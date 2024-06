Confira o horóscopo para o seu signo na semana de 17 a 23 de junho

Virginia Gaia 16/06/2024 - 19:10 Para compartilhar:

É hora de entender sentimentos e seguir os próprios instintos, mas sem perder o foco! Como você está se saindo na execução dos seus projetos e tarefas diárias? Nesta semana, o céu pede mais inteligência e equilíbrio emocional para avançar na direção certa, pois o tempo não para e, então, é preciso sempre seguir em frente.

Com a Lua Crescente ganhando corpo, os próximos dias transbordam também em sensibilidade, a começar desta segunda-feira, dia 17, que já traz novidades astrológicas de inundar a alma. Assim, logo no primeiro dia útil da semana, os dois planetas mais próximos do Sol se unem no céu e mudam de signo ao mesmo tempo. Deixando o mental signo de Gêmeos, Mercúrio e Vênus ingressam nas águas do signo de Câncer, abrindo alas para que, poucos dias depois, o Sol faça o mesmo.

Na quinta-feira, dia 20, com o fenômeno astronômico conhecido como Solstício de Verão, no Hemisfério Norte, e Solstício de Inverno, no Hemisfério Sul, o Sol ingressa no signo de Câncer. Além de abrir a temporada de aniversário dos cancerianos, o ingresso do astro-rei nos domínios zodiacais deste signo Cardeal do elemento Água também mexe com os ânimos coletivos. Ao evocar tudo o que há de mais sensível e instintivo no ser humano, esse simbolismo também leva atenção ao que existe de mais fundamental nos temas psíquicos, clamando por mais acolhimento e entendimento entre as pessoas.

E é sob esse contexto tão intuitivo, quase mediúnico, que a Lua Cheia acontece na sexta-feira, dia 21. Com o Sol ladeado por Mercúrio e Vênus, todos no signo de Câncer, a rainha da noite chegará ao seu ápice no signo de Capricórnio, mas ao lado de Spiculum, nome popular dado, na Antiguidade, à região da Nebulosa Laguna (Messier 8 ou NGC 6523), na Constelação de Sagitário. Marcando uma das áreas mais ricas e brilhantes no céu, bem na direção do centro da Via Láctea, essa região desenha o topo do arco do mítico arqueiro estelar, refletindo a sua mira, que é tão precisa quanto mística.

E é assim que o astral da semana incentiva o encontro do meio termo entre o pensamento racional e a força da intuição. Pois tão importante quanto planejar com o intelecto é seguir os passos guiados pelos instintos.

Uma semana de muitos caminhos abertos para você!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 17 a 23 de junho de 2024.

Áries

É hora de planejar o futuro de maneira concreta, ariano. Procure manter o equilíbrio emocional para poder dar passos mais firmes, lançando-se a novos projetos de forma responsável.

Touro

É hora de ouvir mais e aprender com as pessoas, taurino. Você está mais aberto a compreender os outros, então aproveite para expandir conhecimentos e conquistar aliados.

Gêmeos

Nesses últimos dias da passagem do Sol pelo seu signo, você terá a oportunidade de desapegar de muita coisa, geminiano. Lembre-se de manter ao seu lado as pessoas mais confiáveis.

Câncer

O Sol ingressa no seu signo e então é hora de celebrar o novo, canceriano. Procure entender melhor as pessoas e aproveite para perceber a qualidade das suas relações.

Leão

Organize a sua rotina, pois a semana promete ser bastante agitada, leonino. É hora de se encher de energia para dar conta de tudo, mantendo o foco no trabalho e afazeres diários.

Virgem

A sua criatividade e também a sua sensibilidade estão em alta, virginiano. É fundamental que você encontre espaço para manifestar todos os seus talentos, expressando-se de maneira empática e sensível.

Libra

Cuide das pessoas à sua volta, libriano. O céu pede mais atenção à sua intimidade e também aos assuntos domésticos e familiares. Relacione-se com mais qualidade.

Escorpião

Esteja atento às boas possibilidades para conversar e trocar com as pessoas, escorpiano. O momento pede para você entender melhor os diferentes pontos de vista, tomando cuidado com as suas palavras.

Sagitário

É hora de ter foco e investir o seu tempo nas coisas certas, sagitariano. Esteja atento às suas finanças e também a todos os seus recursos, evitando desperdícios.

Capricórnio

Você está cheio de sensibilidade, capricorniano. Mantenha a autoestima elevada, cuide de você e do seu corpo na medida certa. Aproveite também para fazer bom uso da intuição.

Aquário

Você está com a sensibilidade em alta, ampliando a capacidade de perceber as coisas nas entrelinhas, aquariano. Procure manter a mente descansada, cuidando da sua saúde e da espiritualidade.

Peixes

Você está ainda mais sensível e voltado para as pessoas, pisciano. Circule em diferentes ambientes, mas lembre-se de priorizar mais a qualidade do que a quantidade nas suas relações.