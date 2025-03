Confira o horóscopo para este final de semana, 15 e 16 de março

Se é para rever e aprimorar, então que seja logo em formato de combo, com tudo acontecendo de uma vez só! Neste fim de semana, dias 15 e 16, o astral quer mesmo é embalar a boa e velha autoanálise. Mas não pense que isso precisa, necessariamente, significar mau humor ou desânimo. Aliás, muito pelo contrário, pois o céu está cheio de movimentações importantes!

No embalo do período entre eclipses – já que a Lua Cheia da sexta-feira, dia 14, foi também um Eclipse Lunar Total e a próxima Lua Nova, no dia 29, será um Eclipse Solar Parcial – é preciso prestar atenção nos assuntos e pessoas que reaparecem. Há padrões que se repetem? O que pode ser melhorado a partir disso?

Junta-se ao clima já favorável aos retornos e revisões típicos dos períodos entre eclipses a mudança de direção aparente de Mercúrio – o mais famoso entre os planetas retrógrados – e o contexto ideal para as mensagens de “oi, sumida!” está dado. Então, prepare-se para extrair o melhor disso tudo, sem sucumbir aos erros do passado, mas também sem ignorar os sinais do que ainda está pendente de resolução.

Pois é, essa combinação de Eclipse Lunar Total, que já tende a trazer questões mal resolvidas do passado, junto com Mercúrio mudando de direção, a partir deste sábado, dia 15, é perfeita para finalizar, em definitivo, o que parece se arrastar há muito tempo. Só que, como tudo na vida, nada vem de graça, né?

Aquele que segue no mesmo ritmo, postergando ações ou até ignorando correções necessárias, está condenado a repetir os mesmos erros de sempre. Pois o céu é uma bússola, mas quem faz a vida acontecer na Terra é quem vive nela! No fim, culpar os astros ou até a astrologia por mazelas que podem ser evitadas é para os fracos!

Lembre-se: a função de todas as técnicas holísticas é orientar. Então, se não houvesse a chance de fazer diferente, elas não teriam sentido algum. Por isso, a culpa nunca é das estrelas, mas sim do ser humano que acha que pode ignorar a sua responsabilidade na interação com o Universo!

Observe: ainda com mais de 90% de iluminação, a Lua Cheia – ascende ao Leste depois das 19h. Em meio à Constelação de Virgem ao longo de todo o fim de semana, a rainha da noite se aproxima de Spica, a azulada estrela Alfa que marca o ramo de trigo nas mãos da mítica moça coletora estelar. Presente no céu por quase a noite toda, o nosso satélite natural será ocultado pelo brilho solar, ao amanhecer.

Áries: preste atenção na qualidade das suas relações, ariano. O momento pede mais companheirismo.

Touro: procure manter uma rotina equilibrada ao longo do fim de semana, taurino. É preciso ter foco na sua saúde e rotina.

Gêmeos: divirta-se, geminiano, mas não exagere. O céu pede mais leveza, mas sem abrir mçao da responsabilidade.

Câncer: esteja atento às suas necessidades íntimas, canceriano. O momento pede mais foco no que é fundamental ao seu conforto emocional.

Leão: mantenha o foco e a concentração, leonino. É hora de ouvir os outros e estar aberto às boas conversas.

Virgem: faça algo por você, mas invista o seu tempo e o seu dinheiro de forma inteligente, virginiano. É preciso ter senso de prioridade.

Libra: faça o que precisa ser feito, incluindo o cuidado com a sua saúde, libriano. Aliás, aproveite o fim de semana para trabalhar o seu corpo.

Escorpião: você está reflexivo e cheio de sutilezas, escorpiano. Então, busque olhar para dentro, cuidando do seu bem-estar em um nível amplo.

Sagitário: esteja cercado das pessoas certas, sagitariano. É hora de prezar mais pela qualidade do que pela quantidade.

Capricórnio: pense no futuro, capricorniano. É preciso dar um passo de cada vez para construir o seu futuro de forma mais consistente.

Aquário: invista no conhecimento, aquariano. É preciso dar um passo de cada vez, ampliando a sua capacidade de compreensão dos outros.

Peixes: esteja preparado para as mudanças, pisciano. O momento está bastante sensível para você, então não resista às novidades.