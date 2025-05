Confira o horóscopo para o seu signo na semana de 19 a 25 de maio

Pense em uma semana agitada! Pois é, o céu não está para brincadeira e parece querer acelerar pensamentos, promover mudanças e trazer novidades. Em ritmo de Lua Minguante a partir da terça-feira, dia 20 – mesmo dia em que o Sol deixa o signo de Touro para ingressar em Gêmeos – as movimentações celestes ainda contam com o ingresso de Saturno no signo de Áries, marcando um dos acontecimentos astrológicos mais importantes de 2025.

Então, mãos à obra! Pois não adianta querer fazer mais do mesmo. Isso se dá especialmente por conta da agenda agitada do Sol. Nos últimos graus do signo de Touro, o astro-rei passa praticamente a semana toda agarrado com Urano, o planeta regente da comunicação em massa, da tecnologia e da inovação social. Esse encontro celeste promove debates acalorados sobre o comportamento humano, em plena era da informação digital e das redes sociais, ao passo em que também abre caminhos para novos aprendizados com o uso de recursos como a inteligência artificial.

Nesse meio tempo, o Sol avança pelo zodíaco, atingindo o ponto onde acontece o último terço da primavera, no Hemisfério Norte, e do outono, no Hemisfério Sul. Com a chegada desse período de transição para o verão e, respectivamente, para o inverno, o astro-rei ingressa no signo de Gêmeos. Assim, é dada a largada para a temporada geminiana no céu, trazendo as características desse signo Mutável do elemento Ar, marcado pela volatilidade da comunicação, a abertura a novas experiências e trocas entre pessoas.

E ainda tem mais! Mercúrio, o planeta considerado “mensageiro dos deuses”, na metafísica astrológica, também abraça Urano, formando uma conjunção exata no próximo sábado, dia 24. No dia seguinte, domingo, dia 25, esse pequeno corpo rochoso também segue os passos do Sol e ingressa em Gêmeos. Por isso, a semana promete sensação de pensamento acelerado e comunicação dinamizada.

Por fim, logo na primeira hora do próximo domingo, dia 25, o grande e respeitável Saturno deixa os domínios do signo de Peixes, onde ingressou em março de 2023, para adentrar os domínios do signo de Áries. Marcando um dos acontecimentos astrológicos mais importantes do ano, o ingresso do gigante dos anéis nos territórios do pioneiro do zodíaco promete inaugurar novas maneiras de se ter independência e exercer a liderança, mexendo com a vida em sociedade.

Nessa primeira incursão pelo signo de Áries, Saturno fará uma breve temporada, pois retornará ao signo de Peixes, em 3 de setembro de 2025. Nesse período, o regente dos grandes ciclos de tempo preparará o terreno para o seu ingresso definitivo nesse signo, que acontecerá em fevereiro de 2026. No âmbito pessoal, os assuntos da casa astrológica regida por Áries, no mapa astral de cada indivíduo, serão testados por esse planeta, que é tão temido quanto celebrado por ser o construtor do destino na astrologia.

Então, esteja atento aos sinais do Universo e assuma a responsabilidade. As lições de Saturno são sempre inesquecíveis!

Confira abaixo as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 19 a 25 de maio de 2025.

Áries: a semana pede revisão interna e muito autoconhecimento, ariano. O momento pede mais clareza sobre os seus planos de longo prazo, ambições e sonhos.

Touro: é hora de estar atento às pessoas e os contatos estratégicos para o seu futuro, taurino. Preste atenção na qualidade das suas amizades e ambientes que você frequenta.

Gêmeos: receba o Sol no seu signo com otimismo, geminiano. É hora de você planejar melhor o seu futuro, renovando as energias.

Câncer: o astral está sensível e introspectivo para você, canceriano. Perceba quem é quem à sua volta e invista de forma consciente em novos conhecimentos.

Leão: estreite laços com quem vale a pena e esteja atento aos vínculos mais profundos, leonino. É hora de rever a consistência das suas relações.

Virgem: concentre-se mais no dia a dia e nas pessoas que estão à sua volta, virginiano. O céu pede atenção à sua saúde para manter a vitalidade em alta.

Libra: seja criativo e busque novas formas de resolver questões que vêm se estendendo sem solução, libriano. É preciso ser mais prático.

Escorpião: você está cheio de sensibilidade, escorpiano. Use isso ao seu favor, sem deixar de prestar atenção aos detalhes, especialmente na sua vida pessoal.

Sagitário: procure se expressar com mais autenticidade, ainda que de forma mais sutil, sagitariano. O céu pede mais atenção ao seu bem estar íntimo.

Capricórnio: mantenha o foco e faça acontecer, capricorniano. O astral pede que você reveja o que precisa ser revisto para que você tenha mais iniciativa.

Aquário: use a sua intuição para eleger prioridades, aquariano. O céu pede mais foco para que você cresça no longo prazo.

Peixes: cuide mais de você, pisciano. É preciso ter foco no que precisa ser feito e, para isso, você deve ter clareza sobre os seus desejos e sentimentos.