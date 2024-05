Confira o horóscopo para o seu signo na semana de 20 a 26 de maio

Virginia Gaia 19/05/2024 - 15:26 Para compartilhar:

Prepare-se para dias cheios de novidades, muito movimento e abertura para novas experiências! Nesta semana, o céu está agitado e dá espaço para quem precisa de um empurrãozinho para ousar! Então, é hora de entrar de cabeça no fluxo de informações para aprender com as pessoas e com todo o entorno!

Sob a influência da Lua Crescente até a próxima quinta-feira, dia 23, quando acontece a Lua Cheia, o astral já abre a semana querendo mais! Logo na segunda-feira, dia 20, o Sol ingressa no signo de Gêmeos, marcando o período de transição da primavera para o verão, no Hemisfério Norte, e também do outono para o inverno, no Hemisfério Sul. Assim, o astro-rei iluminará a porção zodiacal que representa o elemento Ar em sua manifestação Mutável, ou seja, o pensamento em movimento.

Nesse embalo de incentivar a comunicação e a atividade mental fértil, o planeta Vênus também adentra os domínios geminianos, abrindo novas oportunidades para conversas francas e produtivas com quem se ama. Aliás, também será hora de valorizar a informação e a comunicação bem fundamentada, em todas as áreas. Pouco antes de Vênus trocar de signo, na quinta-feira, dia 23, o Sol e a Lua chegarão ao aspecto exato da Lua Cheia.

Opostos no céu, os dois luminares da astrologia chegarão ao ângulo exato em que formarão um ângulo de 180° entre si, com o Sol em Gêmeos e a Lua completamente iluminada, nos primeiros graus do signo de Sagitário. Na mesma longitude de Dschubba, a estrela Delta que destaca a parte frontal do aracnídeo peçonhento representado na Constelação de Escorpião, este ápice lunar evocará a ousadia aliada à capacidade de agir de forma estratégica. Assim, o astral convida às ações bem direcionadas e transformadoras.

E ainda tem mais! O próximo fim de semana reserva um dos acontecimentos astrológicos mais importantes do ano! No sábado, dia 25, o maioral entre os gigantes gasosos do Sistema Solar, Júpiter – que também é o regente da sabedoria e da expansão na astrologia – deixa o signo de Touro para ingressar no de Gêmeos, onde ficará até junho de 2025. Se você sabe a área do seu mapa astral que é governada pelo simbolismo geminiano, é possível identificar os temas da sua vida que ficarão em destaque nesse período.

Levando aproximadamente 12 anos para avançar por todos os signos zodiacais, Júpiter amplia possibilidades e evoca sabedoria por onde passa. Dessa maneira, no âmbito coletivo, será também a hora de abrir diálogos pouco frequentes, explorar novos conhecimentos e, especialmente, expandir a consciência sobre o tipo de informação e de comunicação que se consome.

Que você tenha uma semana de muita expansão e boa comunicação!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 20 a 26 de maio de 2024.

Áries

A sua mente está agitada, mas você precisa manter a serenidade, ariano. Saiba ouvir diferentes opiniões e visões sobre um mesmo tema para que você possa tomar decisões melhores,

Touro

Faça boas associações e parcerias, taurino. É fundamental que você esteja perto de quem você gosta e possa confiar para que consiga compartilhar decisões importantes.

Gêmeos

É hora de agir com sabedoria, geminiano. O Sol ingressa no seu signo e, logo depois, Júpiter também. Então, esteja preparado para crescer de forma consciente.

Câncer

É hora de equilibrar a rotina para dar conta de todos os seus compromissos, canceriano. O céu pede mais disciplina e cuidado com a sua saúde e bem-estar em um nível amplo.

Leão

Você está cheio de ousadia e contando com muita energia para conquistar o mundo, leonino. Só tome um pouco de cuidado para não acabar perdendo o controle das coisas.

Virgem

É hora de crescer e de se desenvolver, virginiano. A semana destaca a sua vida profissional, incentivando que você procure espaço e oportunidades para crescer e se desenvolver.

Libra

Esteja atento ao seu entorno e procure se comunicar melhor, libriano. É preciso direcionar a sua capacidade mental e intelectual de uma maneira produtiva para você e os seus relacionamentos.

Escorpião

Tenha sabedoria para valorizar as coisas certas, escorpiano. Dê atenção às suas finanças e também à maneira como você administra o seu tempo e os seus recursos.

Sagitário

Você está mais sensível do que nunca, sagitariano. Esteja atento ao entorno e não deixe de prestar atenção nas informações que chegam até você. Faça bom uso da intuição.

Capricórnio

É hora de olhar para dentro e perceber o que você tem de melhor, capricorniano. Invista na sua rotina para que você dê conta de realizar tudo o que está se propondo a fazer.

Aquário

Valorize as boas companhias e as amizades certas, aquariano. O céu pede para você pensar no futuro, cercando-se de quem dá apoio e ajuda você a chegar onde quer.

Peixes

É preciso se concentrar para crescer, pisciano. Divida-se de maneira estratégica entre a vida pessoal e a vida profissional para que você possa aproveitar o melhor de diferentes experiências, ambientes e companhias.