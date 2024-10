Confira o horóscopo para o seu signo na semana de 7 a 13 de outubro

Virginia Gaia 06/10/2024 - 15:11 Para compartilhar:

Se você quer algo novo na vida, é preciso estar aberto às mudanças, traçar metas e, então, seguir em frente! Com esse espírito de renovação e, ao mesmo tempo, investimento no futuro, o astral desta semana abre espaço para o crescimento em todos os níveis, ainda que algumas ideias tenham que ser revistas no meio do caminho.

Até a próxima quinta-feira, dia 10, quando acontece a Lua Crescente, o céu ainda está sob a influência da Lua Nova especial, que também foi um Eclipse Solar Anular, no signo de Libra. Com temas do passado e do futuro se misturando, é hora de caminhar junto aos pares e pessoas que contribuem para o crescimento pessoal. Afinal, ninguém se desenvolve na vida sozinho, e é nessa direção que o planeta Vênus, em Escorpião, engata um belo e harmonioso trígono – um ângulo de 120° – com Marte, em Câncer. Assim, ficam favorecidas as iniciativas que unem intenções e sentimentos que caminham na mesma direção.

Contudo, seja para avançar em parceria ou mesmo para seguir de forma independente, o céu também convida para a revisão de crenças e ideias. Pois é sempre importante estar aberto às mudanças de opinião, e é com esse espírito que o planeta Júpiter, patrono dos conhecimentos elevados, muda sua direção aparente no céu. Ficando retrógrado na perspectiva do observador terrestre, o gigante gasoso também evoca mudanças de perspectiva em tudo o que tange as relações diplomáticas entre países, os assuntos acadêmicos e até os temas religiosos. Por isso, até fevereiro de 2025 – quando Júpiter encerrará o ciclo de retrogradação – será hora de ver e rever pontos de vista, especialmente quando houver a possibilidade de aprimorar a comunicação e as relações entre as pessoas.

Nesse meio tempo, o pequeno notável do Sistema Solar, Plutão, também muda sua direção aparente, na sexta-feira, dia 11. Como patrono do submundo, o rei dos planetas anões tende a aprofundar a reflexão ao passo em que pode revelar o que ainda está obscuro aos olhos na maioria. Por fim, para acrescentar ainda mais profundidade ao contexto astrológico tão sensível quanto afeito às transformações bombásticas, o planeta Mercúrio ingressa nas obscuras águas do signo de Escorpião, no próximo domingo, dia 13.

Por isso, o céu promete desnudar verdades e ampliar percepções de todos os tipos. Então, vale lembrar que a magia está nos detalhes e que há sempre algo novo para ser descoberto, possibilitando novos aprendizados ao lado das pessoas mais diversas.

Uma semana de muitas surpresas gostosas para todos nós!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 7 a 13 de outubro de 2024.

Áries

Pense no longo prazo, ariano. Ainda que as emoções estejam à flor da pele, é importante estabelecer laços concretos e bem fundamentados com as pessoas à sua volta.

Touro

É hora de aprender com as pessoas, taurino. O céu pede mais paciência e tolerância para dar espaço às diferentes opiniões e pontos de vista. Por isso, esteja aberto às boas e profundas conversas.

Gêmeos

O céu está cheio de transformação para você, geminiano. É preciso saber desapegar do que não serve mais para deixar o novo entrar na sua vida. Esteja atento ao seu entorno.

Câncer

Ouça mais e fale menos, canceriano. Você está cheio de intensidade, mas precisa manter os pés no chão para poder decidir as coisas, especialmente o que depender de outras pessoas.

Leão

Seja criativo para poder mudar as coisas na sua vida, leonino. O céu pede mais atenção para os seus afazeres cotidianos, lembrando você também sobre a importância de cuidar da sua saúde.

Virgem

Procure se reinventar e exercer o melhor de você mesmo, virginiano. O momento pede mais dedicação às suas ideias, lembrando também que é preciso ser obstinado ao passo em que você também investe no seu bem-estar.

Libra

Em mais esta semana da passagem do Sol pelo seu signo, você fica em um clima mais introspectivo, libriano. É hora de estar junto aos mais íntimos, valorizando também a sua casa e a família.

Escorpião

É preciso ter foco, escorpiano. O momento pede mais atenção às questões práticas da sua vida, de forma que você precisa saber o que é prioridade e concentrar esforços nessa direção.

Sagitário

Invista no que pode dar retorno efetivo, sagitariano. O céu pede mais cautela na hora de eleger prioridades e fazer apostas. Esteja atento ao seu dinheiro e tudo o que é de valor na sua vida.

Capricórnio

Use a sensibilidade para crescer de forma consistente, capricorniano. É preciso dar atenção ao que for prioritário na sua vida, mas sem abrir mão das suas necessidades íntimas e emocionais.

Aquário

O céu está introspectivo para você, aquariano. Por isso, procure dar mais atenção ao sexto sentido e aspectos sutis da sua vida. Aliás, tente dormir melhor e prestar atenção nos seus sonhos.

Peixes

Invista no futuro, pisciano. É preciso buscar inspiração para novas ideias, abrindo espaço também para conversas produtivas e encontros prazerosos. Só não deixe de também ter foco no presente.