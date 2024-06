Confira o horóscopo para o seu signo na semana de 3 a 9 de junho

Virginia Gaia 02/06/2024 - 15:23 Para compartilhar:

O mês de junho chega dando o que falar! Nesta semana que começa introspectiva, sob a Lua Minguante, para depois abrir os caminhos para novos aprendizados, com a chegada da Lua Nova, na próxima quinta-feira, dia 6, o céu está repleto de movimentações astrológicas importantes. É para começar o sexto mês do ano com o pé direito e muita vontade de trocar com as pessoas.

Logo na segunda-feira, dia 3, o planeta mensageiro dos deuses – o pequeno Mercúrio – ingressa no signo de Gêmeos, onde se sente em casa. Assim, o céu pede mais abertura ao aprendizado, favorecendo os estudos e os intercâmbios de conhecimento, mesmo que isso seja feito em meio à descontração e às interações sociais. É hora de dialogar, ouvir e valorizar as dicas práticas!

No dia seguinte, terça-feira, 4, o belo e brilhante planeta Vênus, atualmente de passagem pelo signo de Gêmeos, chegará à sua conjunção exata com o Sol geminiano. Invisível no céu, já que está cruzando a abóbada celeste ao longo do dia, dada a sua atual proximidade ao astro-rei, o planeta patrono dos relacionamentos pede mais consciência sobre a importância da boa comunicação entre casais, familiares, amigos e até entre colegas e parceiros de negócios. Sem dúvida, o momento favorece as conversas francas e sem rodeios.

Por isso, é hora de estar atento às oportunidades para se promover bons acordos e conciliações. Aliás, ainda na terça-feira, Mercúrio e Júpiter chegarão a uma conjunção exata, reforçando ainda mais o astral geminiano no céu. E é com esse pique que o final da Lua Minguante abre alas para a Lua Nova, que promete revelar as oportunidades de autodesenvolvimento e busca por aprendizado mútuo.

Com o Sol e a Lua de mãos dadas com o planeta Vênus, no signo de Gêmeos, o encontro mensal entre os luminares da astrologia acontece alinhado a Rigel, a estrela Beta da Constelação de Órion. Com seu brilho azulado, Rigel marca um dos pés do famoso caçador que batiza uma das constelações mais fáceis de reconhecer no céu noturno, mas que atualmente está cruzando o céu no período diurno. Associada às situações e pessoas capazes de deixar lições valiosas para o mundo, como uma espécie de marca pessoal, o simbolismo de Rigel lembra como cada ato diário pode abrir espaço para novas ações capazes de mudar a história e o curso das coisas.

Por fim, para pedir mais firmeza nos próximos passos, o guerreiro planeta Marte ingressa no signo de Touro, no domingo, dia 9. E, dessa maneira, a semana que dá o pontapé inicial ao mês dos namorados e das festas de São João traz, não somente a oportunidade para novos começos, como também pavimenta o caminho para as ações bem fundamentadas!

Uma semana repleta de conversas e acordos felizes para você!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 3 a 9 de junho de 2024.

Importante: você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente. Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO.

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada.

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries

Seja prático, ariano. Lembre-se de que é preciso fazer acontecer de maneira concreta, evitando as decisões impulsivas ou sem consistência. Converse com as pessoas, organize o seu trabalho e rotina.

Touro

A semana abre oportunidades para você investir no seu futuro, taurino. Esteja atento às atividades e ideias que podem nutrir boas oportunidades lá na frente. Direcione bem o seu dinheiro.

Gêmeos

A Lua Nova que acontece no seu signo deixa você renovado, geminiano. Procure abrir espaço para novas parcerias e associações produtivas. Aliás, aproveite também para cuidar de você e renovar o visual.

Câncer

O astral está introspectivo e ajuda você a perceber nuances poderosas sobre si mesmo e o seu entorno, canceriano. Procure cuidar da sua saúde e bem-estar ao longo da semana, mantendo o sono em dia.

Leão

O céu aponta para você as amizades e as parcerias que são realmente importantes, leonino. É hora de interagir com diversos ambientes e buscar as companhias que agregam à sua vida.

Virgem

Procure ter mais clareza sobre onde você quer chegar, virginiano. É hora de demonstrar os seus talentos e usar a sua capacidade de liderança para crescer de maneira consistente.

Libra

Valorize os temas intelectuais e as trocas de informação com quem tem mais conhecimento que você, libriano. O céu pede mais conversas e interações sociais produtivas e agradáveis.

Escorpião

Você está profundo e cheio de vontade de crescer, escorpiano. Procure as companhias certas para se transformar de maneira saudável e consistente. Valorize a sua intuição.

Sagitário

Busque dialogar e negociar com as pessoas, sagitariano. É fundamental que você consiga estabelecer boas parcerias, ouvindo e sendo ouvido na mesma medida.

Capricórnio

A semana abre espaço para o foco no trabalho, capricorniano. Coloque a sua vida em ordem e siga em frente com mais confiança e consistência. Cuide também da sua saúde.

Aquário

Seja criativo, aquariano. O momento pede mais inovação na maneira como você lida com as coisas. Aproveite o magnetismo pessoal em alta para convencer as pessoas do que você quer.

Peixes

Busque mais equilíbrio interno e íntimo, pisciano. É hora de dar atenção à família e às pessoas mais próximas, valorizando quem está presente nas horas mais introspectivas.