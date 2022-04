Confira o horóscopo do dia para seu signo nesta quarta-feira, 27

Qual a distância entre a iluminação e a loucura? Será que é a mesma que divide a fé e o delírio? O céu nesta quarta-feira, dia 27, está assim: cheio de inspiração e com o idealismo elevado ao máximo. Mas, entre profecias e sonhos, é importante encontrar a via da realidade.





Em um nível muito profundo, a filosofia sempre se perguntou sobre a natureza da realidade. Se considerarmos, por exemplo, que um dos maiores desafios da ciência na atualidade é justamente o de explicar o que fundamenta a nossa noção de espaço e de tempo, veremos quanta sabedoria existe nos mitos de criação de diferentes culturas. Desde a Antiguidade, diversos deuses e deusas ilustram o fato de que o passado ninguém pode mudar e o futuro é sempre incerto.

Na mitologia grega, a deusa que simboliza o planeta Terra, Gaia, casou-se com Urano, o deus do céu, para então gerar Chronos, o patrono do tempo. Entre os hindus, Shiva é o deus dos ciclos de tempo que, com seu tambor, marca o ritmo de sua passagem. É por meio de alegorias como essa que percebemos como nos toca tão profundamente o exercício de entender o passado, sentir o presente e projetar o futuro.

E não é para menos! Afinal, a única coisa que temos certeza nessa vida é que não somos eternos. E, infelizmente, tudo e todos que amamos também não são. E é por esse motivo que precisamos valorizar nessa vida o que realmente tem importância, pois as superficialidades podem fazer com que percamos justamente esse bem tão precioso que é o tempo.

Com a Lua Minguante cada vez mais próxima da Lua Nova que será também um Eclipse Solar Parcial, no próximo sábado, dia 30, teremos também nesta quarta-feira a conjunção exata entre o romântico Vênus e o místico Netuno. Não esqueça do essencial: saúde, tanto física quanto psíquica, é fundamental. E a espiritualidade é aliada para encontrar essa sintonia fina.

Afinal, entre tantas coisas sagradas, precisamos nos conscientizar de que é preciso encontrar tempo para nos conectar com o que temos de mais precioso!

Observe: a Lua Minguante chega tarde ao céu! Com menos de 10% do corpo iluminado, a rainha da noite aparece no horizonte Leste somente depois das 4h da madrugada da quinta-feira, dia 28. Em meio à Constelação de Cetus e na mesma longitude de Algenib, a estrela Gama da Constelação do Pégaso, o nosso satélite natural estará abaixo de Saturno, na Constelação de Capricórnio; Marte, na Constelação de Aquário, e de Vênus e Júpiter, na Constelação de Peixes. Esses quatro planetas estão alinhados no céu por esses dias, promovendo um lindo espetáculo.

Áries: mesmo com o astral introspectivo, o dia pede ação, ariano. Aja com calma e sabedoria, mas não deixe de se movimentar.

Touro: o céu está cheio de profundas reflexões, taurino. Preste atenção nos detalhes, nos sonhos e nas sincronicidades.

Gêmeos: veja quem está ao seu redor e pode contribuir com os seus planos, geminiano. É importante pensar no futuro.

Câncer: use a sabedoria a seu favor, canceriano. O momento pede para você conciliar diferentes visões e pessoas para ter mais entendimento das situações.

Leão: saiba ouvir diferentes opiniões, leonino. O astral é de aprendizado, então não teime com aquilo que pode ser incerto.

Virgem: dê atenção para quem realmente importa, virginiano. O dia pede dedicação, solidariedade e compreensão nas suas relações.

Libra: concilie as pessoas na sua rotina, libriano. Seja prestativo e solidário no trabalho, sem deixar também que abusem da sua boa vontade.

Escorpião: faça acontecer, escorpiano! É hora de dar o seu toque pessoal nas coisas, só tomando cuidado para não parecer excessivamente individualista.

Sagitário: seja espontâneo, sagitariano, sem esquecer de incluir as pessoas próximas nas suas decisões. É fundamental dividir suas questões com quem você tem intimidade.

Capricórnio: você está com a mente afiada, capricorniano. Use essa criatividade para fazer contatos e organizar a mente para os seus projetos.

Aquário: foco é palavra de ordem, aquariano. Eleja prioridades e seja seletivo para dar conta de tudo o que quer fazer.

Peixes: cuide do que é seu, pisciano. Abra mão daquilo que não é fundamental, mas saiba preservar o que você conquistou.