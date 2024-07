Confira o horóscopo para o seu signo nesta quinta-feira, dia 11

Virginia Gaia 10/07/2024 - 20:49 Para compartilhar:

Esta quinta-feira, dia 11, está exuberante! Exagerada, esteta e bela. Aliás, bela sim, mas recatada e do lar, jamais! Sexy sem ser vulgar, o astral está para aqueles que não precisam de salto alto para chamar a atenção, embora não pensem em descer das alturas por nada. Preparado para brilhar e encantar da maneira mais natural possível?

O que dá esse tom que remete ao poder imagético de gente do porte da diva pop Madonna ou do saudoso Freddie Mercury, vocalista da banda de rock sinfônico Queen, é o ingresso de Vênus, o mais belo dos planetas, no signo de Leão. E tudo isso acontece pouco depois desse planeta, que também é o patrono dos relacionamentos, ter estado em conjunção com o Sol, o astro-rei e regente dos domínios leoninos.

Caso você ainda não esteja conseguindo visualizar a força inspiradora desta quinta-feira, saiba que, pouco antes de ingressar em Leão, Vênus ainda seduz o telepático Netuno, favorecendo o encantamento espontâneo, que de tão mágico pode tornar-se quase psicodélico. Sabe aquela pessoa que não precisa muito, mas tem um magnetismo inexplicável? É exatamente nessas paixões oníricas que está o encanto que vem do céu.

Aliás, o roqueiro britânico é realmente um excelente exemplo. Baixinho e magrinho, com um porte que passava longe dos galãs de beleza padrão, Mercury tornava-se um gigante no palco. Não somente por sua voz de fazer inveja até às sereias mais afinadas, mas especialmente por seu carisma que transbordava autenticidade e por sua arte magnética.

Pois é esse o espírito de Vênus em Leão. É para abrir asas e soltar as feras, caindo na gandaia sem perder o rebolado. No finalzinho do dia, tem também a Lua Nova avançando para o território do signo de Libra, concentrando ainda mais olhares para a beleza que se materializa na arte da sublime manifestação do belo.

Diante disso, sabe o que você deve fazer? Nutra a sua alma de beleza autêntica e espontaneidade. Daí, cercado de gente que é linda por dentro e por fora, mergulhe com tudo na arte, na cultura e na informação de qualidade! A mente e o espírito regozijam.

Observe: com aproximadamente 30% do corpo iluminado, a Lua Nova alta e a Oeste, depois do pôr do Sol, ficando visível quase até às 23h. Em meio à Constelação de Virgem, a rainha da noite estará praticamente ao lado de Zavijava, a estrela Beta desse conjunto estelar.

Áries: concentre-se para atuar bem e em parceria, ariano. É hora de ser tão produtivo quanto sociável.

Touro: seja criativo até nas pequenas coisas, taurino. Aliás, use a sua persuasão em alta para conquistar as pessoas à sua volta.

Gêmeos: é hora de valorizar as pessoas mais íntimas, investindo em atividades leves e lúdicas, geminiano. O céu pede mais automotivação.

Câncer: é hora de ser mais discreto até para ser diplomático, canceriano. O céu pede mais discrição.

Leão: cheio de energia, você precisa se concentrar nas coisas certas, leonino. O céu pede para você ser racional e manter o foco.

Virgem: a sua intuição está em alta, então é preciso perceber quem merece a sua atenção, virginiano. O céu evoca mais cuidado com o entorno.

Libra: cuide do seu corpo, libriano. Aliás, aproveite para se vestir de maneira a manter a autoestima elevada.

Escorpião: é hora de planejar o futuro, escorpiano. Só tome cuidado com a ansiedade e a vontade de fazer tudo ao mesmo tempo.

Sagitário: é hora de crescer junto das pessoas certas, sagitariano. Busque boas parcerias e companhias.

Capricórnio: esteja firme em relação às suas crenças para investir nas coisas certas, capricorniano. É hora de crescer.

Aquário: é preciso manter-se firme nas questões fundamentais, mas saber ousar no que for necessário, aquariano. Encontrar esse equilíbrio é fundamental.

Peixes: dose a atenção que você dá aos outros, pisciano. É preciso saber se relacionar, doando-se na medida certa.