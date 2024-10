Confira o horóscopo para o seu signo na semana de 28 de outubro a 3 de novembro

Virginia Gaia 27/10/2024 - 15:27 Para compartilhar:

Este final do mês de outubro e início de novembro chegam em clima de bota-fora geral! Se você quer livrar-se de alguma coisa, resolver pendências práticas ou, simplesmente, afugentar maus espíritos – independentemente do que isso significa para você -, a hora é agora. Preparado para banir da sua vida pessoas, situações e influências que não servem mais? Então, vá com tudo!

Em clima de Lua Minguante até a sexta-feira, dia 1° de novembro, quando acontece a Lua Nova, a semana realmente promete um expurgo profundo, daqueles de limpar até a alma! Com o Sol e a Lua unidos nas profundas águas do signo de Escorpião e em harmonia com Saturno, a dupla de luminares da astrologia fica alinhada a Nusakan, a estrela Beta da Constelação de Corona Borealis (“A Coroa do Norte”). Representando a tiara que a deusa do amor, Afrodite (ou Vênus, entre os romanos) deu de presente para Ariadne casar-se com o deus do vinho, Dionísio, esse conjunto estelar carrega o simbolismo do poder associado à sensibilidade, trazendo perseverança para que a razão seja bem aplicada em prol da resolução de problemas complexos no âmbito dos afetos.

Assim, ao longo da semana, o astral se enche de aspectos que fomentam a imaginação, enriquecem o mundo dos sonhos e lembram o quão importante é cuidar do bem-estar emocional. Afinal, sem a cabeça no lugar, fica bem mais difícil chegar a qualquer objetivo na vida! E é nesse sentido que o céu também pede maior alinhamento das expectativas com a realidade, com a dança celeste incluindo um favorável aspecto entre Marte, patrono da ação, e Netuno, regente do inconsciente. Entretanto, como nem tudo são flores, o astral também carrega nas tintas do drama. Marte engata uma crescente tensão com o radical Plutão, da mesma forma que o relacional Vênus se estranha cada vez mais com o sábio Júpiter.

Chegando ao ápice no próximo domingo, dia 3, esses aspectos tensos podem testar os ânimos coletivos, afetando as relações internacionais e levando muita gente com tendências radicais a mostrar a cara. Por isso, vale lançar mão desse período do ano tão escorpianamente dedicado à magia e à transformação para promover o desapego aos padrões tóxicos que eventualmente possam emergir, aqui e ali.

Então, lembre-se de que é hora de entrar no clima do Halloween e do Feriado de Finados para rememorar que, se estamos aqui, é porque devemos nossa existência a uma longa história de evolução do Universo, que culmina com a nossa vida, aqui na Terra. Isso, por si só, já merece ser celebrado e cuidado com muito amor, de forma que as relações nesse planeta a que chamamos de lar tenham mais harmonia e compaixão, sendo pautadas pela tolerância e respeito a todos!

Uma semana de muita magia para todos nós!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 28 de outubro a 3 de novembro de 2024.

Importante: você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente. Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO.

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada.

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries

Esteja aberto às mudanças, mas tome cuidado com possíveis decisões radicais, ariano. Cultive a paciência e saiba lidar com quem está à sua volta ou precisa de você.

Touro

Mantenha o equilíbrio e seja diplomático, taurino. É importante que você saiba se relacionar com as pessoas à sua volta, fomentando o diálogo franco e aberto com seus pares.

Gêmeos

Dê atenção à sua rotina e evite a dispersão, geminiano. É preciso também saber trabalhar bem em equipe, dividindo suas angústias com quem está mais próximo e participa da sua vida.

Câncer

Seja criativo e aplique a sua sensibilidade de forma produtiva, canceriano. O céu pede mais atenção às suas necessidades e bem-estar emocional. Então, procure cuidar de você, mantendo o humor em alta.

Leão

É hora de livrar-se de relações e sentimentos tóxicos, leonino. Esteja mais próximo à sua família e às pessoas mais importantes para a sua intimidade, sem abrir mão da sua individualidade.

Virgem

É preciso estar mais atento ao seu entorno, virginiano. Cuidado para não acabar se perdendo pelo excesso de pensamentos e de sentimentos, pois é importante manter o foco.

Libra

Estabeleça prioridades e siga em frente, libriano. O céu pede mais atenção ao que é fundamental, evocando também que você seja mais objetivo e econômico ao lidar com seus recursos.

Escorpião

Em meia esta semana da passagem do Sol pelo seu signo, a Lua Nova chega para trazer renovação total! Esteja aberto às novidades e procure fazer algo diferente por você.

Sagitário

Olhe para dentro, sagitariano. É preciso saber revisar a si mesmo, dando espaço para que a sua intuição flua de maneira produtiva. Procure cuidar do seu bem-estar em um sentido amplo.

Capricórnio

Busque as amizades e as relações que realmente fazem sentido para você, capricorniano. É hora de estar junto às pessoas que estimulam a sua intelectualidade.

Aquário

Planeje-se, aquariano. É preciso estar aberto às novidades que a vida possa reservar, mas sem abrir mão da responsabilidade. Dê atenção à sua carreira e invista em novos projetos.

Peixes

É hora de dar espaço para as atividades culturais e tudo o que agregue conhecimento à sua vida. Seja flexível e aprenda com as pessoas à sua volta, de forma que você possa conhecer coisas novas.