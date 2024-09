Confira o horóscopo para o seu signo na semana de 9 a 15 de setembro

Virginia Gaia 08/09/2024 - 12:48 Para compartilhar:

O astral já entra em clima pré-eclipse nesta semana, na qual a Lua Nova ganha corpo até tornar-se Lua Crescente, na próxima quarta-feira, dia 11. Assim, os ânimos ganham força e se multiplicam em clima de espera para o Eclipse Lunar Parcial, que acontecerá junto à Lua Cheia da terça-feira da semana que vem, dia 17. Preparado para mergulhar de cabeça em um dos períodos mais místicos do ano? Pois é, o céu está mesmo especial!

Para ajudar a colocar a vida prática em ordem, o planeta patrono do cotidiano, Mercúrio, ingressa no signo de Virgem, do qual é regente. Vale lembrar que esse ingresso se dá depois que esse pequeno planeta rochoso, apelidado de “mensageiro dos deuses”, passou por mais um dos seus ciclos de retrogradação. Então, é como se Mercúrio estivesse retornando, agora em movimento direto – ou seja, no sentido habitual da sequência de signos zodiacais -, ao ponto onde mudou sua direção, no mês passado. Com isso, o céu ajuda a concluir temas em aberto, dando espaço para o aprimoramento pessoal.

E tudo isso acontece ainda sob um contexto astrológico dos mais ricos, já que Júpiter e Saturno estão em quadratura, sendo também enquadrados pelo Sol virginiano. Com isso, todos os desafios que precisam ser encarados e superados estão iluminados para que possam ser mais bem elaborados. Então, é hora de estar mais consciente sobre aquelas tarefas chatas, que podem exigir mais persistência e insistência. Contudo, vale lembrar que tudo o que é feito sob a influência dos ciclos desses gigantes gasosos tende a dar frutos sólidos e concretos no longo prazo.

Assim, vale aproveitar que a intuição está mais do que estimulada para ouvir a voz do coração e o entrar no fluxo do universo. Com o astral prometendo muitos momentos mágicos e marcantes nos próximos dias, é válido pensar e repensar os rumos das grandes empreitadas e projetos pessoais. Onde você quer chegar? Esteja atento aos ajustes necessários para que o caminho em direção aos seus grandes sonhos esteja aberto.

Afinal, a vida é um grande aprendizado e, na maior parte das vezes, é sempre sábio se adaptar às circunstâncias, extraindo o melhor de cada etapa dessa jornada!

Uma semana repleta de magia para todos nós!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 9 a 15 de setembro de 2024.

Áries

Você está cheio de motivação, ariano. Com a energia em alta, a semana ajuda você a pensar grande e a sonhar alto. Só cuidado para não acabar sendo demasiadamente dogmático.

Touro

O céu ajuda você a mudar e se adaptar ao entorno, taurino. É hora de buscar as boas companhias e as pessoas da sua confiança para ir mais longe. Use a sua intuição!

Gêmeos

É hora de estimular o diálogo e crescer junto às pessoas, geminiano. Procure se entender melhor e entender melhor aos outros, evitando somente cobrar demais por temas sem maior relevância.

Câncer

Com as emoções à flor da pele, você está sensível e cheio de criatividade, canceriano. Procure cuidar da sua saúde, mantendo o foco na rotina e no dia a dia para não se desestabilizar.

Leão

É hora de você encontrar o que tem de melhor dentro de si, leonino. Seja criativo, não se prenda a padrões e estereótipos para que você possa agir de maneira natural e confortável para você.

Virgem

Em mais esta semana da passagem do Sol pelo seu signo, você está mais reflexivo do que nunca, virginiano. Aproveite o momento para cuidar da sua intimidade.

Libra

É hora de prestar atenção nas pessoas e trocar ideias com abertura ao aprendizado, libriano. Aproveite também esse momento para circular e arejar a mente.

Escorpião

Tenha foco, escorpiano. É hora de pensar no seu futuro e ser bastante prático. Por isso, administre bem o seu tempo e até o seu dinheiro para fazer a semana render bastante.

Sagitário

Você está sensível e cheio de intuição, sagitariano. é hora de crescer e pensar no longo prazo, então procure perceber o que está rendendo e o que precisa ser adaptado.

Capricórnio

Cuide do seu bem-estar e um sentido amplo, capricorniano. É hora de prestar atenção nos detalhes e também dar mais espaço para a espiritualidade na sua vida.

Aquário

Esteja nos locais e com as pessoas certas, aquariano. É hora de valorizar os contatos sociais, as amizades e as trocas intelectuais, mas sem se expor demais ou deixar drenar-se energeticamente.

Peixes

É hora de prezar pela responsabilidade e pensar no longo prazo, pisciano. O momento pede também mais atenção à sua carreira e mais investimento nos seus objetivos de vida.