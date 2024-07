Confira o horóscopo para o seu signo nesta quinta-feira, dia 25

Virginia Gaia 24/07/2024 - 23:22 Para compartilhar:

Que tal ter a oportunidade de colocar cada coisa em seu devido lugar? Claro que pessoas são complexas e é difícil categorizá-las de maneira tão radical, mas ter tudo organizado na vida – das simples tarefas diárias aos mais ousados sonhos – ainda é o ideal de muita gente. Nesta quinta-feira, dia 24, o céu abre espaço para os organizadores de plantão, já que o detalhista Mercúrio ingressa no signo de Virgem, do qual é regente.

Junto a essa efeméride astrológica, a Lua Cheia, em sua senda pelo zodíaco, tem encontro marcado com o planeta regente do inconsciente, Netuno, pouco antes de deixar o signo de Peixes e ingressar em Áries. Dessa maneira, o astral parece elevar as emoções, bagunçando sentimentos, ao mesmo tempo em que aponta os caminhos para a sistematização das coisas.

Pense: se o universo das emoções e dos relacionamentos fosse composto de algo facilmente elaborado, apenas por meio da lógica, boa parte dos conflitos humanos não existiria. Mas, se fosse assim, será que a vida teria o mesmo sabor? Se, por um lado, ter ou lidar com conflitos emocionais é uma experiência presente na vida de todo mundo, o desejo de que toda essa complexidade seja resolvida de forma simples também é algo que aparece com frequência nos sonhos e anseios coletivos.

Pois é, talvez a vida seja realmente uma grande arena que acontece no espaço-tempo para que se tenha a oportunidade de transformar o caos emocional, presente em cada indivíduo, em algo que possa ser organizado e entendido racionalmente. Tudo isso, é claro, com a nobreza e a beleza típicos da temporada do Sol, nosso astro-rei, no signo de Leão.

Nesta quinta-feira, lembre-se: entender a si mesmo talvez seja o maior tesouro do universo!

Observe: com aproximadamente 70% do corpo iluminado, a Lua Cheia ascende ao Leste, pouco depois das 22h, ficando depois visível até o amanhecer da sexta-feira, dia 26. Praticamente no limite entre a Constelação de Peixes e a Constelação de Cetus, a rainha da noite também se alinhará a Algenib, a estrela Gama da Constelação do Pégaso.

Áries: use mais a sua intuição e siga em frente, ariano. O céu pede para que você consiga ser mais assertivo em suas ações.

Touro: o céu está cheio de sensibilidade para você, taurino. Cuide da sua saúde de forma ampla e procure perceber bem a energia dos ambientes que você frequenta.

Gêmeos: o céu favorece o seu planejamento, geminiano. Pense nos seus planos e projetos de longo prazo.

Câncer: o momento favorece o crescimento e a atenção ao seu trabalho, canceriano. Só tenha cuidado com a ansiedade.

Leão: é hora de se desenvolver, leonino. Esteja aberto às trocas de experiências e então amplie os seus horizontes.

Virgem: separe o joio do trigo, virginiano. Seja criterioso, mas não deixe de estabelecer bons laços com as pessoas.

Libra: mantenha o equilíbrio nas suas relações, falando o que você deseja, libriano. É preciso cuidar das pessoas à sua volta.

Escorpião: organize a sua agenda e evite assumir compromissos em excesso, escorpiano. O céu pede mais atenção aos seus temas cotidianos.

Sagitário: seja mais espontâneo, sagitariano. É preciso ter foco nas suas questões mais sutis para que você realize de forma mais autoral.

Capricórnio: dê mais atenção à sua família e vida íntima, capricorniano. O céu pede mais foco na sua vida pessoal.

Aquário: fale o que pensa, mas cuidado para não se expor demais, aquariano. Aliás, meça as suas palavras para também não ser direto demais.

Peixes: é preciso ter foco e saber onde você quer chegar, pisciano. O céu pede mais concentração em relação aos seus objetivos.