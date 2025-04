Confira o horóscopo para este final de semana, 5 e 6 de abril

O céu está cheio de sedução e também de espontaneidade neste sábado, dia 5, e domingo, dia 6. A Lua Nova dá espaço para a Lua Crescente e, dessa forma, a rainha da noite ganha corpo para embalar abordagens corajosas e declarações sinceras para quem quer partir para a conquista!

O tom sedutor e cheio de segundas intenções se dá pelo fato de os planetas Marte e Vênus engatarem um harmônico trígono – um ângulo de 120° – no céu. Como se desenhassem um dos lados de um triângulo equilátero, esses dois planetas que formam um belo casal, na mitologia, prometem esquentar o clima na Terra, mesmo que a temperatura ambiente tenha uma baixa, concretizando as previsões meteorológicas.

No entanto, nem tudo são flores nesse contexto astrológico para lá de intenso! O planeta Vênus ainda segue em movimento retrógrado aparente no céu, em meio às águas mutáveis do signo de Peixes. Dessa maneira, o simbolismo venusiano tem todo o espaço para se afogar em lembranças nostálgicas e sonhos inalcançáveis. E é nisso que o astral pede mais pé no chão e maturidade para lidar com as pessoas.

Aliás, maturidade é mesmo a palavra chave por esses dias! Além do diálogo com Marte, Vênus também está agarrado com Saturno, o patrono da experiência. Por isso, fique atento às histórias com tendência à repetição. Padrões que se repetem na vida são sinal de que algo precisa vir à consciência!

Por sua vez, Marte está cheio de coragem para enfrentar os monstros internos, avançando pelas emotivas águas do signo de Câncer. Então, é fundamental vencer a si mesmo, deixando fantasmas para trás para abraçar as marés saudáveis e frutíferas.

No final, a moral da história é aquela de sempre: só o amor constrói, embora existam muitos relacionamentos destrutivos por aí. E o bom do céu é que ele também manda esses lembretes para que o ser humano, aqui na Terra, aprenda que relacionar-se é uma troca contínua, na qual o equilíbrio individual é o componente chave!

Observe: chegando quase aos 70% de iluminação ao longo do fim de semana, a Lua Crescente estará alta e ligeiramente a Oeste, depois do pôr do Sol. Passando da Constelação de Gêmeos à Constelação de Câncer, a rainha da noite alcançará também a longitude de Procyon, a estrela Alfa da Constelação do Cão Menor. Deslocando-se em direção ao horizonte Oeste, o nosso satélite natural poderá ser visto até depois da meia noite.

DICA DA ASTRÓLOGA: complemente a análise para o seu signo (que reflete apenas a posição do Sol no seu mapa astral), lendo também as tendências para o seu ascendente. Caso você não saiba qual é, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO.

NÃO perca tempo com mapas astrais automatizados! Uma análise astrológica completa utiliza técnicas combinadas, em uma consulta que fornece orientação personalizada para todas as áreas da sua vida.

Estude comigo! Conheça o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Siga-me: Instagram | Facebook | TikTok | YouTube | Site

Áries: descanse bastante e procure um espaço para ficar mais confortável, ariano. É hora de ser mais você!

Touro: cuide mais da sua intimidade e esteja perto de quem você mais gosta, taurino. O momento pede mais sensação de familiaridade.

Gêmeos: é preciso saber se expressar com inteligência, geminiano. Fale o que pensa, mas encontre o momento adequado.

Câncer: é hora de você ter mais foco e saber direcionar bem a sua energia, canceriano. Faça o que é fundamental e avance com mais consciência.

Leão: o seu carisma e a sua capacidade de persuasão estão em alta, leonino. Use isso ao seu favor, mas sem se expor demasiadamente.

Virgem: cuide da sua espiritualidade, virginiano. O céu está sensível e pede mais reflexão para renovar as energias.

Libra: esteja próximo das pessoas certas, libriano. O momento é favorável às atividades sociais, mas é preciso fazer um filtro do que vale à pena.

Escorpião: pense no futuro, mas tenha cuidado com a ansiedade, escorpiano. O céu pede para você exercer a sua vontade de forma leve e diplomática.

Sagitário: cuidado com a teimosia, sagitariano. Lance as suas ideias, mas tenha cuidado para não insistir em um único ponto de vista.

Capricórnio: preste atenção aos detalhes, capricorniano. O momento exige mais desapego e coragem para mudar!

Aquário: invista no diálogo e nas boas relações, aquariano. O céu pede mais cuidado na hora de trocar com as pessoas.

Peixes: organize-se para ter um fim de semana mais saudável, pisciano. É preciso cuidar mais de você!