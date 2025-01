Confira o horóscopo para o seu signo na semana de 27 de janeiro a 2 de fevereiro

Mente agitada, emoções à flor da pele e muita comoção sobre temas sociais e coletivos. É isso que promete esta semana, que evoca mais amor e solidariedade para esses tempos de mudanças, sob a influência da Lua Nova que acontece na quarta-feira, dia 29. Favorecendo as boas conversas e as trocas entre as pessoas, o astral lembra que é por meio dos encontros e reencontros da vida que cada um tem a oportunidade de adquirir mais conhecimento e sabedoria.

Logo na segunda-feira, dia 27, o mental planeta Mercúrio ingressa no signo de Aquário, o que inspira novos contatos, amizades e aprendizados. Incentivando as ideias que conduzem às mudanças e de transformações radicais, o pequeno planeta rochoso logo unirá forças com Plutão, que atualmente também está nos primeiros graus da faixa zodiacal coberta pelo simbolismo aquariano. Com esse encontro, o momento pede mais profundidade ao passo em que também deixa tudo mais intenso. Assim, paixões fulminantes, personalidades dominadoras e até a revelação de segredos insondáveis ganham força nos próximos dias.

Então, é hora de abraçar o novo, entendo que não adianta insistir nas situações, assuntos e até nas pessoas que se repetem há tempos, sem oferecer possibilidades reais para mudar. O aspecto exato da conjunção entre Mercúrio e Plutão acontece no mesmo dia da Lua Nova e na véspera de Urano, o gigante gasoso patrono da inovação social, mudar sua direção aparente no céu, na quinta-feira, dia 30. Encerrando o seu período de retrogradação para voltar a caminhar na mesma direção da sequência de signos zodiacais, essa mudança de Urano reforça ainda mais o simbolismo aquariano no céu.

E é assim que o ciclo que se inicia com a Lua Nova, que acontece bem no miolo da semana, vem com tudo! Ao unir o Sol e a Lua com a conjunção formada entre Mercúrio e Plutão, o céu promete reviravoltas de todos os tipos, abrindo oportunidades especialmente para os que souberem usar a inteligência e a estratégia a seu favor. Até porque, alinhada ao aspecto exato desta Lua Nova, estará Albali, a estrela Epsilon da Constelação de Aquário, cujo simbolismo remete justamente aos golpes de sorte que podem mudar a vida por completo!

Por fim, mas não menos importante, a geometria celeste contará ainda com um belo e inspirador encontro entre Vênus e Netuno, no signo de Peixes. O aspecto exato dessa conjunção, que remete ao mundo dos sonhos e ideais utópicos, acontece no sábado, dia 1º de fevereiro, tornando tudo mais sensível, místico e até romântico. Ao lado do Nodo Norte – ponto matemático que sinaliza a evolução dos eclipses pelo zodíaco – Vênus e Netuno trarão mais inspiração e idealismo no âmbito coletivo. Então, vale aproveitar isso de forma positiva, agindo com mais empatia e espírito acolhedor, só evitando o excesso de expectativa que pode também conduzir à auto-ilusão!

Uma semana repleta de crescimento, revelações profundas e espiritualidade consciente para você!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 27 de janeiro a 2 fevereiro de 2025.

Áries

Esteja atento à qualidade das suas amizades e relações sociais como um todo, ariano. É preciso cercar-se de gente que possa acrescentar mais conteúdo e acolhimento emocional à sua vida.

Touro

Sonhe com o futuro, mas evite o excesso de idealização, taurino. O céu ajuda você a pensar nos seus projetos, abrindo também oportunidade para boas parcerias, mas é preciso manter os pés no chão.

Gêmeos

Esteja aberto a novas ideias e não tenha medo de mudar pontos de vista, geminiano. O céu pede mais flexibilidade para aprender com quem sabe mais ou tem mais experiência que você.

Câncer

Você está intenso e cheio de profundidade emocional, canceriano. Esteja com as pessoas que você gosta, mas tome cuidado para não acabar se jogando de cabeça em tudo.

Leão

É preciso saber aceitar as diferenças e estabelecer boas parcerias, leonino. Esteja atento aos detalhes para perceber quem é quem e, assim, estabeleça laços mais sólidos.

Virgem

É hora de colocar a vida em ordem, virginiano. A semana promete ser bastante agitada, então esteja pronto para abraçar as novidades e fugir do tédio. Tenha mais prazer no dia a dia!

Libra

Invista naquilo que você sabe fazer bem e aproveite a semana para dar o seu toque pessoal em tudo, libriano. A sedução também está em alta, mas é preciso evitar as ilusões.

Escorpião

Concentre-se mais na sua vida íntima, escorpiano. É hora de você olhar para dentro e dar conta das suas questões mais sutis. Esteja aberto a mudanças e não deixe de se autoavaliar a cada passo.

Sagitário

É hora de aprender com quem está à sua volta, sagitariano. O momento pede mais concentração e atenção às suas conversas e trocas com as pessoas. Ouça mais e fale menos.

Capricórnio

Saiba o que é prioridade e tenha consistência para chegar mais longe, capricorniano. É hora de planejar o seu futuro de maneira concreta, dando um passo de cada vez em direção aos seus projetos.

Aquário

A Lua Nova no seu signo traz uma renovação completa para você, aquariano. Aproveite esse momento para celebrar, também buscando formas para inovar, vencendo seus medos e obstáculos internos.

Peixes

Você está profundo e muito intuitivo, pisciano. Aproveite a semana para cuidar do seu bem-estar psíquico, investindo na saúde e também na espiritualidade para estar ainda mais inspirado.