Confira o horóscopo para o seu signo durante o Carnaval

É o início do ciclo de Lunação de Peixes, com a Lua Nova dando o ar da graça aos poucos no céu, e é também começo do mês de março, mas o clima geral é de expurgo geral! No calendário, o feriado mais amado pelos brasileiros remete a uma festa tão antiga quanto a observação de que a vida é feita de ciclos.

Assim, o feriado do Carnaval 2025 promete ser um dos mais afeitos aos exageros de todos os tipos. Tendo isso em mente, então é só seguir aquelas recomendações básicas para manter a hidratação, usar protetor solar, beber com moderação e, se for partir para a pegar geral, não esquecer de fazer sexo seguro. De resto, para quem prefere o bloco da sombra e água fresca para arejar a mente, o astral também incentiva a espiritualidade sincera para afugentar os maus espíritos.

Na geometria celeste, há de tudo e mais um pouco acontecendo ao mesmo tempo! No sábado, dia 1º, o planeta Vênus dá início ao período no qual aparecerá retrógrado na perspectiva do observador terrestre , que durará até 12 de abril, quando ficará novamente direto. Nesse meio tempo, o patrono dos relacionamentos pessoais e também da diplomacia internacional, deixará de aparecer no céu como Estrela Vespertina, perto do horizonte Oeste, para surgir como Estrela da Manhã, próximo ao horizonte Leste.

No domingo, dia 2, o mensageiro Mercúrio abraça o compassivo e místico Netuno, lembrando o quão importante é saber se comunicar com sinceridade e sensibilidade, independente de quem é o seu interlocutor. Dessa maneira, o astral nesse feriadão está bastante sensível, o que pede mais responsabilidade na folia e também mais entendimento sobre as crenças pessoais para quem pretende descansar e refletir.

Seja lá como for, o que não pode ficar de fora é o reconhecimento de que, ao festejar o Carnaval, estamos fazendo referência a uma celebração aos ciclos naturais aqui na Terra. Como data móvel atrelada ao primeiro domingo de Lua Cheia depois do Equinócio Vernal – sempre a 40 dias da Páscoa – o Carnaval serve de expurgo das sombras do inverno europeu, onde está a matriz cultural da astrologia e fundamenta-se o calendário ocidental. Assim, a folia brasileira, herdada de hábitos portugueses – ajuda a promover uma limpeza para a alma por meio dos excessos da carne.

Então, independentemente das suas crenças e planos pessoais para os próximos dias, aproveite esse momento para lembrar que a vida é feita de ciclos e rituais de passagem. Celebrar isso significa, de alguma forma, honrar a incrível experiência que é estar neste planeta cheio de vida, em meio à imensidão do cosmos!

Observe: a Lua Nova ainda está bem pouco iluminada, aparecendo rente ao horizonte Oeste, depois do pôr do Sol. Chegando aos cerca de 30% de iluminação ao longo do feriado, a rainha da noite passará da Constelação de Peixes à Constelação de Áries. Ao longo da noite, por todos esses dias, pode-se tentar localizar alguns dos planetas visíveis a olho nu. Júpiter, em meio à Constelação de Touro, poderá ser visto até quase às 23h30, e Marte, na área da Constelação de Gêmeos, até pouco depois da 1h30 da madrugada.

Áries: você está cheio de energia, ariano. Procure agir de forma mais consciente para chegar onde você quer.

Touro: cuide do seu corpo, da sua espiritualidade e bem-estar, taurino. É importante relaxar sem ignorar os seus limites.

Gêmeos: esteja perto das pessoas que valorizam a sua companhia, geminiano. É importante que você preserve as suas energias.

Câncer: planeje o seu tempo de forma a investir nas coisas certas, canceriano. É preciso fazer uma coisa de cada vez.

Leão: procure espairecer a mente de quem faz bem a você, leonino. Pegue leve e valorize as boas companhias.

Virgem: seja flexível e esteja aberto a novas experiências, virginiano. O momento evoca mais abertura para lugares e pessoas novas.

Libra: invista no diálogo e evite mal-entendidos, libriano. É preciso saber trocar com as pessoas de maneira hábil.

Escorpião: mesmo que você vá para folia, não deixe de cuidar um pouco da sua saúde, escorpiano. O momento pede mais moderação.

Sagitário: a sua criatividade e capacidade de concretizar o que você quer estão em alta, sagitariano. Só tome cuidado com possíveis ilusões e excessos.

Capricórnio: dê atenção às suas necessidades íntimas e evite desperdícios de tempo e de energia, capricorniano. É hora de você se preservar mais.

Aquário: observe mais o entorno e evite falar demais, aquariano. É importante saber estabelecer trocas bem equilibradas.

Peixes: faça o que move o seu coração, mas evite se perder em meio a devaneios, pisciano. Seja mais objetivo e também preserve os seus recursos.