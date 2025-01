Confira o horóscopo para o seu signo na semana 13 a 19 de janeiro

O céu está cheio de movimento e evoca a iniciativa em direção ao futuro! Nesta semana, a Lua Cheia acontece em plena segunda-feira, dia 13, adicionando intensidade emocional a tudo. E é sob esse contexto que as relações humanas ficam em destaque, ajudando também a reconhecer quem realmente está presente e faz diferença na vida.

Abrindo a semana de trabalho, a Lua Cheia dá o tom a semana toda, já que a Lua Minguante acontecerá somente na terça-feira da semana que vem, dia 21. E o ápice lunar está repleto de simbolismo, pedindo mais flexibilidade para lidar com as pessoas. Com o Sol no signo de Capricórnio, a rainha da noite ficará completamente iluminada nos domínios do signo de Câncer, onde ela se sente em casa para manifestar a sua magia com a máxima intensidade. Alinhada a Pollux, a estrela Beta da Constelação de Gêmeos, a Lua Cheia embala as relações fiéis, que resistem ao tempo e às idas e vindas da vida.

Até porque, complementando esse clima tão propício a estreitar laços afetivos – ou evidenciar também as combinações que não tendem a se multiplicar – o relacional planeta Vênus tem encontro marcado com o estruturado Saturno. No próximo sábado, dia 18, essa dupla formará uma conjunção exata no céu, que poderá inclusive ser vista a olho nu, se o tempo ajudar e a poluição luminosa permitir. Abraçados no signo de Peixes, Vênus e Saturno evocam relações mais sólidas e saudáveis, lembrando que o amor só acontece de verdade quando há respeito aos limites do outro. E esse aspecto influencia não somente as trocas afetivo-sexuais, mas todos os tipos de relacionamento, incluindo as parcerias comerciais.

Com esse clima bastante relacional e propício ao entendimento entre as pessoas, o Sol ingressa no signo de Aquário, no próximo domingo, dia 19. Famosa pelo caráter revolucionário, afeita às novidades tecnológicas e à inovação social, a área celeste equivalente aos domínios aquarianos receberá a visita anual do astro-rei. Com isso, será dado o ápice do inverno, no Hemisfério Norte, e também o ponto máximo do verão, no Hemisfério Sul.

Dessa forma, o astral da semana corre para o abraço e lembra que, na vida, todas as experiências são resultado não somente de ações individuais mas especialmente de pessoas em interação. E é dessa forma que os planos projetos futuros ficam bem melhor quando compartilhados ao lado de quem se gosta!

Uma semana de muitos encontros e reencontros marcantes para você!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período 13 a 19 de janeiro de 2025.

Áries

Esteja bem com você mesmo, ariano. O céu pede mais cuidado com a sua vida íntima. Evite a ansiedade e esteja mais próximo das pessoas em quem você mais confia.

Touro

A semana favorece as trocas intelectuais, os encontros e as conversas produtivas, taurino. É hora de ver gente e de aprender com quem está à sua volta. Só tome cuidado com excessos.

Gêmeos

É preciso ter foco para saber onde você quer chegar, geminiano. O momento pede mais concentração e administração das suas finanças para que você avance com consistência.

Câncer

Cuidado com o drama, canceriano! Você está bastante intuitivo e ainda mais sensível. Então, é importante avaliar as situações com mais calma para saber o que é prioridade.

Leão

Procure investir mais tempo em você e nas questões mais sutis da sua vida, leonino. Cuide da sua espiritualidade, procure dormir bem e então esteja mais preparado para as novidades que estão por vir.

Virgem

A sua vida social promete ficar agitada, mas lembre-se de que é preciso priorizar qualidade em vez da quantidade, virginiano. Dê ouvidos somente ao que for relevante e tiver consistência.

Libra

É hora de pensar no longo prazo, libriano. O momento ajuda você a chegar mais longe, mas é preciso saber estruturar as coisas passo a passo. Faça boas parcerias.

Escorpião

O céu incentiva o seu aprendizado, escorpiano. É hora de você buscar ampliar horizontes, estando ao lado de quem realmente vale a pena para adquirir novas experiências.

Sagitário

Saiba ousar na medida certa, sagitariano. O momento pede mais atenção à sua capacidade de compartilhar as coisas certas, na hora certa. Ouça mais quem está ao seu lado.

Capricórnio

Os seus relacionamentos estão em destaque, capricorniano. Estabeleça trocas justas, cobre na medida certa e também observe quem é recíproco. O céu pede mais equilíbrio.

Aquário

O Sol ingressa no seu signo, aquariano. Receba o astro-rei aproveitando bem a semana, que promete ser muito produtiva. É fundamental que você tenha disciplina para realizar ao máximo.

Peixes

Você está sensível e com a criatividade em alta, pisciano. É hora de você buscar o seu espaço, sendo mais autêntico para honrar os seus desejos. Aproveite o carisma em alta para conquistar!