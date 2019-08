Confira o horóscopo deste sábado, dia 31 de agosto de 2019

ÁRIES

Você não vai se importar em fazer um esforço extra para cuidar de tarefas pendentes. Você vai se sentir melhor se deixar a solidão bem longe. Tudo vai correr melhor na vida amorosa hoje. Cor: verde-claro.

TOURO

Sua simpatia, alegria e seu bom humor vão encantar os amigos. Cuide do seu corpo: pratique exercícios ou reveja hábitos que não são saudáveis. Você vai se dar melhor na paquera logo cedo. Cor: verde-escuro.

GÊMEOS

Reserve um tempo para fazer consertos, tentar mudanças na casa ou jogar fora o que não usa mais. Alguém da família pode ajudar você a descobrir um segredo. É hora de se soltar e mostrar sua sensualidade ao par. Cor: vinho.

CÂNCER

Você vai se sentir mais à vontade para colocar a conversa em dia com os amigos e as pessoas mais próximas. A relação com a família se fortalece. Passeio romântico anima a vida a dois. Cor: azul-claro.

LEÃO

Seu lado possessivo e o apego aos bens materiais ficam mais aparentes. Vai esbanjar disposição para passear, visitar um amigo ou espantar a rotina. Podem surgir novidades na paquera. Cor: creme.

VIRGEM

Logo cedo, reserve um tempo para organizar suas prioridades. Será divertido sair da rotina. As estrelas reforçam sua habilidade para cuidar das finanças. Pode se dar bem na paquera se for confiante. Cor: azul.

LIBRA

Preste atenção ao seu sexto sentido! Mais tarde, a Lua entra em seu signo e vai sobrar disposição para curtir o final de semana! Na vida a dois, deixe o passado para trás e mostre seus sentimentos. Cor: branco.

ESCORPIÃO

Ótimo astral para colocar o papo em dia com os amigos. Porém, se surgir vontade de diminuir um pouco o ritmo: ouça sua intuição. Programa com a turma traz vida nova ao romance. Cor: prata.

SAGITÁRIO

Reserve um tempinho para cuidar de assuntos rotineiros, ainda mais se envolverem dinheiro. A companhia dos amigos deve alegrar o seu final de semana! Você e o par podem estreitar os laços. Cor: azul-claro.

CAPRICÓRNIO

Você vai se divertir mais se puder sair da rotina e entrar em contato com pessoas que moram longe. Aproveite para dedicar um pouco mais de atenção à sua aparência. Há sinal de sorte na paquera. Cor: lilás.

AQUÁRIO

Seu sexto sentido continua forte e você pode descobrir um segredo quando menos espera. Mais tarde, a Lua traz à tona seu lado aventureiro. Há chance de se reaproximar de um amor antigo. Cor: amarelo.

PEIXES

Você terá facilidade para conhecer pessoas novas e ampliar seu círculo de amigos. Assuntos místicos podem atrair sua atenção. A vida amorosa contra com a proteção das estrelas. Cor: laranja.

“Loucuras de amor! Pleonasmo! O amor é, por si mesmo, uma loucura!”

(Heine)