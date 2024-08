Confira o horóscopo para o seu signo nesta quinta-feira, dia 29

Virginia Gaia 28/08/2024 - 21:36 Para compartilhar:

O céu desta quinta-feira, dia 29, exala poder! Mas não se trata de um exercício autoritário qualquer, pois o que o astral aponta é a capacidade de reunir pessoas, mediar acordos e ser mais justo com todo mundo. Já imaginou se todos os líderes mundiais, ao longo da história, tivessem essa capacidade reconciliadora?

Para o cidadão comum, essa configuração astrológica significa a oportunidade de buscar e estabelecer relações mais equilibradas e, consequentemente, mais sólidas e poderosas. Isso porque, neste penúltimo dia útil da semana – que é culturalmente dedicado ao planeta regente da sabedoria, Júpiter -, o belo e harmonioso planeta Vênus ingressa no signo de Libra, onde se sente em casa.

Dessa maneira, o momento fomenta a percepção de tudo o que, em pares, funciona de maneira plena e harmônica. Que tal lembrar daquela sua dupla dinâmica, que apoia as suas ideias e valoriza o que você tem de melhor? Até porque, ao ingressar no signo do qual é regente, Vênus formará um harmônico trígono – um ângulo de 120°, na metafísica astrológica – com o poderoso e transformador patrono do submundo, Plutão.

Nesse meio tempo, a Lua Minguante se intensifica, avançando pelo signo de Câncer para engatar também outro trígono, desta vez com o regente simbólico dos grandes ciclos de tempo, Saturno. Atualmente no signo de Peixes, Saturno está manifestando o seu lado mais místico, sensível e voltado às questões emocionais.

Por isso, o astral desta quinta-feira é realmente bastante sutil, cheio de intuições e até de premonições, como se o céu quisesse evidenciar as pessoas e os grupos sociais que fazem a diferença na vida de cada indivíduo. E, como a soma de todos esses itens converge também para o tema das grandes mudanças e transformações, é hora de mudar padrões relacionais, deixando para trás o que – e, especialmente, quem – não agrega!

Observe: com pouco mais de 10% de iluminação, a Lua Minguante ascende ao Leste, por volta das 4h30 da manhã da sexta-feira, dia 30. Em meio à Constelação de Gêmeos, a rainha da noite se aproxima da divisa com a área da Constelação de Câncer, ficando alinhada nesse meio tempo com Procyon, a estrela Alfa da Constelação do Cão Menor.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: respeite as suas necessidades emocionais, ariano. É preciso ir com calma para que você não acabe cometendo excessos.

Touro: é hora de ouvir mais e mediar conflitos com sabedoria, taurino. Procure ser mais empático.

Gêmeos: mantenha o foco e procure ser justo com quem é mais importante para você, geminiano. É hora de se concentrar no essencial.

Câncer: com a sensibilidade em alta, é preciso respeitar o seu ritmo, canceriano. Procure interagir com as pessoas de maneira mais leve,

Leão: cuide da sua saúde em um nível amplo, leonino. É fundamental que você esteja conectado com as suas sutilezas.

Virgem: pense no futuro, mas evite se desligar do presente, virginiano. O céu pede mais sutileza na hora de lidar com pessoas.

Libra: o seu carisma está em alta, libriano, Use isso a seu favor, agindo de forma justa e diplomática.

Escorpião: é hora de reforçar a fé e seguir em frente, escorpiano. O momento exige mais atenção aos seus valores e crenças pessoais.

Sagitário: vença os seus medos, sagitariano. É hora de você também buscar o apoio das pessoas certas para crescer.

Capricórnio: converse para fazer bons acordos, capricorniano. É preciso saber equilibrar e mediar suas ações.

Aquário: trabalhe bem em equipe e cobre as pessoas na dose certa, aquariano. O momento pede mais cooperação.

Peixes: encontre soluções para questões complexas com a ajuda da intuição, pisciano. É hora de ser criativo e ter jogo de cintura.