aquário: a diversão está favorecida, mas é preciso tomar cuidado para não fugir às responsabilidades, aquariano. Divirta-se de maneira leve.

Peixes: concentre-se nas questões íntimas, pisciano. É preciso olhar para dentro e cuidar de você.