Confira o horóscopo para o seu signo na semana de 2 a 8 de dezembro

O último mês de 2024 chegou e o céu, apesar do clima de final de ano, está longe de querer diminuir o ritmo. Com o Sol sagitariano avançando a passos largos e a Lua Nova poderosa, que dá o tom de praticamente toda a semana, o momento é de muita agitação, com a dança celeste cheia de movimentações astrológicas importantes.

A Lunação sagitariana, que começou com a Lua Nova do dia 1º, ganhará corpo com o passar dos dias, trazendo coragem para evocar o poder pessoal. Como o Sol e a Lua abraçaram Antares, a estrela Alfa da Constelação de Escorpião e que marca o coração do mítico aracnídeo, o incentivo à iniciativa e até à impulsividade estão em evidência. Junta-se a isso o fato de o planeta regente da ação, Marte, mudar sua direção aparente no céu, e o astral realmente pede mais consciência em relação aos desejos impetuosos.

Ao engatar o movimento retrógrado aparente, a partir da sexta-feira, dia 6, o planeta vermelho pedirá mais avaliação na hora de querer fazer e acontecer. Então, será o momento de pensar duas, três ou até dez vezes, antes de abraçar alguma ideia ou entrar em uma discussão. Até porque, como não poderia ser diferente nesta época do ano, os encontros e as atividades sociais estão favorecidos, mas com uma mãozinha do céu para ajudar a vida aqui na Terra.

Para contribuir com o clima de confraternização, o relacional planeta Vênus fica em harmonia com o inovador social, Urano, pouco antes de deixar os domínios de Capricórnio para ingressar no amigável signo de Aquário. Sob esse contexto, os encontros e reencontros são incentivados, mas ainda assim é preciso ter em mente que, mesmo com o clima de festa, é necessário estar atento para evitar os excessos.

Isso porque o céu também traz algumas tensões consideráveis. O Sol encara uma tensa quadratura com Saturno e uma desafiadora oposição com Júpiter, de forma que o brilho do astro-rei revelará onde há necessidade de mais atenção às normas sociais. Então, é também fundamental saber se expressar e se divertir, mas sempre respeitando o espaço e o lugar do outro. Aliás, com todo esse entorno, será hora também de evitar confrontos, pois esse momento astrológico fará com que muita gente não queira levar desaforo para casa.

Por fim, fica o recado do compassivo Netuno, que encerrará o seu período de retrogradação, ficando direto na perspectiva do observador terrestre, a partir do próximo sábado, dia 7. Atualmente no signo de Peixes, do qual é regente, o patrono da fé e da generosidade lembra que sempre vale aproveitar esta época do ano para vencer o orgulho e deixar para lá aquelas eventuais desavenças que não tem muita razão de ser!

Uma semana de muito equilíbrio para todos nós!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 2 a 8 de dezembro de 2024.

Importante: você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente. Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO.

Áries

Você está cheio de energia, mas é preciso ir com calma, ariano. Encare desafios e siga com fé, mas evite discussões desnecessárias, especialmente o que estiver relacionado à divergência de ideias.

Touro

É hora de perceber quem está mesmo ao seu lado, taurino. O momento favorece os acordos e as parcerias, mas desde que sejam de verdade e com a profundidade que você deseja e merece.

Gêmeos

Esteja atento ao seu entorno, geminiano. O céu pede mais atenção às pessoas e às companhias que você tem na vida. Procure ouvir para ser ouvido e tenha sabedoria na hora de se posicionar.

Câncer

É hora de saber trabalhar em equipe e, ao mesmo tempo, ter mais disposição para as tarefas cotidianas, canceriano. Seja amigável e receptivo com quem estiver ao seu lado.

Leão

Seja criativo para encontrar novas soluções para antigos problemas, leonino. Tenha também cuidado para manter o bom-humor, usando jogo de cintura para lidar com eventuais desafios.

Virgem

Esteja atento às pessoas mais íntimas e próximas, virginiano. É preciso dar atenção a quem está ao seu lado, sem perder o foco na sua vida pessoal, mesmo que a carreira esteja demandando bastante.

Libra

Mesmo com a rotina corrida, é preciso manter a concentração, libriano. O céu favorece as interações sociais, as conversas e as tricae com as pessoas, mas não deixe o seu foco de lado.

Escorpião

É hora de investir nos seus projetos, escorpiano. Contudo, não deixe de notar as oportunidades que demandam que você reveja valores e adapte pontos de vista para que os resultados venham no longo prazo.

Sagitário

O Sol avança pelo seu signo e pede mais renovação, sagitariano. Não deixe de estar com quem você gosta, investindo também mais em você e em tudo que possa manter a autoestima elevada.

Capricórnio

O momento pede mais autocuidado, capricorniano. É hora de investir em aspectos sutis da sua vida, abrindo espaço também para o cuidado com a sua espiritualidade.

Aquário

Pense no futuro, mas não deixe de investir no presente, aquariano. O céu pede mais atenção com os seus projetos, abrindo espaço também para interações sociais produtivas.

Peixes

É hora de se concentrar para crescer, pisciano. No entanto, faça planos concretos e evite agir de forma impulsiva. Com responsabilidade e planejamento, você chegará lá!