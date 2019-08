Confira o horóscopo desta quarta, dia 21 de agosto de 2019

ÁRIES

Sua habilidade para lidar com dinheiro ganha destaque. Mas será preciso mergulhar no trabalho para alcançar bons resultados. Vênus favorece os cuidados com a saúde e a beleza. Paquera protegida. Cor: azul-claro.

TOURO

Astral favorável para correr atrás dos seus interesses e explorar seus pontos fortes. Boa fase para fazer planos para o futuro, especialmente se envolvem a família. Seu lado romântico deve encantar o par. Cor: lilás.

GÊMEOS

Será mais fácil lidar com tarefas que podem ser feitas a sós. Evite chamar muita atenção no trabalho e preste atenção ao seu sexto sentido. O diálogo terá papel importante na vida amorosa. Cor: lilás.

CÂNCER

Expandir seus horizontes e experimentar algo novo é uma ótima pedida para esta quarta. Um aumento pode ser conquistado se redobrar seus esforços. A paquera fica mais animada! Cor: preto.

LEÃO

Dia propício para mostrar seu lado responsável, encarar as tarefas com disposição e não esconder o seu interesse em um aumento ou uma promoção no serviço. Dê o primeiro passo se está a fim de alguém. Cor: dourado.

VIRGEM

Aposte na criatividade e no trabalho em equipe para chegar mais longe do que imagina. A Lua favorece os planos de quem pensa em viajar. Paixão à distância tem tudo para tocar seu coração. Cor: branco.

LIBRA

Podem surgir mudanças inesperadas e você terá que ajustar seus planos. Boa fase para se aprofundar em assuntos místicos ou religiosos. A sensualidade será sua melhor arma na paquera ou na união. Cor: creme.

ESCORPIÃO

No serviço, unir forças com os colegas pode ser a melhor maneira de alcançar o que deseja. Parceria com pessoa amiga conta com excelentes vibrações. Lance iniciado agora pode se tornar duradouro. Cor: cinza.

SAGITÁRIO

Colocar ordem nas suas coisas e fazer alguns sacrifícios na carreira será a melhor maneira de se destacar no emprego. A vida afetiva não traz grandes novidades, mas tente sair da rotina. Cor: laranja.

CAPRICÓRNIO

Pode ter sorte em jogo ou sorteio. Bom momento para investir nos estudos e aprender coisas novas. Sua intuição pode ter um papel importante se souber ouvi-la. Você estará irresistível se está só! Cor: rosa.

AQUÁRIO

Tudo indica que bom-senso e praticidade serão suas melhores qualidades no trabalho. Os laços com a família ganham destaque. A vida conjugal estará protegida pelas estrelas! Cor: vinho.

PEIXES

Você conta com raciocínio rápido e boas ideias nesta quarta, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Vênus protege seu relacionamento e ajuda a blindar o romance. Cor: marrom.

Um homem não está onde mora, mas, sim, onde ama.”

(Ditado latino)