Confira o horóscopo para o seu signo nesta quinta-feira, dia 23

Um dia de muita magia e otimismo, mesmo que o contexto no entorno não esteja dos mais fáceis de encarar. É assim que esta quinta-feira, dia 23, se apresenta, embalada pela Lua Cheia e ainda com uma bela conjunção entre os dois mais luminosos planetas do céu: Vênus e Júpiter.

Dado o seu brilho pronunciado, Vênus e Júpiter sempre despertaram a fascinação no ser humano. Conhecidos como “grandes benéficos”, especialmente na astrologia praticada na Idade Média, esses dois são conhecidos pela capacidade de expandir tudo o que é belo. Assim, a dupla mais auspiciosa do céu ficará de mãos dadas nos últimos graus do signo de Touro, pouco antes de ambos trocarem de signo para adentrar nos domínios geminianos.

O planeta Vênus ingressa no signo de Gêmeos ao final do dia, enquanto o gigante Júpiter, por ser mais lento em seu movimento pelo zodíaco, realiza a mesma troca no próximo sábado, dia 25. De qualquer forma, sempre que há esse reluzente encontro celeste, o astral se enche de otimismo, de vontade de harmonizar as diferenças e unir pela sabedoria. Que tal então reparar nas pessoas que ajudam você a se aprimorar?

Mais do que um conselho raso para que você se cerque de boas companhias, essa movimentação ajuda a perceber quais ambientes e influências têm a capacidade de abrir a sua mente. Pois, afinal, quem se limita às relações com pessoas que vivem com a mente fechada também está cerceando a sua própria capacidade de autodesenvolvimento.

E, junto a tudo isso, não se pode esquecer da Lua Cheia, que também chega com tudo! Com o Sol em Gêmeos e a rainha da noite em Sagitário, a cintilância lunar iluminará Dschubba, a estrela Delta que destaca a parte frontal do aracnídeo peçonhento representado na Constelação de Escorpião. Dessa maneira, o ápice lunar evocará a ousadia aliada à capacidade de se agir de forma estratégica. Então, lembre-se: é hora de estar com quem inspira as ações bem direcionadas e transformadoras!

Observe: totalmente iluminada, a Lua Cheia cruzará o céu, de Leste a Oeste, ao longo da madrugada, ficando visível até o amanhecer da sexta-feira, dia 24. Em meio à Constelação de Escorpião, a rainha da noite se aproxima gradualmente da alaranjada Antares, a estrela Alfa e gigante vermelha que representa o coração do famoso aracnídeo zodiacal.

Áries: esteja aberto ao aprendizado, ariano. É importante se aprofundar nas suas ideias, mas sem se prender a tópicos preconcebidos.

Touro: você está cheio de profundidade, taurino. Perceba em quem você pode confiar para poder abrir a intimidade.

Gêmeos: é hora de estabelecer trocas produtivas, geminiano. O céu pede mais diálogo e parceria.

Câncer: mantenha o foco no dia a dia, canceriano. É preciso cuidar da sua saúde, evitando os exageros.

Leão: use a sua criatividade e seja espontâneo, leonino. É importante que você mantenha a sua autoestima elevada.

Virgem: dê atenção à sua intimidade, virginiano. É preciso que você olhe para dentro e preserve o que é mais valioso na sua vida.

Libra: o dia favorece as boas ideias e os insights criativos, libriano. Aproveite para fazer bons contatos e manter conversas produtivas.

Escorpião: dê atenção às suas finanças, escorpiano. O céu pede mais foco em tudo o que for relacionado aos seus recursos materiais.

Sagitário: use a sua intuição para ir mais longe, sagitariano. É fundamental que você consiga se guiar pela sabedoria.

Capricórnio: mantenha a calma e a clareza mental, capricorniano. É hora de você priorizar a sua saúde psíquica.

Aquário: valorize as pessoas certas e evite assuntos desnecessários, aquariano. É hora de se concentrar em quem vale a pena.

Peixes: é preciso ter planejamento para crescer, pisciano. Busque manter o foco para que você siga se desenvolvendo.