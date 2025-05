Confira o horóscopo para o seu signo na semana de 5 a 11 de maio

A Lua Crescente dá o tom do astral desta semana, que pede ação firme e bem direcionada. É para fazer acontecer, mas com muito senso de realidade, pés no chão a avanço paulatino sobre o que é prioridade. Então, mãos à obra, pois resistência e resiliência também são palavras de ordem nos próximos dias.

Até porque a Lua Crescente é sempre um momento intermediário entre a Lua Nova e a Lua Cheia, sendo que o ápice lunar acontece somente na segunda-feira da semana que vem, dia 12. Então, é importante ser prático e persistente, fazendo esse período da Lua Crescente realmente produtivo. Afinal, a Lua Nova do último dia 27, no signo de Touro, iluminou Hamal, a estrela Alfa da Constelação de Áries, cujo simbolismo impulsiona a ação vigorosa. E a Lua Cheia da semana que vem é ainda mais poderosa.

E esta semana também já começa sob o tom de profunda revisão, com a mudança de direção aparente do pequeno notável e todo poderoso Plutão, desde o domingo, dia 4. Assim, o céu pede para fazer com força, vigor e consistência, mas ao mesmo tempo evitando a teimosia e os vícios de comportamento. É preciso estar aberto às mudanças e transformações inerentes à vida, de forma a encontrar a melhor versão de si mesmo, dia após dia.

Para ajudar a entender a si mesmo e pensar estruturadamente nos próximos passos, o mental planeta Mercúrio ingressa nos domínios do signo de Touro, no próximo sábado, dia 10. Pavimentando o caminho para as escolhas sólidas e definitivas, o planeta mais próximo ao Sol ainda formará um aspecto harmônico com o sábio Júpiter, antes de mudar de signo. Embalando o início da semana, essa geometria celeste é inspiradora especialmente aos que avançam em direção a um propósito maior.

Afinal, a vida é mais fluida para os que dão passos apoiados no propósito de suas ações. E é assim que o Sol avança por sua temporada taurina, lembrando que a tenacidade associada ao senso de fazer algo útil às demais pessoas é a chave para a realização!

Uma semana de muita força e beleza para você!

Confira abaixo as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 5 a 11 de maio de 2025.

Áries: seja firme e espontâneo, mas sem perder a ternura, ariano. O céu pede mais ação direcionada, mas sem ser rude ou radical demais.

Touro: é hora de se concentrar e encontrar o seu ponto de equilíbrio interno, taurino. Aproveite o momento para estar próximo às pessoas mais queridas ao seu lado.

Gêmeos: é hora de se expressar na medida certa, geminiano. Encontre o ponto certo e confortável para falar o que sente e ser receptivo para as pessoas.

Câncer: pense no seu futuro de forma racional, canceriano. Evite a ansiedade e construa boas relações para crescer.

Leão: use a sua intuição para avançar nos seus planos, leonino. O céu pede mais atenção com as suas ações.

Virgem: olhe para dentro, virginiano. O céu ajuda você a cuidar da sua espiritualidade e saúde mental, abrindo espaço para grandes insights.

Libra: esteja próximo de quem você gosta, mesmo de uma semana que promete ser cheia de compromissos, libriano. Pense no futuro, sem sofrer antecipadamente.

Escorpião: planeje o seu futuro e mantenha o foco na sua carreira, escorpiano. É preciso crescer e se desenvolver de forma sustentável.

Sagitário: acredite em um ideal e siga em frente, sagitariano. É hora de aprender com a vida e com as pessoas.

Capricórnio: o céu traz muita profundidade para você, capricorniano. É hora de mergulhar fundo e também de promover mudanças construtivas.

Aquário: esteja próximo de quem você mais gosta, aquariano. É preciso avançar junto às parcerias certas.

Peixes: realize melhor no presente e no dia a dia, pisciano. É hora de se organizar no seu cotidiano e ser mais produtivo.