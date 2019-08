Confira o horóscopo desta quinta, dia 22 de agosto de 2019

ÁRIES

As tarefas que dependem de algum isolamento devem correr melhores de manhã. Pode descobrir novas maneiras de engordar seu bolso. Excesso de apego pode colocar romance em risco. Cor: lilás.



Você conta com mais ânimo para cuidar de alguns interesses pessoais. Em casa, tente ser flexível para não brigar. Confie em seu poder de sedução e vai fazer sucesso na conquista. Cor: prata. TOUROVocê conta com mais ânimo para cuidar de alguns interesses pessoais. Em casa, tente ser flexível para não brigar. Confie em seu poder de sedução e vai fazer sucesso na conquista. Cor: prata. GÊMEOS

Procure focar em assuntos que exigem discrição, inclusive no serviço. Sua saúde vai precisar de mais atenção. Fique longe de fofocas. Um caso escondido pode mexer com o seu coração. Cor: vermelho.

CÂNCER

No trabalho, aproxime-se de colegas que têm os mesmos objetivos que você. Atenção para não ter prejuízo por conta de uma atitude impulsiva. Valorize o que você e o par têm em comum. Cor: vermelho.

LEÃO

Não tenha receio de fazer planos ambiciosos para a carreira. Desde que coloque as mãos na massa, tem tudo para alcançar o sucesso! A dois, o excesso de cobranças pode incomodar. Cor: branco.

VIRGEM

Seu espírito de equipe ganha destaque. Mas, mantenha os pés no chão e não se distraia com qualquer coisinha. Prepare-se para curtir momentos deliciosos com sua alma gêmea! Cor: roxo.

LIBRA

Assuntos ligados à herança ou aos negócios podem se desenrolar de maneira mais favorável. Bom momento para iniciar mudanças em casa. Um ex-amor pode balançar seu coração. Cor: roxo.

ESCORPIÃO

Talvez seja preciso se esforçar em dobro para dar conta das tarefas no trabalho, ainda mais se está disputando uma promoção com os colegas. Você e a sua cara-metade estarão mais unidos. Cor: amarelo.

SAGITÁRIO

As tarefas podem exigir dedicação redobrada, mas tudo vai caminhar se fizer a sua parte. Atenção com o excesso de otimismo ao cuidar das suas tarefas. Há chance de se envolver com um colega se está só. Cor: rosa.

CAPRICÓRNIO

Vai contar com uma dose extra de sorte em tudo o que fizer! Bom momento para cuidar de serviços que exigem criatividade e bom relacionamento com os outros. Há sinal de romantismo com o par. Cor: branco.

AQUÁRIO

Logo cedo, tarefas que exigem praticidade e responsabilidade devem correr com mais tranquilidade. Assunto antigo pode ser resolvido com o apoio da família. A dois, controle o ciúme. Cor: marrom.

PEIXES

Bom dia para movimentar a vida social e iniciar alguns contatos importantes no emprego. Na vida pessoal ou na profissional, mantenha distância de fofocas. Sair da rotina agita a conquista: olhe mais ao redor! Cor: pink.

“As lágrimas são as válvulas de segurança do coração”.

(Albert Smith)