Confira o horóscopo para o seu signo na semana de 4 a 10 de novembro

Virginia Gaia 03/11/2024 - 14:23

Do compromisso sobre fazer diferente e transformar, é preciso avançar para realizar as coisas de forma sólida. Mudando com consistência, o caminho para o retorno dos esforços fica facilitado e, assim, a iniciativa ganha espaço para se consolidar. Com esse espírito, esta semana é quase completamente embalada pela Lua Nova escorpiana, já que a Lua Crescente acontece somente no próximo sábado, dia 9.

Por isso, o céu pede mais iniciativa para resolver questões que, em princípio, podem parecer complexas, mas que talvez nem se concretizem tanto assim, se houver espaço para novas ideias e mudanças de perspectiva. Afinal, a sensível Lua Nova em Escorpião, no último dia 1º de novembro, evocou a consistência de ação, dada a harmonia com Saturno e a conjunção com Nusakan, a estrela Beta da Constelação de Corona Borealis (“A Coroa do Norte”), cujo simbolismo traduz a perseverança para resolução de problemas complexos

Sob esse contexto, logo na segunda-feira, dia 4, o planeta regente da ação, Marte, deixa os emocionais domínios do signo de Câncer para ingressar no signo de Leão. A partir daí, o planeta vermelho assume a sua faceta mais expressiva e autoral, reivindicando reconhecimento na mesma medida em que faz acontecer com vigor reforçado. Vale lembrar que isso acontece com o nosso vizinho no Sistema Solar em uma tensa oposição com o pequeno notável Plutão. Atualmente nos últimos graus do signo de Capricórnio, prestes a finalizar a sua passagem por essa porção do zodíaco, o distante planeta-anão está reforçando a necessidade de vencer resistências e deixar o apego para trás.

Ainda no primeiro dia útil da semana, o Sol chega ao aspecto exato do trígono com o estruturado Saturno, o que ilumina ainda mais as ideias, planos e projetos de longo prazo, dando destaque em especial para a necessidade de equilíbrio mental e psíquico para que as grandes metas da vida se tornem mais exequíveis. E é com essa visão de que é fundamental preservar o bem-estar que o céu também traz alguns outros aspectos desafiadores, como a que se formará entre o relacional Vênus e o compassivo Netuno, sendo que o brilhante patrono da beleza também está oposto ao sábio Júpiter.

Em suma, esse conjunto de aspectos da geometria celeste deixa claro que é hora de partir para a ação, mas sem ignorar as necessidades emocionais, próprias e dos outros. Afinal, as pessoas têm diferentes ritmos para avançar perante os desafios e oportunidades da vida, de maneira que é sempre um sinal de evolução pessoal respeitar o tempo de cada um e, em última instância, reconhecer que cada coisa tem a hora certa para acontecer!

Uma semana de muita sabedoria para todos nós!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 4 a 10 de novembro de 2024.

Áries

Conecte-se melhor com você mesmo para saber onde você quer e pode chegar, ariano. O céu ajuda você a realizar muita coisa, mas é preciso especialmente saber lidar com as pessoas à sua volta.

Touro

É hora de fazer planos e seguir em frente, taurino. Só tome cuidado para não acabar colocando pressão demais sobre as pessoas. É preciso saber ouvir e respeitar as necessidades dos outros.

Gêmeos

Aprenda mais com quem está por perto, geminiano. O momento pede mais ação em equipe, foco no seu dia a dia e também flexibilidade para absorver novas ideias.

Câncer

Use a sua criatividade e até a sensibilidade aflorada para explorar novas possibilidades, canceriano. Invista na sua capacidade de se reinventar para abraçar novos desafios e objetivos.

Leão

O momento pede mais atenção às suas necessidades emocionais e também a sua relação com quem você ama, leonino. Saiba valorizar as pessoas certas e não deixe de estar mais próximo de quem você é íntimo.

Virgem

A semana promete ser agitada, virginiano. Procure então abordar as pessoas com clareza e também sensibilidade, de forma a adquirir conhecimento e também contribuir de maneira colaborativa.

Libra

Invista no que você faz bem, libriano. O céu pede mais confiança para que você saiba quais são as suas prioridades. Procure ser mais objetivo, mas sem deixar de atender as demandas de quem é importante para você.

Escorpião

O Sol avança pelo seu signo e reforça ainda mais a necessidade de renovação, escorpiano. Nesta semana, o céu pede mais atenção à sua intimidade e à vida doméstica, então não deixe de estar próximo de quem você ama.

Sagitário

Procure cuidar mais da sua saúde e bem-estar em um nível amplo, sagitariano. O céu pede mais cuidado com a sua espiritualidade até para que a sensibilidade aflorada ajude você com novas ideias e contatos interessantes.

Capricórnio

Entenda quem são as pessoas para saber quem deve ser prioridade na sua vida, capricorniano. É hora de você estar nos ambientes certos e com as pessoas que ajudam você a pensar no futuro.

Aquário

Você está com a mente afiada e cheio de planos, mas é preciso saber o que mais precisa da sua atenção, aquariano. Procure usar bem a sua intuição e exerça a liderança de forma positiva.

Peixes

O céu está cheio de sensibilidade para você, pisciano. É preciso então saber utilizar isso a seu favor, sem deixar de também ser prático para fazer acontecer. Vença os seus medos e siga em frente!