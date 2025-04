Confira lista de autoridades que estarão presentes no funeral do papa Francisco

O funeral do papa Francisco, de 88 anos, que morreu na segunda-feira, 22, em decorrência de um AVC, ocorrerá neste sábado, 26, com a presença de 130 delegações estrangeiras com chefes de estado e líderes mundiais. Os presidentes Donald Trump, dos EUA, Javier Milei, da Argentina, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmaram ida ao evento.

Francisco, cujo nome de nascimento era Jorge Mario Bergoglio, morreu em sua residência na Casa Santa Marta, no Vaticano. O argentino foi internado no início do ano em decorrência de uma pneumonia. Segundo a Sala de Imprensa da Santa Sé, desde as 11h, do horário local, da quarta-feira, 23, até as 8h desta sexta, 25, pelo menos 128 mil fiéis haviam prestado sua homenagem ao pontífice.

O ritual de fechamento do caixão está previsto para as 20h, enquanto o funeral solene acontecerá a partir das 10h do sábado, 26, na Praça São Pedro, com a presença esperada de 200 mil fiéis.

O presidente Lula chegou em Roma, na Itália, nesta sexta, em um avião da FAB (Força Aérea Brasileira), acompanhado da esposa, Rosângela Lula da Silva, conhecida como Janja, e dos presidentes do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Também estão presentes na comitiva os ministros Mauro Vieira, das Relações Exteriores, Ricardo Lewandowski, da Justiça, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, e Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos, além do assessor especial Celso Amorim e deputados e senadores.

Após a cerimônia, um cortejo fúnebre de cerca de seis quilômetros levará o corpo de Francisco pelas ruas do centro histórico de Roma até a Basílica de Santa Maria Maggiore, local do sepultamento, que será realizado de forma privada.

Confira os líderes mundiais que confirmaram presença:

ONU (Organização das Nações Unidas)

O secretário-geral António Guterres;

AMÉRICAS

Estados Unidos — o presidente Donald Trump e a esposa, Melania;

o presidente Donald Trump e a esposa, Melania; Argentina — o presidente Javier Milei, a irmã Karina (secretária-geral da Presidência), e vários ministros, entre eles o chanceler Gerardo Werthein;

o presidente Javier Milei, a irmã Karina (secretária-geral da Presidência), e vários ministros, entre eles o chanceler Gerardo Werthein; Brasil — presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja.

presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja. Honduras — a presidente Xiomara Castro;

EUROPA

União Europeia — a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa;

a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa; Espanha — o rei Felipe VI e a rainha Letícia;

o rei Felipe VI e a rainha Letícia; Portugal — o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro Luís Montenegro, o presidente da Assembleia Nacional José Pedro Aguiar Branco e o ministro das Relações Exteriores Paulo Rangel;

o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro Luís Montenegro, o presidente da Assembleia Nacional José Pedro Aguiar Branco e o ministro das Relações Exteriores Paulo Rangel; Reino Unido — o príncipe William (representando o pai, o rei Charles III) e o primeiro-ministro Keir Starmer;

o príncipe William (representando o pai, o rei Charles III) e o primeiro-ministro Keir Starmer; Irlanda — o presidente Michael D. Higgins, o primeiro-ministro Micheál Martin e o vice-primeiro-ministro Simon Harris;

o presidente Michael D. Higgins, o primeiro-ministro Micheál Martin e o vice-primeiro-ministro Simon Harris; França — o presidente Emmanuel Macron, o ministro das Relações Exteriores Jean-Noël Barrot e o ministro do Interior Bruno Retailleau;

o presidente Emmanuel Macron, o ministro das Relações Exteriores Jean-Noël Barrot e o ministro do Interior Bruno Retailleau; Alemanha — o presidente Frank-Walter Steinmeier e o chefe de governo em fim de mandato Olaf Scholz;

o presidente Frank-Walter Steinmeier e o chefe de governo em fim de mandato Olaf Scholz; Rússia — Olga Liubimova, ministra da Cultura da Rússia, “por decisão do presidente Vladimir Putin”;

Olga Liubimova, ministra da Cultura da Rússia, “por decisão do presidente Vladimir Putin”; Mônaco — o príncipe Albert II e a esposa, Charlène;

o príncipe Albert II e a esposa, Charlène; Ucrânia — o presidente Volodimir Zelensky;

o presidente Volodimir Zelensky; Polônia — o presidente Andrzej Duda e o presidente do Parlamento, Szymon Holownia;

o presidente Andrzej Duda e o presidente do Parlamento, Szymon Holownia; Bélgica — o rei Philippe e a rainha Mathilde, o primeiro-ministro Bart De Wever;

o rei Philippe e a rainha Mathilde, o primeiro-ministro Bart De Wever; Países Baixos — o primeiro-ministro Dick Schoof e o chanceler Caspar Veldkamp;

o primeiro-ministro Dick Schoof e o chanceler Caspar Veldkamp; Áustria — o chefe de governo Christian Stocker;

o chefe de governo Christian Stocker; Hungria — o presidente Tamás Sulyok;

o presidente Tamás Sulyok; República Tcheca — o primeiro-ministro Petr Fiala;

o primeiro-ministro Petr Fiala; Croácia — o presidente Zoran Milanovic, o primeiro-ministro Andrej Plenkovic;

o presidente Zoran Milanovic, o primeiro-ministro Andrej Plenkovic; Romênia — o presidente interino Ilie Bolojan;

o presidente interino Ilie Bolojan; Eslovênia — a presidente Natasa Pirc Musar e o primeiro-ministro Robert Golob;

a presidente Natasa Pirc Musar e o primeiro-ministro Robert Golob; Eslováquia — o presidente Peter Pellegrini;

o presidente Peter Pellegrini; Lituânia — o presidente Gitanas Nauseda;

o presidente Gitanas Nauseda; Letônia — o presidente Edgars Rinkevics;

o presidente Edgars Rinkevics; Estônia — o presidente Alar Karis;

o presidente Alar Karis; Moldávia — a presidente Maia Sandu;

a presidente Maia Sandu; Kosovo — a presidente Vjosa Osmani;

a presidente Vjosa Osmani; Bulgária — o primeiro-ministro Rosen Jeliazkov;

o primeiro-ministro Rosen Jeliazkov; Grécia — o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis;

o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis; Macedônia do Norte — a presidente Gordana Siljanovska-Davkova;

a presidente Gordana Siljanovska-Davkova; Suécia — o rei Carl XVI Gustaf e a rainha Silvia, o primeiro-ministro Ulf Kristersson;

o rei Carl XVI Gustaf e a rainha Silvia, o primeiro-ministro Ulf Kristersson; Finlândia — o presidente Alexander Stubb;

o presidente Alexander Stubb; Noruega — o príncipe Haakon, a princesa Mette-Marit, o chanceler Espen Barth Eide;

o príncipe Haakon, a princesa Mette-Marit, o chanceler Espen Barth Eide; Dinamarca — a rainha Mary;

ÁSIA

Israel — o embaixador no Vaticano, Yaron Sideman;

o embaixador no Vaticano, Yaron Sideman; Filipinas — o presidente Ferdinand Marcos e a primeira-dama Liza Marcos;

ÁFRICA

Cabo Verde — o presidente José Maria Neves;

o presidente José Maria Neves; República Centro-Africana — o presidente Faustin-Archange Touadéra.

*Com informações da AFP e da Ansa