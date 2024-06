Confira o horóscopo para o seu signo nesta quinta-feira, dia 20

Virginia Gaia 19/06/2024 - 22:12 Para compartilhar:

Nesta quinta-feira, dia 20, o calor do Sol ferve nas águas do signo de Câncer! Com o eixo de rotação da Terra chegando à inclinação máxima em relação ao astro-rei, acontece o Solstício de Verão, no Hemisfério Norte, e o Solstício de Inverno, no Hemisfério Sul, dando início à temporada canceriana no céu.

Dada a maior diferença de duração entre dias e noites, o astral fica inundado com o caráter emocional deste signo Cardeal do elemento Água. No Hemisfério Norte, onde está a matriz cultural da astrologia ocidental, a chegada da estação climática marcada pelas chuvas torrenciais dá o tom do simbolismo que compõe o signo de Câncer.

Com os animais e as pessoas buscando abrigo das águas que caem do céu, somado ao período no qual muitas espécies estavam se reproduzindo ou tinham acabado de dar à luz, o período do Sol em Câncer foi rapidamente associado à sensação de proteção. E é assim que surgiu a ideia de que tudo ligado a esse signo carrega a marca materna, remete às raízes da família e à vida íntima.

Dada a associação da Lua com o nível das águas no planeta Terra, a rainha da noite logo também foi elevada ao posto de regente dos domínios cancerianos. E, assim, a grande mãe celeste é também a matriarca do calor que aquece o grande útero da vida e ainda nutre de energia o caldeirão mágico das experiências sutis.

E, por falar nesse nosso brilhante satélite natural, ele estará em seu último dia como Lua Crescente, já prestes a assumir de vez a fase como Lua Cheia. No signo de Sagitário, a patrona das marés desafia o gigante Júpiter, como se quisesse testar a capacidade do planeta regente da expansão, que está nos domínios do mental signo de Gêmeos. Assim, o astral pede mais intuição e inteligência emocional para lidar até com as demandas mais práticas e racionais do dia a dia.

Por isso, lembre-se: só se vê bem com o coração, pois o essencial é invisível aos olhos!

Observe: quase completamente iluminada, a Lua Crescente prestes a tornar-se Lua Cheia cruzará quase o céu todo, de Leste a Oeste, ao longo da noite, ficando visível até quase às 6h30 da manhã da sexta-feira, dia 21. Em meio à Constelação do Serpentário, a rainha da noite também ficará alinhada a Ras Algethi, a estrela Alfa da boreal Constelação de Hércules.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: siga em frente, ariano. É hora de manter o otimismo e espalhar a motivação junto às pessoas mais importantes para você.

Touro: faça tudo que precisa ser feito e tente resolver questões em definitivo, taurino. Só não deixe de ter por perto as pessoas da sua confiança.

Gêmeos: seja diplomático e faça tudo em parceria, geminiano. É hora de conquistar pares e cultivar apoios.

Câncer: receba o Sol no seu signo com bastante entusiasmo, canceriano. É hora de você canalizar energia para as coisas certas.

Leão: seja criativo, leonino. O momento pede mais sensibilidade para resolver as coisas com a a boa aplicação dos seus talentos.

Virgem: concentre-se no que existe de mais fundamental, virginiano. É importante que você esteja conectado à sua essência.

Libra: seja direto na sua comunicação, mas procure entender os outros, libriano. É preciso saber trocar com as pessoas.

Escorpião: cuide das suas finanças, escorpiano. É hora de você saber o que é prioridade na sua vida e ter foco.

Sagitário: use a sua intuição para agir de maneira mais estratégica, sagitariano. É preciso saber conquistar aos poucos.

Capricórnio: mantenha a mente serena, capricorniano. Aliás, procure poupar as energias, evitando ambientes desgastantes.

Aquário: relacione-se com as pessoas de maneira variada, aquariano. Só tome cuidado para não dar espaço para comunicações desnecessárias.

Peixes: invista no futuro, mas tome cuidado com a ansiedade, pisciano. É preciso saber ter foco para chegar mais longe.