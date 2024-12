Confira o horóscopo para o seu signo na semana de 9 a 15 de dezembro

Virginia Gaia 08/12/2024 - 15:44 Para compartilhar:

No embalo da Lua Crescente, o céu desta semana que marca o avanço dos dias já na expectativa das festas de final de ano, leva foco para as relações humanas e evoca mais conexões verdadeiras! Por isso, mais importante do que encontrar e reencontrar pessoas, é preciso entender os sentimentos nutridos e as afinidades compartilhadas.

Com o Sol avançando pelos entusiasmados domínios e a Lua ganhando corpo gradualmente no céu, o clima geral é emocionado e cheio de vontade de fazer acontecer. Contudo, é preciso tomar cuidado para que tudo isso não acabe se traduzindo em ansiedade, já que o planeta regente da ação, Marte, segue a passos largos, em movimento retrógrado aparente, no signo de Leão. Até porque o planeta vermelho também receberá aspectos desafiadores ao longo desse período.

Em oposição ao poderoso Plutão, no signo de Aquário, o nosso vizinho do Sistema Solar está testando a profundidade dos vínculos sociais ao passo em que também pede maior valorização do que realmente importa. Sob esse contexto, quando chegar a quinta-feira, dia 12, Marte também será encarado, em uma oposição pouco amistosa, pelo relacional planeta Vênus, que atualmente também avança pelos territórios aquarianos. Assim, o astral também lembra que compromisso é importante, mas que o excesso de cobranças pode colocar até as parcerias mais bem sucedidas em risco.

E é assim que, no próximo domingo, dia 15, a Lua Cheia transborda de desejo pelas trocas intelectuais, mas também pede atenção às possibilidades de má comunicação. No mesmo dia do ápice lunar, o errático patrono do pensamento humano, Mercúrio, encerra o seu último período de retrogradação aparente, voltando a caminhar na mesma direção da sequência natural de signos zodiacais. Com isso, o céu também promete revelações de todos os tipos, especialmente em relação aos discursos que estiverem muito distantes da prática.

Entretanto, o brilho inspirado da próxima Lua Cheia terá destaque especial de qualquer forma. Isso porque a rainha da noite estará, no signo de Gêmeos, ao lado de Júpiter, ajudando desde já a formular os planos de expansão futura. E, para coroar esse simbolismo tão rico, o nosso satélite natural chegará ao máximo de sua iluminação alinhado a Alnilam, a estrela central do cinturão do caçador representado na Constelação de Órion. Relacionadas desde tempos imemoriais com a beleza e ao sucesso, as estrelas dessa porção do céu são famosas por refletir o desejo humano pelo destaque social.

Que você tenha uma semana realmente brilhante!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 9 a 15 de dezembro de 2024.

Áries

Tome cuidado com as palavras, ariano. O momento pede mais foco e concentração nos assuntos que são prioridade na sua vida, então evite perder tempo com assuntos que não são seus.

Touro

Lembre-se de que nem sempre é possível fazer tudo o que foi planejado, taurino. Tenha mais organização para saber o que precisa ser feito primeiro, deixando para trás o que não for prioridade.

Gêmeos

É hora de pensar nos seus planos e saber onde você quer chegar, geminiano. Evite se expor demais, especialmente nas relações de trabalho. É hora de ser empático e objetivo ao mesmo tempo.

Câncer

A semana traz reflexão e pede para você olhar para dentro, canceriano. Cuide da sua saúde mental e não deixe de dar atenção também à sua espiritualidade. Use bem a intuição.

Leão

O momento pede inovação e renovação para você, leonino. Só tenha cuidado para não insistir ou forçar a barra em temas que podem estar com resistência para que sejam resolvidos à sua maneira.

Virgem

É hora de dar mais atenção às pessoas mais próximas, virginiano. Ouça mais quem convive com você para poder tomar decisões melhores. O céu pede mais compreensão.

Libra

Dê atenção ao seu cotidiano, libriano. O momento pede atenção à sua agenda, ao trabalho e aos compromissos diários. Tenha cuidado de cumprir com os afazeres, mas sem se desgastar à toa.

Escorpião

O céu está cheio de profundidade e abre espaço para mudanças profundas na sua vida, escorpiano. Esteja preparado para lidar com o novo, mantendo a motivação em alta.

Sagitário

Em mais esta semana na qual o Sol brilha no seu signo, o céu pede mais foco nos seus relacionamentos, sagitariano. Esteja atento às pessoas e faça a distinção de quem merece mais intimidade na sua vida.

Capricórnio

Procure organizar os pensamentos e agir de forma coerente, capricorniano. O céu pede mais atenção às suas prioridades, então evite a dispersão e seja mais objetivo na forma como você se comunica.

Aquário

Acredite mais em você, aquariano. É hora de realizar as coisas, mas sem se estressar à toa. Siga em frente, tendo em mente que o melhor da vida é construído aos poucos.

A parte Sul da Constelação de Órion, o conjunto estelar dedicado ao mítico caçador, aparece aqui junto ao famoso vulcão Teide, localizado nas Ilhas Canárias, na costa noroeste da África. Com o pico nevado, ele é um dos maiores vulcões da Terra. As três icónicas estrelas do cinturão de Órion são vistas logo acima do pico, enquanto a famosa Nebulosa de Órion e o resto da espada do caçador aparecem à esquerda do vulcão. Também visíveis na imagem estão a Nebulosa da Cabeça de Cavalo, a emissão vermelha à esquerda do cinturão, e a Nebulosa da Chama, evidente logo acima e à direita da Cabeça de Cavalo

Peixes

Use a sua intuição para identificar os melhores caminhos para se desenvolver, pisciano. Esteja mais próximo das pessoas que acolhem você e não deixe de cuidar do seu universo íntimo