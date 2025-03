Confira o horóscopo para o seu signo na semana de 10 a 16 de março

A semana promete acontecimentos marcantes, mudanças e reviravoltas de todas as naturezas para agitar a vida! No céu, há muitas movimentações astrológicas importantes acontecendo ao passo em que a Lua Crescente ganha corpo até chegar ao seu ápice, em uma Lua Cheia que será um Eclipse Lunar Total , na próxima sexta-feira, dia 14. Isso é o que embala a semana que começa após o término da folia carnavalesca, já na expectativa do Ano Novo astrológico, que acontece no próximo dia 21.

Por isso, o astral mostra que não dá mais para esperar e é preciso tomar as rédeas para fazer acontecer! Logo na terça-feira, dia 11, o mental planeta Mercúrio encontra o relacional planeta Vênus – atualmente em movimento retrógrado aparente – em uma conjunção que favorece o diálogo e as revisões no campo dos relacionamentos. Acontecendo no signo de Áries, esse encontro pede cuidado com as palavras, pois é prudente evitar discussões acaloradas e desnecessárias, visto que desentendimentos nesse período podem ter consequências de longo prazo. Até porque, a partir do próximo sábado, dia 15, Mercúrio também inicia mais um período de retrogradação.

Afinal, como observado desde a Antiguidade, nesses períodos que envolvem os ciclos de eclipses tendem a suscitar definições e mudanças de direção, com impactos profundos na vida das pessoas. E, nesta semana, esse caráter de definições perenes fica reforçado por conta do encontro do Sol, o nosso astro-rei, com o patrono das grandes transformações, Saturno, cuja conjunção exata acontece na quarta-feira, dia 12.

Dessa forma, a geometria celeste, que já vem agitada nas últimas semanas, fica ainda mais dramática. Assim, a harmonia angular entre o Sol e o planeta Marte, a aproximação entre Saturno e Netuno, além das tensões entre Júpiter e Saturno que acontecem com diferentes intensidades ao longo do ano todo, ficam reforçadas. Com esse conjunto simbólico desenhado no céu, o astral promete definir muitas coisas, trazendo desafios e oportunidades para todo mundo.

Por fim, vale aquela dica de prestar atenção nos sinais que o Universo envia, apontando caminhos e tendências que, se bem aproveitados, podem pavimentar a senda para o futuro. Vale lembrar que, alinhada ao ponto exato onde a Lua Cheia será eclipsada, estará Alkes, estrela Alfa da Constelação de Crater . Com simbolismo atrelado à bebida mágica que nutre a alma, mas que também pode gerar distrações em função dos excessos, esse ponto luminoso no céu pede sabedoria e clareza diante das situações críticas e decisões importantes.

Então, prepare-se para dias de fortes emoções e muitas possibilidades para o autodesenvolvimento. Concentre-se, e aproveite!

Que você tenha uma semana cheia de luz e muita magia!

Confira abaixo as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 10 a 16 de março de 2025.

Confira abaixo as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 10 a 16 de março de 2025.

Áries: é preciso saber equilibrar as diferentes áreas da sua vida, ariano. Cuide da sua rotina e abrace as possibilidades para o seu autodesenvolvimento.

Touro: é preciso entender as suas necessidades e equilibrá-las em função das demandas dos outros, taurino. Procure fazer o que é melhor para você, sabendo pesar as opiniões alheias.

Gêmeos: é hora de se planejar e também de saber se adaptar, caso algo mude de direção, geminiano. O momento pede mais responsabilidade e foco no futuro.

Câncer: aprenda com as pessoas, canceriano. É hora de estar ao lado das pessoas que contribuem para o seu autodesenvolvimento, sendo flexível ao lidar com diferenças.

Leão: é preciso saber quem é parceiro de verdade e quem não é, leonino. O céu pede mais atenção às pessoas que apoiam e acreditam nos seus sonhos.

Virgem: os seus relacionamentos estão em destaque, virginiano. Faça acordos e parcerias bem fundamentados e estruturados.

Libra: olhe para dentro e esteja atento à sua intuição, libriano. O céu pede mais atenção à sua espiritualidade e também à sua saúde em um nível amplo.

Escorpião: é hora de manifestar o que você tem de melhor, escorpiano. Seja espontâneo e use a sua criatividade para ocupar o seu espaço.

Sagitário: é preciso dar atenção à sua vida íntima da mesma forma que você cuida da sua vida profissional, sagitariano. Saiba se dividir bem para estar em diferentes espaços.

Capricórnio: é hora de ouvir e ser ouvido, capricorniano. Use a boa comunicação ao seu favor, mantendo a mente serena para lidar com as pessoas.

Aquário: cuide do que é seu, aquariano. É hora de valorizar o que é fundamental na sua vida, sabendo lidar com o que é realmente valioso.

Peixes: desenvolva melhor a sua autoconfiança, pisciano. É hora de saber o que você quer para poder se posicionar melhor no mundo e em função das pessoas.