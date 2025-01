Confira o horóscopo para o seu signo na semana de 20 a 26 de janeiro

Com o Sol avançando pelo signo de Aquário, o que marca o ápice do verão, no Hemisfério Sul, e do inverno, no Hemisfério Norte, o astral da semana é pautado pelas reflexões da Lua Minguante, já que a Lua Nova acontecerá somente na terça-feira da semana que vem, dia 29. Entretanto, nesse meio tempo, a geometria celeste ainda tem encontros astrológicos bastante relevantes, como é o caso do abraço do astro-rei com o misterioso e poderoso Plutão.

Assim, as relações de poder ficam em destaque, dando especial foco às mudanças e transformações na dinâmica social. Por isso, é possível esperar por um período cheio de fatos marcantes e muitas movimentações com ares revolucionários ou, ao menos, com intenções nesse sentido. E é sob esse contexto que as amizades, os encontros e reencontros ganham forma, facilitando a comunicação e o intercâmbio de ideias. Na terça-feira, dia 21, quando a Lua Cheia chegará ao ponto exato onde se tornará Lua Minguante, o astral abre espaço para os desapegos de todos os tipos.

Nesse mesmo dia, haverá também o aspecto exato da conjunção entre o Sol e o patrono do inconsciente, o pequeno notável Plutão. Com órbita irregular e habitando as margens do Sistema Solar, o antigo planeta que depois foi nomeado rei planeta-anão tende a revelar os segredos das entranhas do poder, tocando em temas tabu, sem medo. Atualmente em uma tensa oposição com guerreiro Marte – que ainda está em movimento retrógrado aparente no signo de Câncer, tornando tudo mais denso, intenso e dramático – Plutão está recém chegado ao signo de Aquário, onde mostrará sua faceta transformadora em pleno signo da tecnologia e da inovação social.

Para coroar os novos ares nas relações e abrir espaço para as trocas mais íntimas e profundas, o planeta Vênus engata um harmônico trígono com Marte, cujo aspecto exato será no próximo sábado, dia 25. Incentivando novidades no campo da diplomacia e das relações internacionais, no plano pessoal, esse ângulo celeste favorece os acordos e as parcerias feitas com sinceridade e com o bom uso da intuição. Por isso, o céu também dá uma mãozinha para as buscas místicas e as inspirações carismáticas, abrindo espaço para aqueles que souberem seduzir com um toque de magia.

Então, aproveite os próximos dias para estar em boa companhia, especialmente com quem as conexões sutis fazem mais sentido.

Uma semana repleta de transformação e profundidade para você!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período 20 a 26 de janeiro de 2025.

Áries

O céu está cheio de oportunidade para os seus relacionamentos, ariano. Saiba seduzir na dose certa e só tenha cuidado com abordagens muito diretas. Nas finanças, seja cuidadoso e tenha melhores resultados.

Touro

É hora de saber trocar e dividir com as pessoas certas, na hora certa, taurino. Esteja atento às suas necessidades, sabendo também como lidar com os anseios dos outros.

Gêmeos

É hora de ter mais foco e administrar as coisas no seu dia a dia, geminiano. O céu pede mais direcionamento prático para tornar o trabalho e a rotina mais atrativos.

Câncer

Você está intenso e também sedutor, canceriano. O momento favorece a sua expressão e até a busca por prazer. Só tenha cuidado para não acabar mergulhando demais nas emoções.

Leão

O céu pede mais cuidado com a sua intimidade e até a revisão das suas questões mais internas, leonino. Esteja aberto ao novo e não tenha medo de tocar em temas tabu.

Virgem

É hora de prestar atenção nas suas ações e até na sua comunicação, virginiano. O céu pede mais foco para que você tenha a mente clara e serena para chegar onde quer.

Libra

Organize os seus recursos, libriano. É hora de investir bem o seu dinheiro e dar mais atenção ao que é prioridade no momento. Seja responsável e evite desperdícios.

Escorpião

Use a sua intuição de forma inteligente e produtiva, escorpiano. Você está com a sensibilidade aflorada, então saiba aplicar isso em novas iniciativas, percebendo bem o entorno e as pessoas.

Sagitário

Você está sensível e reflexivo nesta semana, sagitariano. Aproveite os próximos dias para cuidar do seu bem-estar em um sentido amplo, cuidado da sua saúde e também da espiritualidade.

Capricórnio

Esteja atento às oportunidades futuras, mas não perca tempo com dispersões, capricorniano. É hora de fazer alianças estratégicas e bem fundamentadas para os seus objetivos.

Aquário

O Sol avança pelo seu signo, aquariano. Nesta semana, você está cheio de profundidade, podendo fazer movimentações radicais na sua vida. Então, abrace o novo, mas tome cuidado com radicalismos.

Peixes

É hora de aprender, pisciano. Deixe para trás ideias arraigadas que não servem mais e abra-se para novos conhecimentos. O céu favorece a sabedoria, desde que você esteja disposto a evoluir.