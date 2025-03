Confira o horóscopo para este final de semana, 22 e 23 de março

O Sol avança a passos largos pelo signo de Áries, o pioneiro do zodíaco, deixando o marco do Ano Novo astrológico, que aconteceu na última quinta-feira, dia 20, para trás. Abraçado com Vênus, o astro-rei caminha para juntar-se também a Mercúrio, ainda nos domínios arianos. Com isso, o astral do fim de semana pede mais iniciativas conjuntas, lembrando que quando se trata de relacionamento qualidade é sempre melhor do que quantidade.

“Precisamos agendar”, “vamos marcar”, “a gente se vê”: quantas vezes essas expressões são repetidas sem que esses encontros realmente aconteçam? Na vida corrida das grandes cidades, prometer proximidade, mas entregar distância, tem se tornado uma constante. Depois que o tempo passa, as pessoas acabam se distanciando ainda mais e a saudade, muitas vezes, bate só quando não há mais nada a ser feito.

É sobre esse tipo de fenômeno social que o astral deste fim de semana parece jogar luz. Levando todo o seu brilho conjuntamente a Vênus e Mercúrio, quando ambos ainda seguem em movimento retrógrado aparente, o Sol pede mais consciência sobre as relações sociais e a comunicação entre as pessoas. E vale lembrar que, além de tudo, o céu ainda reverbera o clima típico do período entre eclipses, no qual temas do passado tendem a retornar para que sejam rearranjados para um novo futuro.

Por sua vez, a grande matriarca da geometria do tempo celeste, a Lua, chega à fase Minguante bem no compromissado signo de Capricórnio. Abrindo a contagem regressiva para o Eclipse Solar Parcial, que acontece junto à Lua Nova do próximo dia 29, a última etapa do ciclo lunar desta temporada de eclipses chega mais reflexiva do que nunca, lembrando que honrar compromissos é um princípio fundamental da arte de bem relacionar-se.

Por isso, aproveite o intervalo de descanso semanal para se fazer presente junto àquelas pessoas queridas! Mas não adianta aparecer somente com um “oi, sumido(a)”! É preciso cumprir com as próprias palavras, ser franco, presente e interessado. Pois é assim, com gente recíproca e ponta firme, que a vida fica mais leve e as suas reviravoltas, mais significativas!

Observe: ficando menos iluminada ao longo do fim de semana, a Lua Minguante terá cerca de 30% de iluminação na noite do domingo, dia 23, para a segunda-feira, dia 24. Surgindo no horizonte Leste depois da meia-noite, a rainha da noite avançará pela Constelação do Sagitário, aproximando-se gradualmente da longitude de Altair, a estrela Alfa da Constelação da Águia.

Áries: planeje bem o futuro e não perca a oportunidade de estar ao lado de quem faz a diferença na sua vida, ariano. É preciso assumir responsabilidades.

Touro: invista em conhecimento e em programas culturais, taurino. É fundamental que você consiga arejar a mente.

Gêmeos: não tenha medo de mudar, geminiano. É preciso saber desapegar do passado, estando aberto ao que está por vir.

Câncer: ouça mais e fale menos, canceriano. O momento pede mais abertura e compreensão para lidar com os outros.

Leão: procure manter uma rotina saudável, leonino. É hora de se divertir estando próximo de quem agrega à sua qualidade de vida.

Virgem: divirta-se com pouco, virginiano. Aliás, aproveite o momento para convencer as pessoas de que é preciso pouco para ser feliz.

Libra: entenda melhor as suas questões internas, libriano. O céu pede mais direcionamento para as suas questões mais íntimas.

Escorpião: circule, veja gente, mas evite a dispersão, escorpiano. É hora de você direcionar melhor os seus pensamentos.

Sagitário: faça mais sem gastar muito, sagitariano. O céu lembra que menos pode significar muito mais neste fim de semana.

Capricórnio: você está sensível e cheio de energia, capricorniano. Procure conhecer melhor as pessoas, sem se expor desnecessariamente.

Aquário: invista mais na sua espiritualidade, aquariano. Aliás, aproveite o momento para dormir bem e descansar profundamente.

Peixes: procure as pessoas que realmente fazem a diferença na sua vida, pisciano. É preciso honrar compromissos sociais, mas sem se desgastar.