Confira o horóscopo desta quinta-feira, dia 17, para todos os signos

É Lua Cheia! Nesta quinta-feira, dia 17, a rainha da noite transborda no céu, iluminada ao máximo, para fazer os oceanos chegarem ao ápice das marés. Repetindo o ciclo que se faz presente desde a formação da Terra e, pouco tempo depois, do nosso satélite natural – há cerca de 4,5 bilhões de anos – a dança entre o Sol e a Lua chega ao seu momento mais dramático.

No céu, a grande mãe celeste estará em meio às estrelas da Constelação de Áries e nas dependências zodiacais do signo de mesmo nome. Oposta ao Sol, como em toda Lua Cheia, a rainha da noite parece desafiar o brilho do astro-rei nas dependências do signo de Libra. Dessa forma, o astral promete muita ansiedade e vontade de seguir em frente! Então, abrace as oportunidades, mas tome cuidado para manter a mente serena.

Na dança celestial que nutre o simbolismo astrológico, o ápice lunar chega acompanhado de algumas tensões consideráveis. O guerreiro planeta Marte está de cara virada para o pequeno e poderoso Plutão, ao passo em que o belo Vênus desafia o sociável Urano, enquanto o gigante gasoso ingressa no signo de Sagitário. Somando todas essas variáveis, o recado é claro: tenha paciência!

É bom ter isso tudo em mente ao lidar com aquela reunião que precisa ser adiada ou a necessidade de mexer novamente na agenda para adequar prazos que tiveram de ser adiados. Vá com calma! Sabe quando o clima geral leva todo mundo a pedir menos enrolação e ir mais direto ao ponto? O problema de ir com muita sede ao pote é que nem sempre as pessoas em volta estão preparadas.

Então, vale tomar como conselho geral dar aquela inspirada profunda antes de despejar as primeiras palavras que vêm à mente. Por isso, é prudente pegar carona na presença do patrono da comunicação, Mercúrio, no signo de Escorpião e ser mais estratégico nas abordagens. Isso vale para o trabalho, para o cotidiano e também para as relações pessoais, incluindo aí as abordagens românticas.

Afinal, a Lua Cheia sempre inspira a sedução e, dessa vez, não seria diferente. Só, então, tenha atitude, mas vá pelas beiradas: um olhar marcante e uma conversa descontraída valem muito mais do que mil abordagens diretas demais e, portanto, indelicadas. Porque, enfim, a sedução é uma arte feita de sutilezas!

Observe: completamente iluminada, a Lua Cheia cruzará o céu, de Leste a Oeste, ao longo da madrugada, e ficará visível até o amanhecer da sexta-feira, dia 18. Em meio à Constelação de Áries, a rainha da noite estará também alinhada a Mira, a estrela Ômicron da Constelação de Cetus.

Áries: aproveite a sua energia elevada para ser produtivo, ariano. Só cuidado para não querer impor o seu ritmo a todo mundo.

Touro: mantenha a mente serena e tenha cuidado para não estourar à toa, taurino. Procure pensar nas suas necessidades, sendo sutil nas suas interações.

Gêmeos: cuidado com o excesso de exposição, geminiano. Aliás, aproveite para estar próximo de gente simpática e bem preparada.

Câncer: seja mais estratégico, canceriano. Aliás, tome cuidado para não acabar sendo muito apressado ou exigente com os outros.

Leão: ouça a voz das pessoas mais velhas e experientes, leonino. Aliás, evite emitir opiniões sobre o que você não conhece o suficiente.

Virgem: faça boas parcerias, mas sem perder o rebolado, virginiano. É preciso ser flexível para abrir mão do que é dispensável.

Libra: os seus relacionamentos estão em destaque, libriano. Esteja preparado para situações de teste, mas não perca a paciência.

Escorpião: seja produtivo, mas sem se desgastar de maneira desnecessária, escorpiano. É preciso avançar em direção ao que você quer, mas de forma saudável.

Sagitário: aplique os seus talentos e a sua energia em direção ao que você deseja, sagitariano. Aproveite para seduzir de forma sutil.

Capricórnio: olhe para dentro, capricorniano. O céu pede mais equilíbrio interno e atenção às suas necessidades pessoais.

Aquário: mantenha a mente firme no que você quer, mas seja flexível para agregar diferentes influências, aquariano. É hora de você ouvir mais e falar menos.

Peixes: cuidado com decisões impulsivas, pisciano. O momento pede mais concentração em direção ao que você quer.