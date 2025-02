Confira o horóscopo para o seu signo na semana de 17 a 23 de fevereiro

As emoções transbordam nesta semana, que começa sob a Lua Cheia e ainda promete sacudir o céu e a Terra com movimentações astrológicas repletas de profundidade. A somatória desses fatores fazem com que, ao longo dos próximos dias, os ânimos fiquem exaltados e as relações estejam em destaque. Então, é hora de perceber quem é quem, mesmo que nas entrelinhas.

Até que a Lua Minguante dê as caras, na próxima quinta-feira, dia 20, o astral do início da semana faz com que tudo esteja à flor da pele. É sob esse contexto que, na próxima terça-feira, dia 18, o Sol ingressa no signo Peixes. Marcando o período de transição do inverno para a primavera, no Hemisfério Norte, e do verão para o outono, no Hemisfério Sul, a passagem do astro-rei pelos domínios das águas mutáveis piscianas reflete o universo da sensibilidade e da complexidade do ser humano.

Nos territórios piscianos, o brilho solar ganha contornos mais sutis, não somente tocando a pele, mas especialmente iluminando a alma, para nortear as mudanças que vêm lá do fundo. Por isso, temas como a religião, a fé e as crenças pessoais ganham espaço ao passo em que a necessidade de entendimento das sutilezas do outro fica ainda mais imperativa. Assim, o céu pede mais cooperação e menos competição!

Para reforçar ainda mais o caráter de crescimento por meio da compreensão das diferenças, o mental planeta Mercúrio, no signo de Peixes, engata uma tensa quadratura com o grandioso Júpiter, no signo de Gêmeos, na quinta-feira, dia 20. Então, será hora de entender que é preciso julgar menos e ouvir mais! Pouco depois, no domingo, dia 23, será a vez do planeta mensageiro dos deuses acenar positivamente, em um harmônico trígono, ao guerreiro Marte. A partir daí, será hora de partir para as conquistas!

Bem, se todos esses fatores ainda não foram suficientes para convencer você de que os próximos dias prometem fortes emoções, ainda tem mais! No mesmo dia em que recebe o aspecto exato da harmonia com Mercúrio, o planeta vermelho muda sua direção aparente no céu. Retrógrado na perspectiva do observador terrestre desde o início de dezembro de 2024, Marte agora retoma sua direção habitual, no mesmo sentido da sequência natural do zodíaco. Atualmente no signo de Câncer, o planeta que também é considerado o grande ativador da astrologia incentivará a ação enérgica, doa a quem doer! Então, prepare-se para fazer acontecer com mais sensibilidade e menos drama.

Uma semana cheia de sensibilidade e alegria para você!

Confira abaixo as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 17 a 23 de fevereiro de 2025.

Áries: a semana promete revisões poderosas e mudanças de direção que vêm com tudo, ariano. Prepare-se para as novidades que estão por vir!

Touro: preste atenção nas pessoas e nas influências que você tem à sua volta, taurino. É fundamental que você saiba onde quer chegar, fazendo parcerias sólidas e confiáveis.

Gêmeos: ouça mais as pessoas e invista na sua comunicação, geminiano. O céu pede mais ação conjunta e clareza na sua expressão.

Câncer: você está ainda mais sensível por esses dias, canceriano. É hora de tomar cuidado com o drama e manter o foco nas decisões importantes, sabendo virar a página na hora certa.

Leão: é hora de ser criativo e não ter medo de se reinventar, leonino. O céu pede mais espontaneidade para que você conquiste o seu espaço.

Virgem: dê atenção à sua intimidade e não deixe de estar presente junto aos mais próximos, virginiano. É hora de ver e rever como anda o seu bem-estar íntimo.

Libra: invista na sua expressão pessoal, sabendo dizer a coisa certa na hora certa, libriano. Preste atenção no entorno e busque compreender melhor os outros.

Escorpião: é preciso ter foco nos seus recursos e cuidar bem do que é seu, escorpiano. Procure agir com serenidade e corte despesas sempre que possível.

Sagitário: cuide de você, o que inclui o seu corpo e aparência, para se sentir mais à vontade, sagitariano. É hora de manter a confiança em alta e seguir em frente.

Capricórnio: invista na reflexão e cuide do seu bem-estar emocional, capricorniano. O céu pede mais introspecção e até investimento na sua espiritualidade.

Aquário: é hora de olhar para frente e fazer planos ambiciosos, aquariano. Só tenha cuidado para não acabar com foco demais no futuro, deixando de viver o presente.

Peixes: o Sol ingressa no seu signo nesta semana, pisciano. Receba o seu retorno solar pensando no que você quer fazer a longo prazo. Aproveite o momento para se planejar.