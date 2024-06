Confira o horóscopo para o seu signo na semana de 1º a 7 de julho

Virginia Gaia 30/06/2024 - 10:41 Para compartilhar:

O que você faria se pudesse rever o passado e, a partir dessas lições, tivesse a oportunidade de transformar-se internamente para não repetir os mesmos erros, abrindo espaço para novos começos mais assertivos? Pois é, o céu desta primeira semana do mês de julho está assim. Para abrir o segundo semestre de 2024 com chave de ouro, o astral está inspirador!

Com o planeta regente dos grandes ciclos de tempo, das transformações, dos planos e projetos de longo prazo – o gigante dos anéis, Saturno – em movimento retrógrado na perspectiva do observador terrestre, o clima geral é de ajuste e de aprimoramento. No signo de Peixes, o mais místico e imaterial do zodíaco, esse planeta, que é tão admirado quanto temido, está abalando as estruturas da coletividade. Destacando temas como responsabilidade social, espiritualidade e saúde mental, essa movimentação astrológica quer saber como está o seu preparo emocional para lidar com o que você quer daqui para frente.

E é com esse espírito de que é preciso repensar para renascer que a semana avança sob o embalo da Lua Minguante até a chegada da Lua Nova, o que só acontece na próxima sexta-feira, dia 5. Até lá, o céu ainda reserva mais novidades. Na terça-feira, dia 2, o planeta mensageiro dos deuses, Mercúrio, ingressa no signo de Leão, evocando mais autenticidade e espontaneidade. Será a hora de ser mais direto, buscando clareza de pensamento e criatividade nas interações com as pessoas.

Por sua vez, o mediúnico planeta Netuno – o patrono da psicologia, da psicodelia e de todos os dons psíquicos – segue os passos de Saturno e também muda sua direção aparente. Da mesma forma que o gigante dos anéis, Netuno atualmente passa por Peixes, signo do qual é regente. Com isso, os temas piscianos na coletividade, bem como os assuntos governados por Peixes em cada mapa astral individual ficam mexidos, para que sejam experimentados em suas facetas mais sutis.

Assim, a chegada da Lua Nova guarda ainda mais surpresas e temas significativos. Até porque o encontro mensal do Sol e da Lua acontece submerso em um mar de simbolismo! Com os dois luminares da astrologia de mão dadas, no signo de Câncer, e em conjunção com o planeta Vênus, o astral fica inundado de novidades, prometendo novos ares, novos sentimentos, amores e até sonhos. Até porque a Lua Nova acontece em harmonia com Saturno retrógrado, em Peixes, e ainda ilumina Sirius, a estrela Alfa da Constelação do Cão Maior, a mais brilhante de todo o céu, aqui na Terra.

Marcando a boca de um dos fiéis cães de Órion, o mítico caçador representado na Constelação de Órion, Sirius é uma estrela admirada desde os tempos mais remotos. Com fama de anunciadora de boas novas, essa bela e brilhante estrela acumula ainda o simbolismo da regeneração, da magia e da transformação. Então, prepare-se: olhe para dentro, transforme-se, e abrace o que nutre a sua alma para inspirar a sua jornada em direção ao futuro!

Uma semana cheia de magia para você!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 1° a 7 de julho de 2024.

Importante: você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente. Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO.

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada.

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries

É hora de crescer, ariano, mas você precisa estar firme para isso. Procure cuidar mais da sua intimidade, fomentando bons momentos junto a pessoas com quem você pode se abrir.

Touro

Você está mais sensível e comunicativo do que nunca, taurino. Procure ouvir as pessoas à sua volta e não deixe de observar a movimentação ao seu redor, percebendo intenções nas entrelinhas.

Gêmeos

É hora de saber o que é prioridade e o que não é, geminiano. Faça uma coisa de cada vez, tendo mais consciência sobre o que você quer daqui para frente, especialmente no que tange a sua vida material.

Câncer

A Lua Nova chega para renovar as suas energias, canceriano! Celebre a nova fase de maneira otimista e aproveite mais esta semana da passagem do Sol pelo seu signo para cuidar de você.

Leão

A semana promete insights poderosos, leonino. A sua intuição e também a sua espiritualidade estão em destaque, o que favorece o seu sexto sentido. Procure dormir bem para manter a mente serena.

Virgem

Perceba quem é quem nas entrelinhas, virginiano. O céu ajuda você a cultivar os melhores relacionamentos, então esteja atento à qualidade das suas amizades e também dos ambientes que você frequenta.

Libra

A semana é excelente para você fazer planos e construir o seu futuro, libriano. Mantenha o foco na sua carreira e aproveite as oportunidades que surgirem para você crescer.

Escorpião

É hora de você expandir horizontes, escorpiano. Procure nutrir a mente e o espírito, conversando com quem pode dar ideias e fazer você crescer intelectualmente.

Sagitário

Vire páginas sem medo, sagitariano. O céu pede que você saiba se desprender do que não serve mais, abrindo espaço para que novos projetos possam ser devidamente abraçados.

Capricórnio

Os seus relacionamentos, dos mais diversos perfis, estão em destaque, capricorniano. Esteja atento às boas oportunidades para parcerias e também às pessoas que possam agregar à sua vida afetiva.

Aquário

É hora de organizar o trabalho, a rotina e o dia a dia, aquariano. Procure manter uma agenda equilibrada para poder lidar com as pessoas sem se sentir pressionado demais.

Peixes

Há muita mudança no céu e, então você deve manter o foco na sua essência, pisciano. Procure se conectar com o que você tem de melhor para poder fazer as coisas do seu jeito.