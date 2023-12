Confira o horóscopo do dia para todos os signos nesta terça-feira, 12

Virginia Gaia 11/12/2023 - 23:13 Para compartilhar:

A Lua Nova chegou e, com ela, um novo ciclo se inicia no céu. Nesta terça-feira, dia 12, a ausência da rainha da noite em meio ao céu estrelado acontece junto ao seu abraço mensal com o Sol. Nesse momento, as marés também chegam ao ápice, mas com a poderosa patrona das águas oculta em meio à luz solar. Assim, um novo ciclo tem início, marcado pelo simbolismo do signo de Sagitário.

É também a última Lua Nova do ano-calendário de 2023. Um novo evento como esse, que marca um novo ciclo – chamado de Lunação -, agora, só em 2024. No dia 16 de janeiro, mais precisamente. Por isso, vale aproveitar: se tem algo que você não gostaria de virar o ano sem ter dado, pelo menos, o pontapé inicial, a hora de botar a mão na massa é agora!

O bom em tudo isso é que o céu parece mesmo querer dar uma mãozinha para os atrasados de plantão. Junto à Lua Nova, o planeta Marte – considerado o grande ativador da astrologia – ajuda a turbinar ainda mais o nível de energia. Por isso, o recado celeste é mesmo de que o ano está chegando ao fim e a virada para 2024 já começa agora. Daqui para frente, a rainha da noite só ganhará corpo e para iluminar, já como Lua Cheia, a noite da virada e do Réveillon.

E isso tudo acontece com o planeta Mercúrio, atualmente no signo de Capricórnio, já se preparando para engatar mais um ciclo em movimento retrógrado aparente . Então, vale a pena aproveitar que a semana ainda está no começo para realmente botar em prática alguma coisa que não pode ficar para trás.

Pois, afinal, tem coisa mais chata do que ter a sensação de estar devendo algo para alguém? E, em especial, quando esse “alguém” é você mesmo? Então, não perca tempo. Faça a sua listinha e comece já!

Observe: a Lua Nova ainda estará muito próxima ao Sol para que possa ser observada. Dessa maneira, a dica, então, é tentar localizar os planetas visíveis a olho nu. Júpiter estará próximo ao Leste, depois do pôr do Sol. Em meio à Constelação de Áries, poderá ser visto até depois das 2h30, quando passará do horizonte Oeste. Saturno, por sua vez, estará a Oeste, depois do ocaso solar, podendo ser visto, nas dependências da Constelação de Aquário, até pouco antes das 23h30. Por sua vez, Vênus, em sua fase como Estrela da Manhã, ascende ao Leste pouco antes das 3h da quarta-feira, dia 13, em meio à Constelação de Libra.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça .

Áries: anime-se, ariano. O dia promete ser agitado, então é preciso também saber se organizar para dar conta de fazer tanta coisa.

Touro: desapegue, taurino. Aliás, vale a pena se questionar se é realmente tão importante exigir demais de certas pessoas.

Gêmeos: cuidado com palavras ao vento, geminiano. É preciso dosar o que dizer, de maneira bem leve e racional.

Câncer: procure trabalhar bem em equipe e junto às pessoas que você gosta, canceriano. Aliás, organize bem a sua agenda.

Leão: cuide mais de você, leonino. É hora de curtir, mas tenha cuidado para não acabar se excedendo.

Virgem: é hora de, literalmente, botar ordem na casa, virginiano. Não deixe de estar junto às pessoas mais íntimas.

Libra: esteja aberto às boas conversas, libriano. Só tenha cuidado para não acabar se expondo sem a necessidade.





Escorpião: organize o seu tempo e eleja prioridades, escorpiano. É fundamental que você saiba onde quer chegar.

Sagitário: a Lua Nova dá uma injeção de ânimo para você, sagitariano. Só tenha cuidado com a impulsividade.

Capricórnio: esteja bem com você mesmo, capricorniano. O céu pede mais atenção ao seu bem estar em um nível amplo.

Aquário: seja flexível, ouvindo as pessoas mais diferentes e variadas, aquariano. Só não precisa dar tanta confiança sem saber onde está pisando.

Peixes: pense na sua carreira e nos seus planos de longo prazo, pisciano. O céu pede para você não fugir da responsabilidade.

