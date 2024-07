Confira o horóscopo para o seu signo nesta terça-feira, dia 9

Virginia Gaia 08/07/2024 - 22:26 Para compartilhar:

Se a semana começou com tudo, cheia de energia e com uma tendência ansiosa, esta terça-feira, dia 9, pede mais foco. Pois não adianta querer abraçar o mundo com mil ideias, mas depois não conseguir levá-las adiante. Então, prepare-se para receber o dia culturalmente dedicado ao agitado planeta Marte com bastante disciplina!

No céu, a Lua Nova ingressa no signo de Virgem, onde o nosso satélite natural encontra sua faceta mais trabalhadora, habilidosa e sistemática. Assim, a rainha da noite dá uma forcinha para quem está com o coração palpitando e cheio de ideias, já que o contexto astrológico desses dias está realmente fazendo borbulhar até as mentes mais serenas.

Por isso, é hora de dar um respiro e não esquecer de tomar um gole de café antes de sair por aí querendo fazer mil coisas! Conforme o planeta Marte, considerado o grande ativador da astrologia, se aproxima do inovador Urano, o astral abre espaço para aquelas ideias que vem de estalo e tomam a mente. Acontecendo no signo de Touro, essa conjunção tem o poder de revelar novas formas de movimentar tudo o que é material, incluindo aí a chance de abrir portas para novas oportunidades de fazer dinheiro.

E tudo isso também acontece com Vênus, o grande patrono da riqueza, se afastando da conjunção que fez com o Sol, no signo de Câncer, e a caminho de voltar a brilhar como Estrela Vespertina, perto do horizonte Oeste, depois do ocaso solar. Nesse avanço, o mais brilhante dos planetas também se prepara para ingressar no belo e expressivo signo de Leão, onde o comunicativo Mercúrio já está de vento e popa.

Com tudo isso, o clima emocional tipicamente canceriano vai ganhando contornos leoninos. Na prática, isso se traduz com um espírito de parceria de associação que, aos poucos, dá espaço para que cada um possa manifestar o melhor de si. E isso vale para todo tipo de relacionamento.

Então, que tal dar mais espaço para aquelas pessoas que apoiam as suas ideias e ainda ajudam a aprimorá-las com opiniões construtivas? Daí é só se concentrar e fazer acontecer!

Observe: com menos de 20% do corpo iluminado, a Lua Nova estará próxima ao horizonte Oeste, depois do ocaso solar, ficando visível até pouco depois das 21h. Nas dependências da Constelação de Leão, a rainha da noite estará também na mesma longitude de Alula Borealis, a estrela Nu da Constelação da Ursa Maior.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente .

Áries: faça mais devagar, se necessário, mas faça bem feito, ariano. O dia favorece a busca por novas oportunidades, mas é preciso se concentrar.

Touro: aproveite os seus talentos e a criatividade em alta para criar, taurino. Só tenha cuidado para que você não acabe deixando de prestar atenção nos detalhes.

Gêmeos: é preciso ser flexível para aproveitar melhor as oportunidades, geminino. Mesmo com o dia corrido, não deixe de dar atenção à sua intimidade

Câncer: seja mais discreto em relação às suas falar, canceriano. Você precisa pensar melhor sobre a forma como se comunica.

Leão: é hora de fazer apostas e investir nos seus sonhos, leonino. Procure dar atenção ao que é essencial e siga em frente.

Virgem: cuide do seu corpo e mantenha a autoestima lá em cima, virginiano. É hora de investir no autocuidado.

Libra: preste atenção nos sinais sutis à sua volta, libriano. É preciso usar o sexto sentido para fazer escolhas melhores.

Escorpião: amplie os seus horizontes, escorpiano. O céu pede para que você saiba onde quer chegar e então busque as pessoas e ambientes certos.

Sagitário: faça planos ambiciosos, mas cuidado para não acabar deixando a praticidade de lado, sagitariano. O céu pede mais atenção também ao lidar com figuras de autoridade.

Capricórnio: é hora de ouvir mais as pessoas e contemplar diferentes pontos de vista, capricorniano. Ouça a opinião de quem tem mais experiência que você.

Aquário: deixe para trás o que não serve mais, aquariano. O céu pede mais desprendimento para que você possa crescer.

Peixes: seja sincero, pisciano. É preciso olhar para o futuro junto às companhias que ajudam você a amadurecer os próximos passos.