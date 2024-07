Confira o horóscopo para o seu signo nesta segunda-feira, dia 29

Virginia Gaia 28/07/2024 - 23:19 Para compartilhar:

A manhã desta segunda-feira, dia 29, pode até começar preguiçosa, mas ao longo do dia o astral adiciona cada vez mais agitação! É início de semana, o mês de julho está chegando ao final, mas o céu não está nada pacato. Então, é bom engatar no pique, antes que as cobranças cheguem no final da tarde!

A Lua Minguante avança pelos últimos graus do signo de Touro, ingressando no signo de Gêmeos quando o pessoal do escritório, que trabalha em horário comercial, deixar a labuta. Daí, a rainha da noite engata logo uma série de aspectos com potencial para acelerar a mente de muita gente. Tem alguma tarefa ou relatório do mês que está atrasado? Olha, é bom não deixar o tempo correr solto, pois a pressa que vem dos astros já está a todo o vapor e chega antes da terça-feira, dia 30, ser uma realidade.

Em um harmônico trígono – um ângulo de 120° na metafísica astrológica – com Plutão, em Aquário, a Lua Minguante quer eliminar tudo o que pode estar se arrastando para a conclusão deste sétimo mês de 2024. É para deixar agosto entrar com toda a vontade de revolucionar, pois a Lua Minguante estará, desde o final do almoço, agarrada com o libertário e irreverente Urano.

Tem algo que precisa de uma atitude rápida? Pois é, a tarde deste primeiro dia útil da semana parece realmente aumentar o senso de urgência, deixando de cabelo em pé quem tem algo a dever. Contudo, se você está com a lista de pendências em dia, então aproveite: dá para socializar um pouco e fazer aqueles contatos diretos que, um um papo reto, podem apontar aquela inovação tão almejada.

Com esse contexto astrológico tão efervescente, só não vale sucumbir à ansiedade. Lembre-se: dá, sim, tempo de fazer tudo e de entregar os resultados estimados. Só manter a cabeça no lugar e aplicar o que você tem de melhor. E, caso bata a insegurança, não esqueça: o Sol está mais leonino do que nunca para reforçar que todo mundo tem um talento especial para oferecer ao mundo! Então, brilhe sendo você mesmo!

Observe: já com menos de 30% de iluminação, a Lua Minguante ascende ao Leste somente de madrugada, apontando no horizonte por volta das 2h30 da manhã da terça-feira dia 30. Em meio à Constelação de Touro, a rainha da noite estará próxima ao planeta Marte e praticamente alinhada a Aldebaran, a alaranjada estrela Alfa que marca o olho desse mítico bovino estelar.

Áries: a mente está agitada, ariano. Cuidado com os excessos, procurando manter a concentração no que é essencial.

Touro: planeje a melhor forma de administrar os seus recursos, taurino. É fundamental que você saiba onde quer chegar, tendo senso de prioridade.

Gêmeos: você está cheio de energia, geminiano. Faça o que precisa ser feito, só tomando cuidado para não acabar agindo por impulso.

Câncer: procure manter a mente serena, mesmo em meio à agitação, canceriano. É hora de você ter foco no seu bem-estar em um nível amplo.

Leão: o dia favorece os seus contatos sociais, leonino. Contudo, tome cuidado para não acabar ficando demasiadamente disperso.

Virgem: planeje-se, virginiano. É preciso ter calma, lembrando que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo.

Libra: invista no conhecimento, libriano. O céu ajuda você a buscar por novos conteúdos, então esteja aberto a diferentes visões e opiniões.

Escorpião: o astral traz muitas possibilidades de mudança para você, escorpiano. Use o seu sexto sentido para tomar decisões melhores.

Sagitário: seja franco e direto, mas tome cuidado para não ser injusto, sagitariano. O astral pede mais capacidade de diálogo.

Capricórnio: organize a sua agenda para dar conta de tudo, capricorniano. O astral exige mais disciplina no seu dia a dia.

Aquário: seja criativo, aquariano. Você pode aplicar as suas boas ideias na prática usando o seu poder de persuasão na hora certa.

Peixes: dê atenção à sua vida íntima, pisciano. É preciso olhar para quem está a seu lado e buscar mais harmonia nos temas domésticos.