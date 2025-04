Confira o horóscopo para este final de semana, 26 e 27 de abril

Pense em um fim de semana com a carga emocional lá em cima e muita vontade de virar páginas? Pois é assim que o céu está neste sábado, dia 26, e domingo, dia 27. Por isso, é hora de seguir em frente, com muita motivação, mas também com cuidado para não exagerar na dose!

Na geometria celeste, a Lua Minguante torna-se Lua Nova na tarde do domingo. Com os dois luminares da astrologia de mãos dadas no signo de Touro, o astral é daqueles que parte para a conquista, com espírito de realização e muita vontade de concretizar sonhos. Na mesma longitude da Lua Nova, estará a brilhante estrela Hamal. Cintilando em tom alaranjado, Hamal é a estrela Alfa que marca o meio da testa do mítico carneiro que dá forma à Constelação de Áries.

Na mitologia grega, as estrelas da Constelação de Áries desenham o Velocino de Ouro, animal cuja pele valiosa garante a prosperidade eterna e o acesso aos maiores tesouros. Assim, como símbolo de bravura e da busca por conquistar o mundo, o Velocino de Ouro representa força, ambição e riqueza. Tudo isso junto e misturado!

Acontece que essa Lua Nova também tem aspectos bem tensos no céu. Na astrologia, aspecto significa uma relação angular entre corpos celestes, em uma matemática capaz de gerar significado. Dessa maneira, quando astros formam entre si oposições – ou seja, quando ficam separados a uma razão de 180° – há uma contraposição de ideias. E quando há uma quadratura – um ângulo de 90° – há uma espécie de teste de forças entre os símbolos envolvidos.

Atualmente, o guerreiro Marte e o poderoso Plutão estão opostos no céu. E a Lua Nova deste fim de semana enquadra ambos, formando um triângulo retângulo celeste, com o Sol e a Lua ocupando bem a ponta onde há o ângulo reto, de 90°. Simbolicamente, isso significa um belo desafio e, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade. Nesse caso, envolvendo justamente o poder para gerar valor e materializar coisas!

Então, sabe aqueles seus projetos mais ambiciosos? É hora de pensar sobre eles e agir de forma tenaz, bem direcionada e cheia de energia. Só cuidado: para tudo na vida, é preciso também ter jogo de cintura e saber fazer concessões. Por isso, lembre-se: sonhar e realizar é tão importante quanto saber ceder, mediar e reconhecer limites. Vá em frente, mas não esqueça que, na vida, as pessoas ainda são o bem mais valioso que alguém pode ter!

Observe: como acontece sempre ao final da Lua Minguante e com a chegada da Lua Nova, a rainha da noite estará ausente do céu noturno. Muito próximo ao Sol, o nosso satélite natural cruzará o céu, de Leste a Oeste, junto ao astro-rei e, portanto, encoberto pelo brilho solar. Entre os planetas visíveis a olho nu, Marte é o que poderá ser avistado por mais tempo, em meio à Constelação de Câncer, até por volta das 23h30, quando ficará abaixo do horizonte Oeste. Júpiter, por sua vez, estará a Oeste, até por volta das 20h30, em meio à Constelação de Touro.

DICA DA ASTRÓLOGA: complemente a análise para o seu signo (que reflete apenas a posição do Sol no seu mapa astral), lendo também as tendências para o seu ascendente. Caso você não saiba qual é, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO.

NÃO perca tempo com mapas astrais automatizados! Uma análise astrológica completa utiliza técnicas combinadas, em uma consulta que fornece orientação personalizada para todas as áreas da sua vida.

Estude comigo! Conheça o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Siga-me: Instagram | Facebook | TikTok | YouTube | Site

Áries: dê atenção às suas finanças e aproveite bem o fim de semana sem gastar muito, ariano. O céu pede que você valorize as coisas certas.

Touro: a Lua Nova no seu signo traz uma renovação completa para você, taurino. Só tome cuidado para não sucumbir à ansiedade.

Gêmeos: o momento pede descanso e renovação de energias, geminiano. O céu pede para você olhar para dentro e cuidar do seu bem-estar de forma ampla.

Câncer: é hora de perceber quais lugares e ambientes realmente valem a pena, canceriano. Procure estar mais próximo das pessoas que sabem acolher suas necessidades.

Leão: é hora de se planejar, leonino. Procure dar vazão aos seus sonhos, mas aja de forma bem estruturada.

Virgem: aprenda com as pessoas, virginiano. O céu incentiva a busca por novos conhecimentos e referências por meio do diálogo.

Libra: saiba decidir e, se precisar, abra mão do que não serve mais, libriano. É preciso avançar sem medo.

Escorpião: olhe com mais atenção para as suas relações e parcerias, escorpiano. O momento pede mais foco no que se pode construir em conjunto.

Sagitário: construa o seu futuro de forma prática, sagitariano. É hora de você cuidar da sua saúde e do seu cotidiano.

Capricórnio: seja criativo e aproveite o momento com coisas simples, capricorniano. O céu pede que você cuide mais de você mesmo.

Aquário: dê atenção à família, aquariano. É hora de você buscar as pessoas que mais nutrem a sua sensação de intimidade.

Peixes: invista em programas intelectuais, conversas inteligentes e ambientes estimulantes, pisciano. É hora de você estabelecer trocas mais produtivas.