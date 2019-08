Confira o horóscopo deste domingo, dia 25 de agosto de 2019

ÁRIES

Você vai esbanjar simpatia e pode se envolver em várias atividades. Se você precisar de ajuda ou conselho, procure alguém da família. Há chance de se dar bem na paquera se apostar em um bom papo. Cor: amarelo.

TOURO

Se desejar comprar algo para o lar ou se sonha com a casa própria, vai contar com a proteção das estrelas! Seu jeito descontraído e animado será contagiante. Paixão à primeira vista pode surpreender! Cor: creme.

GÊMEOS

Aposte no diálogo para melhorar a convivência e contornar qualquer mal-entendido. Vale a pena reservar um tempinho para organizar as contas em casa. A vida a dois se torna mais sólida. Cor: azul.

CÂNCER

Confie em seu sexto sentido para que ninguém traia a sua confiança. A Lua entra em seu signo e facilita a convivência com as pessoas mais próximas. Se está só, olhe ao seu redor e poderá se surpreender. Cor: branco.

LEÃO

É hora de ampliar suas amizades e fazer novos contatos. Só preste atenção para não se desgastar. Se pintar o desejo de se isolar e curtir o seu cantinho, vá em frente. A vida a dois estará mais protegida. Cor: preto.

VIRGEM

Os astros animam a convivência com os amigos. Se deseja muito alguma coisa, terá disposição para ir atrás sem se importar com os obstáculos! Os laços com o par se tornam mais fortes. Cor: marrom.

LIBRA

Se depender das estrelas, você vai se entender bem com os amigos e as pessoas próximas. Tire um tempinho para relaxar a sós, se tiver vontade. A vida amorosa deve se tornar mais sólida agora. Cor: amarelo.

ESCORPIÃO

Mudança no visual pode ser uma ótima ideia! Se surgir a chance de viajar, vá em frente! Caso não possa, o contato com amigos que moram longe deve levantar seu astral. O romance promete novidades. Cor: preto.

SAGITÁRIO

Você vai se entender melhor com a família e as pessoas mais próximas. Se tem planos para viajar, é melhor aproveitar a parte da manhã. Há sinal de muito entrosamento com quem ama. Cor: vermelho.

CAPRICÓRNIO

Na saúde, seu maior desafio será abrir mão de hábitos nocivos. Aliás, tente abandonar velhos hábitos em outros setores da sua vida. Seu jeito descontraído favorece a paquera. Cor: vermelho.

AQUÁRIO

Seu lado prático se destaca e você pode tomar decisões importantes na hora de cuidar da saúde. Faça um esforço para resolver as pendências. Aposte no seu charme para conquistar quem deseja. Cor: branco.

PEIXES

Você pode receber uma mãozinha de um parente se estiver precisando. Em casa, será mais fácil manter a atenção no que precisa ser feito. Se está a fim de alguém, mostre seu lado mais sensual! Cor: roxo.

“A linguagem do amor está nos olhos.”

(Fletcher)