Confira o horóscopo para este final de semana, 12 e 13 de abril

O fim de semana chega querendo ser o mais lindo de todos! Pareceu estranha ou forçada essa afirmação? Pois saiba: o astral deste sábado, dia 12, e domingo, dia 13, tem ares de concurso de miss, lembrando que descansar a beleza é tão importante quanto nutrir a pele com bons sentimentos!

O que dá esse tom, tão esteta quanto emocional, é a mudança de direção aparente do planeta Vênus somada à Lua Cheia, que brilhará no signo de Libra, até a manhã do domingo, quando a rainha da noite mergulhará nas águas do signo de Escorpião. Com essa mistura, o céu mostra sua face sedutora, bela, sexy e ousada!

Mas, antes de achar que essa é uma oportunidade para correr e se abastecer de padrões impostos, lembre-se que, para as estrelas, a beleza não tem regras. Aliás, é para ser belo até com os pés descalços e uma camiseta branca surrada. Isso porque a Lua Cheia, no momento do seu ápice, estará ao lado de Spica, a estrela Alfa da Constelação de Virgem. Extremamente brilhante e muito azulada, Spica sinaliza o ramo de trigo nas mãos da moça coletora mais famosa entre as estrelas.

Com simbolismo associado à riqueza, Spica é bela sem ostentar, já que a mítica moça da Constelação e Virgem é simples e saudável. A sua beleza está justamente na capacidade de colher os melhores frutos, pois é trabalhadora, inteligente e muito prestativa, mas sem ser submissa! Então, a lição que fica é a de que ser belo requer menos harmonização facial e mais harmonia na simplicidade.

Afinal, o que torna um corpo perfeito é estar saudável. E o que traz elegância é ser simples. Daí, ser sexy é só uma questão de estilo de quem se cuida porque quer alimentar a alma! Então, sabe aquele look do dia que é a sua cara? Vista-o e seja feliz! E, não, ele não precisa ser caro para brilhar: basta que ele vista uma pessoa feliz e sua beleza estará dada!

Observe: completamente iluminada, a Lua Cheia ascenderá no horizonte Leste, praticamente ao mesmo tempo em que o Sol estiver se pondo a Oeste. Na noite do sábado, dia 12, a rainha da noite estará bem ao lado de Spica, a estrela Alfa da Constelação de Virgem. Na noite seguinte, no domingo, dia 13, o nosso satélite natural, ainda nas dependências da Constelação de Virgem, se aproximará da longitude de Gacrux, a estrela Gama da Constelação do Cruzeiro do Sul. Ao longo de todo o fim de semana, a Lua Cheia poderá ser vista até o amanhecer.

Áries: invista nos encontros com gente que vale a pena, ariano. Você está sociável, mas precisa saber valorizar as pessoas certas.

Touro: cuide de você, taurino. Aproveite o fim de semana para descansar, praticar exercícios e até cuidar da beleza.

Gêmeos: o fim de semana chega com um toque de sedução, geminiano. Aproveite o momento para ser espontâneo e conquiste o que quer!

Câncer: encontre mais harmonia em casa e próximo de seus familiares, canceriano. O céu pede mais aconchego.

Leão: invista em boas conversas e atividades que estimulem a sua mente, leonino. O momento pede mais trocas intelectuais estimulantes.

Virgem: faça algo simples e que levante o seu astral, virginiano. O céu pede mais autocuidado e aproveitamento racional do seu tempo.

Libra: você está sensível e cheio de energia, libriano. Faça trocas produtivas com as pessoas e tenha mais atitude!

Escorpião: o astral pede mais reflexão e introspecção, escorpiano. Busque cuidar do seu bem-estar em um sentido amplo.

Sagitário: pense no futuro, mas não esqueça do presente, sagitariano. É hora de planejar evitando a dispersão.

Capricórnio: é hora de curtir um pouco, mas sem desligar do planejamento do futuro, capricorniano. Faça boas alianças e acordos com pessoas próximas.

Aquário: esteja aberto a novas experiências, aquariano. O céu pede mais aprendizado e flexibilidade para inovar.

Peixes: você está profundo, pisciano. Aproveite a oportunidade para estreitar laços com quem realmente combina com você.