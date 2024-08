Confira o horóscopo para o seu signo nesta quinta, dia 15

Virginia Gaia 14/08/2024 - 23:42 Para compartilhar:

A semana já passou da metade e, como o tempo não para, o penúltimo dia útil já dá as caras com muita inspiração para que os planos se tornem ações práticas. Nesta quinta-feira, dia 15, o clima pode até estar frio, mas o contexto astrológico promete trazer calor diretamente do céu para movimentar a vida aqui na Terra.

Com a Lua Crescente ganhando corpo, a rainha da noite aproveita para trocar de signo, deixando os domínios sagitarianos para adentrar nos territórios capricornianos. Com essa mudança, a patrona das marés se desprende das influências mais otimistas do zodíaco para demandar mais realismo do que nunca. Do alto das montanhas do signo de Capricórnio, o astral quer mais planejamento.

E olha que o céu não está mesmo para brincadeira! Apesar do Sol no signo de Leão, sempre tão afeito ao prazer, há muito senso de emergência entre os planetas. Marte ainda está agarrado com Júpiter e esse abraço acontece justamente no mental signo de Gêmeos. Por isso, o momento é de acelerar os pensamentos, fazendo com que tudo venha com aquele pedido de que esteja pronto para ontem.

Então, com a Lua Crescente em Capricórnio, o universo parece apelar para que as coisas possam ser feitas com responsabilidade, ainda que haja a necessidade de correr contra o relógio. Isso porque, nesses tempos do planeta regente da concentração – o pequenino Mercúrio – ainda aprontando de dar as suas voltinhas por aí, retrógrado na perspectiva do observador terrestre , é sempre bom ficar ligado em tudo.

Mas a boa notícia é que a Lua engata um harmônico trígono com Mercúrio retrógrado. Na metafísica astrológica, é como se a mãe dos mares na Terra mandasse um aceno de incentivo para que o planeta do cotidiano pudesse mostrar o melhor de si. Então, aproveite o dia para ser produtivo e se livrar de algumas tarefas pendentes na sua vida.

Só não vale se afobar! Faça com um ritmo adequado, mas faça. Lembre-se: às vezes é melhor fazer um esforço para superar do que ficar com algo mal resolvido pesando na sua consciência!

Observe: com cerca de 80% do corpo iluminado, a Lua Crescente estará alta e a Oeste, depois do ocaso solar, podendo ser vista até pouco antes das 4h da manhã da sexta-feira, dia 16. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Sagitário, alinhada a Polis, a estrela Mu desse conjunto estelar.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: busque a motivação e faça tudo o que precisa ser feito, mas evite ser brusco com as pessoas, ariano. É preciso lidar com diferentes opiniões e pontos de vista.

Touro: perceba as coisas nas entrelinhas, taurino. Lembre-se de valorizar as pessoas e as parcerias certas.

Gêmeos: invista na sinceridade, geminiano. O céu favorece as revisões e as trocas produtivas com as pessoas.

Câncer: dê atenção à sua rotina e cotidiano, canceriano. Aproveite o dia para retomar alguma atividade que ajude você a se sentir mais disposto.

Leão: é hora de ser criativo, leonino. Procure valorizar as suas qualidades, mas sem acabar atropelando a expressão de quem está à sua volta.

Virgem: dê atenção à sua comunicação com as pessoas mais próximas, virginiano. É preciso saber conhecer quem está ao seu lado.

Libra: exponha os seus sentimentos de maneira racional, mas sem endurecer, libriano. É importante cuidar do que você tem internamente.

Escorpião: mantenha a concentração, escorpiano. É preciso saber o que é prioridade, investindo nas coisas certas.

Sagitário: seja mais você, mas evite cobrar demais das pessoas, sagitariano. É preciso saber administrar suas expectativas.

Capricórnio: use a sua intuição para chegar mais longe, capricorniano. O céu pede mais atenção às suas questões pessoais.

Aquário: é hora de perceber quem são as pessoas à sua volta, aquariano. Evite confiar demais em quem você não conhece o bastante.

Peixes: é hora de se preparar para o que está por vir, mas sem se cobrar demais, pisciano. Procure planejar, mas sem se pressionar.