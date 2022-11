Confira lista de famosos que tiveram filhos por meio de barriga de aluguel

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/11/2022 - 10:59 Compartilhe

É cada vez mais comum famosos que anunciam o nascimento de filhos por meio de barriga de aluguel. Na última semana, a atriz Rebel Wilson contou nas redes sociais que havia se tornado mãe. Nos Estados Unidos, são muitos os casais que fizeram o mesmo, mas no Brasil a prática é ilegal.

Os artistas brasileiros que quiseram se tornar pais por meio de barriga de aluguel, tiveram que ir para fora do país. Esse foi o caso de Paulo Gustavo e Thales Bretas, que tiveram dois meninos.

Veja abaixo a lista de famosos que recorreram à barriga de aluguel:

Paulo Gustavo e Thales Bretas

O ator e o dermatologista fizeram inseminação artificial nos Estados Unidos em duas barrigas de aluguel. O humorista, que morreu em maio do ano passado, detalhou o processo em entrevista para Sabrina Sato. “A gente ‘fez’ alguns embriões: cinco embriões com o meu sêmen e cinco com o de Thales. A gente inseminou um em cada barriga”, contou ele, pai de Gael e Romeu. “O que tem a covinha é Gael, o meu. Ele tem um fogo como eu tenho. E Romeu é igual a Thales: romântico, chora, fica querendo abraçar o irmão… E Gael sai correndo”, detalhou.

Sarah Jessica Parker e Matthew Broderick

Os atores, que já tinham um filho, deram as boas-vindas às suas filhas gêmeas, Tabitha e Marion, via barriga de aluguel em 2009. A estrela de Sex and the City disse à Vogue em 2010 que a decisão foi tomada após várias tentativas.

Priyanka Chopra e Nick Jonas

Em janeiro de 2022, os artistas anunciaram via Instagram que tiveram um bebê por meio de uma barriga de aluguel. Malti Marie passou mais de 100 dias recebendo tratamento em terapia intensiva antes de ser liberada para ir para a casa do casal.

Adriana Garambone e Arthur Papavero

A atriz e o psicoterapeuta viajaram ao Nepal para buscar o filho, Gael, nascido em 2015 por meio de uma barriga de aluguel. A atriz contou ao jornal O Globo na ocasião que tentou engravidar por cinco anos.

Nicole Kidman e Keith Urban

A atriz, que em seu casamento com Tom Cruise adotou dois filhos e, mais tarde, deu à luz uma filha, Sunday, com Keith, teve problemas de fertilidade para conceber o quarto filho. Nicole e Keith optaram por conceber Faith por meio de uma barriga de aluguel.

Elton John e David Furnish

O músico britânico escolheu a mesma barriga de aluguel para gerar os dois filhos que tem com David Furnish. Segundo o The Sun, ele desembolsou R$ 65 mil para ter o segundo menino nos Estados Unidos.

Kim Kardashian e Kanye West

A empresária e o cantor eram pais de North e Saint quando resolveram recorrer a uma barriga de aluguel para ter Chicago, em 2018, e Psalm, em 2019. Ela sofria de placenta acreta e não podia mais gerar filhos.

Cristiano Ronaldo

O jogador de futebol português teve o seu primeiro filho, Cristiano, como pai solo por meio de uma barriga de aluguel, em 2010, nos Estados Unidos. Sete anos depois, ele anunciou o nascimento dos gêmeos, Eva Maria e Mateo Ronaldo, também gerados pelo método. Atualmente ele tem mais dois filhos com a esposa, Georgina Rodriguez.

