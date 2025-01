Confira o horóscopo para o seu signo nesta quinta-feira, dia 2 de janeiro

Feliz ano de Júpiter! Pela astrologia caldaica , o ano de 2025 é regido pelo planeta maioral do Sistema Solar. E é sob esse contexto que o seu primeiro dia útil acontece em uma quinta-feira, dia também dedicado ao simbolismo jupteriano. Coincidência ou não, o fato é que este dia 2 de janeiro chega mesmo para inspirar o novo ciclo.

Famosos por criarem diversas técnicas astrológicas e calendários, relacionando períodos de tempo aos planetas, os caldeus são também os idealizadores da semana de sete dias, como utilizamos até hoje! Vivendo nos tempos da Babilônia, os intelectuais que lidavam com a medição do tempo eram um pouco de tudo: sacerdotes, astrônomos, astrólogos, matemáticos, professores e conselheiros governamentais. Perto dos reis, como atualmente ficam os ministros de Estado dos presidentes, eles também eram magos bastante hábeis, fazendo rituais e profecias para o bem geral da nação.

E foi para homenagear os astros que se deslocam no céu,em relação ao fundo de estrelas, que surgiu o conceito de semana. O domingo é do Sol, a segunda-feira é dedicada à Lua, a terça-feira é de Marte, a quarta-feira recebe a influência de Mercúrio, a quinta-feira é governada por Júpiter, a sexta-feira dedica-se a Vênus e o sábado é regido por Saturno. A partir daí, surgiu toda a matemática que rege a nossa demarcação do tempo.

Depois, as semanas foram agrupadas em meses, permitindo uma aproximação aos períodos das Lunações. Chama-se de Lunação o tempo que a Lua passa por todas as suas fases: da Lua Nova, passando pela Crescente, Cheia, Minguante até que esse ciclo se repita, em uma próxima Lua Nova. Só que a proporção entre o número de dias – ou seja, de rotações da Terra – e o período orbital do nosso satélite natural não é uma conta exata. Na verdade, uma Lunação tem a precisa duração de 29 dias, 12 horas, 44 minutos e 2,9 segundos.

Aliás, algo semelhante acontece entre o número de dias ou rotações do nosso planeta e o tempo de translação da Terra ao redor do Sol. Demarcando a contagem do ano de forma aproximada, com 365 dias, o fato de essa conta não ser exata se reflete na necessidade de termos, a cada quatro anos, os anos bissextos. Pois é, a mãe natureza parece que realmente gosta de nos desafiar com a matemática do tempo.

Entre a ideia de calendário astrológico dos caldeus e o modelo de contagem atual do tempo, ainda há uma série de ajustes. Governantes gregos e, depois, líderes romanos, seguidos de uma lista de Papas, fizeram mudanças no calendário. E é assim que surgiu o calendário gregoriano, vigente na atualidade.

Bem, seja lá como for, toda quinta-feira é de Júpiter e, este dia 2, abre oficialmente o ciclo de trabalho de 2025. Então, que você seja duplamente abençoado por este gigante gasoso que é o grande expansor da astrologia!

Observe: com cerca de 10% de iluminação, a Lua Nova estará a Oeste, depois do ocaso solar. Em meio à Constelação de Capricórnio, a rainha da noite ficará visível até aproximadamente às 21h30. Pouco acima do nosso satélite natural, estará o planeta Vênus, nas dependência da Constelação de Aquário, que também poderá ser visto até pouco antes das 22h

Áries: seja otimista e olhe para o futuro, ariano. O céu pede mais leveza para seguir em frente, especialmente em boa companhia.

Touro: é hora de se planejar, taurino. O dia favorece as suas ambições e sonhos de longo prazo, mas é preciso ser racional e estabelecer metas.

Gêmeos: o astral ajuda você a ter novas experiências e expandir os seus horizontes, geminiano. Priorize as oportunidades de aprendizado.

Câncer: não tenha medo de mudar, canceriano. É hora de vencer obstáculos internos e tentar fazer diferente.

Leão: faça tudo em parceria, leonino. O dia favorece os seus relacionamentos e incentiva os bons acordos.

Virgem: tenha foco no seu dia a dia, virginiano. A melhor forma de começar o ano é dando atenção à sua saúde cotidiana.

Libra: busque prazer nas coisas simples, libriano. Aliás, aproveite o dia para fazer algo que agrade aos seus sentidos.

Escorpião: invista no seu bem-estar íntimo, escorpiano. O astral incentiva a reflexão e a introspecção.

Sagitário: manifeste os seus desejos, sagitariano. O momento pede mais trocas intelectuais e conversas construtivas.

Capricórnio: é hora de dar prioridade ao que é realmente importante e direcionar bem os seus recursos, capricorniano. Seja mais objetivo em relação ao que você quer.

Aquário: use a sua intuição para ir mais longe, aquariano. É hora de equilibrar razão e emoção em benefício próprio.

Peixes: o céu está bastante sensível para você, pisciano. Invista no seu bem-estar em um nível amplo, o que inclui a sua saúde mental.