Confira o horóscopo para este final de semana, 29 e 30 de março

É o fim do mês das águas de março, que fecham o verão, neste fim de semana, dia 29 e 30. E, desta vez, mais do que pau, pedra e fim do caminho, tem um Eclipse Solar Parcial, na manhã do sábado, dia 29, para fechar ciclos e abrir novos horizontes!

Mas, para realmente viver algo diferente, é preciso estar disposto a fazer revisões profundas. Pois o céu aponta caminhos e tendências, abre oportunidades, mas também impõe desafios. Lidar com tudo isso, de forma saudável e produtiva, talvez seja a grande lição da vida neste planeta rochoso tão pequeno na imensidão do cosmos. Diante das estrelas mais distantes e das galáxias mais longínquas – avistadas somente com a ajuda de potentes telescópios espaciais – a vida de cada indivíduo na Terra pode parecer ínfima, mas os desafios e as batalhas são sentidos na pele como gigantes!

Acontecendo aos 9° do signo de Áries, alinhado à longitude Algenib – a estrela Gama da Constelação do Pégaso -, este Eclipse Solar Parcial é especialmente interessante para quem quer vencer medos, traumas e amarras emocionais. No céu, a Constelação do Pégaso dá vida eterna ao mítico cavalo alado que nasceu do sangue derramado da cabeça decepada da Medusa. Esse monstro com cabelos de serpente um dia foi uma bela mulher, transformada em um ser repugnante e petrificante pela deusa Atena.

Violentada, a alma da Medusa é libertada, depois de ela ter a parte do corpo relacionada aos pensamentos cortada em definitivo, pelo herói Perseu. A partir disso, o que se segue é o nascimento do Pégaso, cavalo que, não somente salta alto, como voa em direção ao Monte Olimpo. Ao chegar lá, fornece ao todo poderoso Zeus os raios que traduzem a sua força como deus dos deuses.

Por isso, o astral deste fim de semana é um convite à libertação mais pura e irrestrita. Então, aproveite o embalo para deixar para trás as sombras que impedem que você manifeste quem você é , com todo o seu esplendor. Afinal, liberdade é algo que se conquista ao exercer a força que vence medos e traz a cura para as feridas da alma!

Observe: o Eclipse Solar Parcial acontece na manhã do sábado, dia 29, mas não será visível no Brasil. À noite, como acontece em todo o período de Lua Nova, a rainha da noite estará ausente do céu, dada a sua proximidade ao Sol. Dentre os planetas visíveis a olho nu, o que ficará mais tempo no céu noturno será Marte, em meio à Constelação de Gêmeos, que poderá ser localizado até pouco depois da meia-noite. Por sua vez, Júpiter, nas dependências da Constelação de Touro, poderá ser visto até pouco antes das 22h, quando ficará abaixo do horizonte Oeste.

Áries: é hora de renovar-se, ariano. Esteja aberto a novas experiências, mantendo o bom humor em alta.

Touro: procure descansar, taurino. É preciso estar com o sono em dia e também com a disposição em alta.

Gêmeos: pense no futuro, geminiano. É hora de se cercar das melhores companhias e pessoas à sua volta.

Câncer: é hora de se planejar, mas sem se afobar, canceriano. O momento pede mais clareza sobre os seus próximos passos.

Leão: ilumine os seus pensamentos e seja mais flexível em relação às suas ideias, leonino. É hora de aprender melhor com quem está à sua volta.

Virgem: é hora de olhar para dentro e se transformar, virginiano. Perceba o que realmente faz sentido na sua vida.

Libra: faça boas alianças e invista no diálogo, libriano. É preciso saber lidar com quem está próximo a você.

Escorpião: dê atenção ao seu dia a dia, escorpiano. O fim de semana pede que você dê mais valor à sua rotina e organize melhor o seu trabalho.

Sagitário: seja mais você, sagitariano. É preciso conquistar espaços de forma gradual e espontânea.

Capricórnio: esteja mais próximo às pessoas mais íntimas, capricorniano. O céu pede mais cuidado com quem você mais gosta.

Aquário: é hora de saber trocar com quem está à sua volta, aquariano. Só tome cuidado com uma possível falta de concentração.

Peixes: tenha foco para chegar mais longe, pisciano. O céu pede mais concentração e boa gestão dos seus recursos.