Confira o balanço das SAFs dos principais clubes do Brasil em 2024

As SAFs (Sociedade Anônima do Futebol) se tornaram uma realidade no futebol brasileiro. O modelo, que foi muito questionado inicialmente e ainda é alvo de críticas em redes sociais, está sendo adotado por diversos clubes nacionais.

No total, 63 clubes brasileiros iniciaram o ano de 2024 sendo uma SAF. Apenas os estados do Acre, Alagoas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí e Rondônia não possuem clubes com esse modelo.

Na elite do Campeonato Brasileiro, oito clubes terminaram o torneio em 2024 como SAF, representando 40% do total dos clubes que disputam a principal competição de clubes do País, são eles: Atlético-MG, Atlético-GO, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Cuiabá, Fortaleza e Vasco.

Na série B, mais seis clubes são SAF: Amazonas FC, América-MG, Coritiba, Botafogo-SP, Ituano e Novorizontino.

O que é SAF?

A Sociedade Anônima do Futebol (SAF) é modelo específico de empresa, criado pelo Congresso em 6 de agosto de 2021, através da Lei 14.193/2021. A legislação estimula que clubes de futebol migrem da associação civil sem fins lucrativos para a empresarial.

Qual o balanço?

Dos times que disputaram a Série A do Brasileirão em 2024 que adotam o modelo de SAF, o Cuiabá é o “pioneiro”, já que desde sua fundação, em 2001, é um “clube empresa”. O modelo foi consolidado em 2009, com a venda das ações para o Grupo Dresch.

Em 2021, o Cruzeiro foi o segundo clube a se tornar uma SAF, gerando um grande impacto para esse processo, por se tratar de uma das principais potências do futebol brasileiro.

Atolado em dívidas e disputando a Série B do Brasileirão, a Raposa foi “comprada” pelo ex-jogador Ronaldo Fenômeno, num montante de 350 milhões de reais.

A partir daí o modelo foi bastante discutido e passou a ser mais aceito nacionalmente. Outros clubes, com grandes dívidas e poucos recursos financeiros para quitar os pagamentos, também passaram a adotar o modelo SAF, sendo adquiridos por empresas nacionais e internacionais.

Apesar disso, ser uma SAF nem sempre é garantia de sucesso. É possível perceber, por exemplo, uma grande diferença nos resultados de diversos clubes da elite do Brasileirão que terminaram o ano sendo uma SAF.

Veja o balanço dos clubes:

Atlético Goianiense

O Atlético Goianiense passou a ser SAF durante a disputa do Campeonato Brasileiro. O processo foi concluído na primeira metade de Junho deste ano.

A ideia era abrir possibilidade para maiores investimentos e encontrar parceiros que pudessem contribuir na melhoria do clube como um todo.

Em 2024, o resultado não foi o desejado. Em poucos meses sendo uma SAF, o Atlético Goianiense não conseguiu escapar da zona de rebaixamento e acabou sendo rebaixado e, portanto, disputará a Série B em 2025.

Atlético Mineiro

O Conselho Deliberativo do Atlético-MG votou e aprovou, em julho de 2023, mudança do estatuto para venda de 75% das ações da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) para a Galo Holding.

Na época, a dívida do clube ultrapassa a marca de 2 bilhões de reais, somando os custos referentes à construção da Arena MRV, seu novo estádio.

A venda das ações representou um aporte financeiro de R$913 milhões, gastos para diminuir a dívida do clube.

Com o novo modelo, a promessa de investimentos para 2024 foi grande. Entretanto, poucos reforços chegaram neste ano. A montagem do elenco que terminou a temporada gerou um custo de R$200 milhões, mas foi um processo que se iniciou em 2020.

Dentro de campo os resultados foram decepcionantes. Apesar de chegar em duas finais (Copa do Brasil e Libertadores), o clube mineiro terminou a temporada apenas com o título do Campeonato Mineiro.

Em 2025, o clube não disputará a Libertadores, pois terminou o Campeonato Brasileiro apenas na 12ª colocação.

Bahia

O Bahia anunciou a venda de 90% de sua Sociedade Anônima de Futebol para o ao City Football Group, empresa que controla o Manchester City, em 2023.

Dessa maneira, 2024 foi o primeiro ano que o clube iniciou sendo uma SAF. Como prometido pelo grupo, os investimentos foram pesados.

Na primeira janela de transferência, o Bahia investiu cerca de R$50 milhões, maior valor investido na história do clube. Foram 7 novos jogadores que chegaram ao plantel, com nomes de peso como Everton Ribeiro e Jean Lucas.

O grande investimento feito pelo Grupo City parecia que teria resultados imediatos. O Bahia fez uma boa primeira metade de temporada, lutando na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro.

Entretanto, o desempenho caiu e o clube conseguiu a classificação para a Pré-Libertadores em 2025 apenas na última rodada do Brasileirão.

Agora, de volta ao torneio Sul-Americano após 35 anos, os recursos para 2025 devem ser ainda maiores e novas contratações devem ser realizadas para reforçar o elenco do clube baiano.

Botafogo

O Botafogo é a SAF que conseguiu os melhores resultados até o momento. Comprado pelo empresário estadunidense John Textor, em 2022, o clube carioca atingiu o ápice do projeto já em 2024.

Para alcançar as conquistas este ano, foi necessário um grande investimento no elenco. Em 2023, o Botafogo investiu R$ 39,5 milhões na compra de jogadores. Já este ano, o valor ultrapassou a marca de R$ 320 milhões, sendo a SAF que mais investiu em 2024.

O investimento resultou em dois títulos de expressão: Campeonato Brasileiro e Libertadores. Em 2025 os investimentos devem continuar e o Botafogo deve se consolidar como o principal modelo de SAF do país.

Cruzeiro

Depois de ser adquirido pelo ex-jogador Ronaldo, em 2021, que prometia um aporte financeiro de R$350 milhões (diluídos em 5 temporadas), o Cruzeiro passou por uma nova venda em 2024.

Pedrinho BH, dono dos Supermercados BH, adquiriu 90% das ações da Sociedade Anônima de Futebol do clube, com um aporte de R$600 milhões.

Com uma ideia mais “ofensiva”, Pedrinho BH já mostrou que investirá pesado no futebol do clube. Em 2024, as contratações do Cruzeiro ultrapassaram o valor de R$188 milhões, a maioria feita após a venda da raposa.

Apesar do alto investimento em reforços, os resultados ainda não foram os desejados. O clube terminou a temporada sem nenhum título e também ficou de fora da disputa da Libertadores em 2025.

Entretanto, antes mesmo do ano acabar, a Raposa já mostrou que investirá pesado para o ano que vem. O clube já anunciou a contratação de 4 reforços: os meio-campistas Christian e Rodriguinho, e os atacantes Dudu e Bolasie.

Cuiabá

Modelo de SAF mais antigo da elite do futebol brasileiro, o Cuiabá não teve um bom ano de 2024.

O clube investiu cerca de R$ 14 milhões em reforços neste ano, número muito abaixo das outras SAFs da Série A do Brasileirão.

O baixo investimento feito no futebol resultou em uma fraca campanha no torneio, culminando no primeiro rebaixamento da equipe para a Série B.

Fortaleza

O Fortaleza é um dos clubes mais “consolidados” do futebol Brasileiro. Antes mesmo de virar SAF, o clube já vinha colhendo frutos de um bom trabalho administrativo.

Apesar disso, o Fortaleza optou por se tornar uma SAF, em 2023, para bater de frente com as grandes potências do futebol nacional. Contudo, a SAF do Fortaleza opera, atualmente, de maneira distinta das demais.

Em 2024, 100% das ações do clube ainda pertencem à associação. O CEO do clube segue sendo o ex-presidente, Marcelo Paz. A ideia é vender, de maneira inteligente, parte das ações, mas sem que o clube tenha um “dono”.

Os resultados do modelo de negócio foram expressivos em 2024. O clube terminou o Campeonato Brasileiro na 4ª colocação, assegurando vaga direta para a fase de grupos da Libertadores em 2025.

Vasco

A SAF do Vasco talvez seja a mais conturbada até o momento. Ela foi vendida em 2022 para o grupo 777 Partners, com o compromisso de investir R$ 700 milhões em troca de 70% das ações da SAF do clube

Entretanto, em 2024, o Vasco associativo moveu uma ação para retomar o controle do clube. A ação corre na 27ª Vara Cível. O Vasco conseguiu uma liminar e retomou os direitos das ações do clube.

Dessa forma, o Vasco segue em busca de um novo investidor para assumir parte das ações, ajudando a conter o aumento das dívidas da instituição.

A conturbada aquisição da SAF do Vasco por parte da 777 Partners reflete nos resultados do time. Depois de brigar até a última rodada para permanecer na Serie A do Brasileiro em 2023, o Vasco teve um campeonato mais “tranquilo”, mas terminou apenas na 10ª colocação, se classificando para a Sul-Americana de 2025.

Projeção para 2025

Com o descenso de Atlético Goianiense e Cuiabá, a Série A deve diminuir o número de SAFs no ano que vem. A princípio, apenas Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Fortaleza e Vasco estarão na disputa.

Entretanto, o modelo segue ganhando força e novas “potências” podem surgir nos próximos anos com as SAFs.

O Campeonato Paulista de 2025, por exemplo, será recheado de clubes SAFs. Dos 16 clubes que disputarão a elite do torneio, 6 são uma Sociedade Anônima do Futebol: Botafogo-SP, Inter de Limeira, Noroeste, Novorizontino, Portuguesa e São Bernardo.

Noroeste, Botafogo e Portuguesa serão as novidades das SAFs para o torneio. Os clubes finalizaram o processo no em meados do fim de 2024.

A Lusa, por exemplo, visa voltar a ser um dos grandes clubes da capital paulista, sendo o primeiro a virar uma SAF. O acordo prevê investimento de R$1 bilhão e meta de voltar à Série A em 2029.