Confira o horóscopo para o seu signo na semana dos dias 24 a 30 de junho

Virginia Gaia 23/06/2024 - 16:11 Para compartilhar:

É a última semana do sexto mês do ano e o tempo parece acelerar! Quem ainda se lembra de festejar a chegada de 2024? Pois é, e agora o primeiro semestre do ano já está chegando ao fim! No céu, a Lua Cheia dá o tom desses últimos dias de junho, que inspiram o planejamento e pedem mais disciplina, ajudando também quem precisa fazer os ajustes para chegar mais perto da concretização dos seus sonhos.

Como a Lua Minguante acontece somente na próxima sexta-feira, dia 28, então a semana acontece praticamente toda em clima agitado e de maneira intensa! Afinal, é preciso estabelecer objetivos claros, tendo a sabedoria suficiente para lidar com as emoções, administrar relacionamentos e lidar com expectativas. E isso vale para todas as áreas: das questões profissionais ao tema dos relacionamentos afetivo-sexuais.

É preciso lembrar que o ápice da Lua Cheia, na última sexta-feira, dia 21, reuniu um conjunto simbólico bastante significativo. Com o Sol ladeado por Mercúrio e Vênus, no signo de Câncer, a Lua ficou completamente iluminada, no signo de Capricórnio e ao lado de Spiculum, nome popular da região da Nebulosa Laguna (Messier 8 ou NGC 6523), na Constelação de Sagitário. Apontando a mira do mítico arqueiro em direção ao centro da Via Láctea, esse ponto do céu representa a constante busca pela expansão de si mesmo, na eterna busca pela realização pessoal.

Dessa maneira, conforme a Lua fica cada vez menos iluminada, dando ares mais introspectivos ao astral, o planeta regente dos grandes ciclos de tempo, Saturno, muda sua direção aparente no céu. Assim, na condição de último corpo celeste do Sistema Solar visível a olho nu, o senhor dos anéis ficará retrógrado na perspectiva do observador terrestre, abrindo espaço para os acertos e adaptações nos planos e projetos de longo prazo.

Dessa forma, o planeta marcador das grandes transformações sociais dá a deixa para que cada um possa repensar e reajustar objetivos também no plano pessoal. Atualmente nos domínios do signo de Peixes, Saturno demanda revisão e abre espaço para a construção do futuro por onde passa. Quem souber a posição atual do planeta em trânsito pelo mapa astral pessoal, poderá projetar a área da vida que será afetada por essa mudança de direção. De qualquer forma, no âmbito coletivo, será também o momento de perceber o que vem sendo bem feito e o que ainda precisa ser melhorado, com especial destaque para as os temas relacionados ao meio ambiente e à saúde mental, que são piscianos por excelência.

Uma semana de muitos sonhos concretizados e expansão pessoal para você!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 24 a 30 de junho de 2024.

Importante: você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente. Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO.

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada.

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries

Você está mais introspectivo e também com a intuição aflorada, ariano. Então, procure agir respeitando o seu tempo, de maneira a investir a sua energia nas coisas certas.

Touro

Olhe para dentro, cuide da sua energia e invista no seu bem-estar, taurino. É preciso também dormir bem ao longo da semana, para manter a mente bem descansada.

Gêmeos

A semana favorece os encontros e programas sociais produtivos, geminiano. É hora de você estar em diversos ambientes, sabendo mais ouvir do que falar, também dando atenção às pessoas certas.

Câncer

Em mais esta semana da passagem do Sol pelo seu signo, o céu pede que você ajuste os ponteiros, já pensando nos seus próximos passos, canceriano. Dê atenção à sua carreira.

Leão

É hora de estar aberto ao aprendizado, leonino. Isso vale tanto para questões educacionais e acadêmicas, como também para a sua vida afetiva e emocional. Ouça as pessoas a aprenda a lidar com seus sentimentos.

Virgem

É hora de usar a sua sensibilidade para saber o que merece mais atenção e também o que precisa ficar para trás, virginiano. Não tenha medo de virar páginas e fechar ciclos.

Libra

É hora de ouvir mais as pessoas para poder construir laços mais sólidos, libriano. A semana favorece os seus relacionamentos e também as parcerias em um nível amplo, mas pede também mais seletividade.

Escorpião

É hora de se organizar para ter uma semana mais produtiva, escorpiano. Faça tudo o que precisa ser feito, sem deixar de cuidar também da sua vida prática e da saúde no dia a dia.

Sagitário

Busque investir a sua criatividade nas coisas certas, sagitariano. Você está cheio de ideias e também com o carisma em alta, mas precisa saber usar tudo isso ao seu favor.

Capricórnio

Dê mais atenção à sua vida íntima, capricorniano. Aliás, a semana pede para você diminuir o ritmo e acertar os ponteiros para que você consiga equilibrar melhor a sua rotina com a sua intimidade.

Aquário

Organize os pensamentos para poder decidir com mais propriedade, aquariano. O céu pede que você saiba direcionar melhor também a sua comunicação, dando atenção às conversas que valem a pena.

Peixes

O astral pede para você rever prioridades, pisciano. É hora de saber se adaptar, mudando planos quando necessário para que você consiga chegar mais longe e mais próximo aos seus objetivos.