Confira o horóscopo para o seu signo na semana de 22 a 28 de julho

Sob a influência da futurista Lua Cheia do domingo, dia 21, a semana começa com fortes emoções, abrindo um mundo de possibilidades para planejar os próximos passos. Como a Lua Minguante acontece somente no próximo sábado, dia 27, o céu ainda tem muitas novidades que ajudam a caminhar de forma mais autoral e autêntica pela vida.

Isso porque, logo na segunda-feira, dia 22, o Sol deixa o signo de Câncer para ingressar nas dependências do signo de Leão, onde se sente em casa. Marcando o ápice do verão, no Hemisfério Norte, e o auge do inverno, no Hemisfério Sul, a porção zodiacal dedicada ao mítico felino é também o local no qual o astro-rei manifesta toda a sua onipotência e onipresença. Como estrela central do Sistema Solar, fonte de calor e de energia, o Sol também representa, na metafísica astrológica, a consciência individual e a expressão de si mesmo. Assim, ao avançar pelos domínios leoninos – esse signo Fixo do elemento Fogo – o Sol estará totalmente à vontade para revelar o que há de melhor na natureza humana.

Formando uma tensa oposição com Plutão, o pequeno notável e mais famoso entre os planetas anões do Sistema Solar – que atualmente está no signo de Aquário -, o Sol leonino evoca autenticidade e sinceridade. Por isso, não adianta querer fazer o que não combina ou não faz sentido, lá no fundo ou na essência da alma! É preciso ser franco e ter coragem de assumir o que se é e o que se busca nessa vida. E isso inclui o estabelecimento de uma relação saudável com as mídias digitais e as redes sociais. Até porque, no ápice da Lua Cheia, a rainha da noite iluminou não somente Plutão, mas também Tarazed, a estrela Gama da Constelação da Águia, pois esteve alinhada – ou na mesma longitude, no jargão da técnica astrológica – a esse ponto brilhante do céu. Pertinho de Altair, a estrela Alfa desse conjunto estelar, Tarazed também simboliza a coragem e a liberdade para fazer o novo, alçando a consciência para encarar voos mais altos.

Por fim, com tanta grandiosidade presente no simbolismo celeste, o planeta patrono do cotidiano e das pequenezas que fazem grande diferença na vida, Mercúrio, ingressa no signo de Virgem, na próxima quinta-feira, dia 25. Assim, o planeta mensageiro dos deuses ajuda a equilibrar a eloquência leonina com o foco e a concentração característicos do signo de Virgem. Dessa forma, abre-se espaço para que os grandes sonhos sejam concretizados em pequenas, porém efetivas, ações de ordem prática.

Uma semana de muito prazer e expressão para você!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 22 a 28 de julho de 2024.

Áries

Invista na sua carreira, mas tome cuidado com a ansiedade, ariano. O céu pede mais foco para que você consiga avançar nos seus planos de forma prática e bem estruturada.

Touro

Procure ampliar conhecimentos, taurino. É fundamental estar bem informado para tomar decisões mais sensatas, ouvindo diferentes visões e opiniões sobre um mesmo tema.

Gêmeos

Dê atenção ao que for realmente essencial, geminiano. O céu pede desapego e, ao mesmo tempo, foco para fazer alianças produtivas e confiáveis. Lembre-se de que menos, muitas vezes, pode significar mais!

Câncer

É hora de perceber quem são as pessoas que realmente fazem diferença na sua vida, canceriano. O astral evoca as boas parcerias e pede franqueza na hora de comunicar seus desejos.

Leão

O Sol ingressa no seu signo, leonino! É hora de celebrar o retorno do astro-rei e fazer planos para o futuro. Cuide de você e faça planos para celebrar o novo ciclo junto às pessoas mais presentes na sua vida.

Virgem

Você está inspirado nesta semana, virginiano. Aproveite para pensar na melhor forma de você aplicar os seus talentos naturais. É fundamental que você seja espontâneo e consiga seguir os seus instintos.

Libra

Preserve a sua intimidade e esteja ao lado das pessoas que você mais ama, libriano. O astral leva atenção para a sua vida privada, pedindo também que você esteja preparado para lidar com assuntos familiares.

Escorpião

É hora de você dizer o que pensa, escorpiano. Contudo, lembre-se de ser delicado com quem está à sua volta. É preciso encontrar o tom mais apropriado para manifestar necessidades e desejos.

Sagitário

É hora de ter foco e saber aplicar os seus recursos de maneira efetiva, sagitariano. Procure ir mais direto ao ponto, de forma que você otimize o seu tempo e até faça render mais o seu dinheiro.

Capricórnio

Você está cheio de sensibilidade, capricorniano. É hora de você usar a sua intuição de forma efetiva para tomar as atitudes certas, na hora certa, de maneira a concretizar os seus planos.

Aquário

Cuide da sua saúde em um nível amplo, aquariano. É hora de você respeitar os seus limites, procurando também dormir bem para manter a mente equilibrada e até prestar atenção nos seus sonhos.

Peixes

Esteja com as pessoas certas, pisciano. É preciso perceber quais ambientes e pessoas são realmente prioridade na sua vida para que você possa pensar no futuro com mais clareza